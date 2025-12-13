Aktualizacja: 13.12.2025 15:42 Publikacja: 13.12.2025 14:19
Rzecznik rządu Adam Szłapka
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Zależy, które sondaże weźmiemy pod uwagę. Sondaże partyjne dają Koalicji Obywatelskiej przewagę nad konkurencją.
Zawsze w dniu wyborów oczekiwania są bardzo wysokie, a 15 października 2023 r. były najwyższe od 1989 r., co pokazała frekwencja przy urnach. Rządowi składającemu się z wielu podmiotów trudno jest spełnić wszystkie obietnice, tym bardziej w dwa lata. Przed nami jeszcze sporo pracy, ale wiele oczekiwań dowieźliśmy. Donald Tusk spełnił najważniejsze oczekiwanie Polaków, odsunął od władzy partię Jarosława Kaczyńskiego.
Naszym problemem przez pierwsze miesiące, z którym już sobie poradziliśmy, były naturalne tarcia w koalicji. Koalicja jest szeroka i był taki okres, kiedy dyskusje były widoczne na zewnątrz, co przez bardzo wielu naszych wyborców i społeczeństwo było bardzo źle odbierane. Powoli koalicja, nie tylko KO, odbudowuje się i będzie odbudowywać poparcie. Pokazujemy, ile rzeczy się udało zrobić, ale też, że koalicja jest dużo bardziej wewnętrznie i zewnętrznie stabilna. Udało nam się wyciszyć dyskusje, które denerwowały bardzo wiele osób.
Większość ostatnich sondaży pokazuje, że suma poparcia jest większa niż w 2023 r. Do wyborów zostały jeszcze dwa lata i nie wiadomo w jakiej konfiguracji do nich pójdziemy.
PiS z Konfederacją i Braunem u władzy to najbardziej szkodliwy scenariusz dla Polski, przed którym trzeba bronić Polaków. Co do przekroczenia progu wyborczego przez naszych koalicjantów – nie wiadomo w jakiej konfiguracji pójdziemy do wyborów w 2027 r. Będziemy dalej konsekwentnie pracować. Robimy, nie gadamy. Inflacja jest niższa. Program in vitro działa. Ludzie odczuwają poprawę sytuacji gospodarczej. Budujemy strategiczną inwestycję „Port Polska”, dzieje się dużo na kolei. Startuje budowa elektrowni atomowej. Udało nam się znormalizować i odbudować naszą pozycję w Unii Europejskiej. Płyną do Polski fundusze europejskie. Będziemy robić jeszcze więcej przez dwa lata, żeby skrajna prawica nie wygrała i nie wyprowadziła Polski z Unii Europejskiej.
1/3 jest zrealizowana, większość w trakcie realizacji, ale jesteśmy w naturalny sposób ograniczeni koalicjantami, którzy mają inne poglądy, jak PSL i Lewica. Benzyna jest wyraźnie tańsza niż była w 2023 r. Pamiętam w jaki sposób PiS próbował obniżać sztucznie ceny benzyny dokładnie przed wyborami w 2023 r. Pamiętamy, że były gigantyczne niedobory diesla na stacjach paliw, z czego tłumaczył się Daniel Obajtek.
Obajtek na wniosek polskiego Prokuratora Generalnego stracił immunitet w Parlamencie Europejskim. Rozliczamy rządy PiS konsekwentnie i nie będzie taryfy ulgowej. Jesteśmy jednym z państw europejskich o najszybszym wzroście gospodarczym. Płace w gospodarce Polaków rosną najszybciej wśród państw OECD. Liberalizację prawa aborcyjnego blokuje PSL, z którym jednak udało się wypracować kompromis w kwestii związków partnerskich. Ten wypracowany kompromis to ustawa o statusie osoby najbliższej. Jesteśmy w połowie kadencji, dużo jeszcze przed nami, dużo jest do zrobienia, ale tych sukcesów, którymi się możemy pochwalić, jest również naprawdę sporo.
To jest niemożliwe, chociażby przez zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego, że nic takiego nie podpisze.
Myślę, że to będzie bardzo trudne w najbliższym czasie. Priorytetem muszą być duże wydatki na obronę.
Konsekwencją i pracą. Koalicja działa, jest stabilna, mimo że mamy różne wrażliwości, więc wspólne stanowisko zawsze się uciera. Przyspieszyły kwestie infrastrukturalne, budowa „Portu Polska”, kwestie dotyczące naszej energetyki, mamy inwestycje w energetykę wiatrową na morzu i przyspieszenie energetyki wiatrowej na lądzie, kwestie budowy elektrowni jądrowej i kwestie modernizacji sieci przesyłowej. To są inwestycje długofalowe w nasze bezpieczeństwo i w naszą konkurencyjność. Stabilna sytuacja przyciąga nowe inwestycje, również w nasze bezpieczeństwo. 5 proc. PKB na obronność, Tarcza Wschód z naszej inicjatywy. To nasza prezydencja w UE dopięła program SAFE, czyli 43 miliardy euro dla Polski na inwestycje w polski przemysł zbrojeniowy.
Nie. Oczywiście jest współpraca z państwami trzecimi, ale najważniejsza część to będą środki wydawane w Polsce na polski przemysł zbrojeniowy, także współpraca z państwami europejskimi, ale w takim formacie, że będą w tym uczestniczyły polskie spółki Skarbu Państwa, Polska Grupa Zbrojeniowa, a dostawcami będą polskie firmy, także prywatne. SAFE to szansa dźwignięcia całej gospodarki, jak była budowa portów w Gdyni czy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Jest tam też bardzo duży komponent inwestycji w nowe technologie. Polska zaczyna też bardzo poważnie inwestować w technologie kosmiczne, które zmieniły naszą rzeczywistość. Przez ostatnie 30 lat, dzięki temu, że weszliśmy do Unii Europejskiej, przeprowadziliśmy transformację, a Polacy byli bardzo przedsiębiorczy, bardzo szybko się rozwijaliśmy i dziś jesteśmy jedną z największych na świecie gospodarek. Teraz musimy bardzo mocno zainwestować w nowe technologie i transformację energetyczną, bo to będą dwa nasze silniki wzrostu. Mamy strategię rozwoju Polski na kolejne 30 lat. Możemy być liderem Europy i wpływać na rzeczywistość, która nas otacza. Dlatego mocno skupiliśmy się w naszej komunikacji na nowoczesnych mediach w dotarciu również do najmłodszych wyborców. Dla kogoś może być przaśne, żeby poprzez media społecznościowe – TikTok, Instagram – dotrzeć z ważnymi treściami, ale to działa. Wielu Polaków w 2027 r. pójdzie pierwszy raz na wybory i muszą wiedzieć, co robimy i czego mogą się po nas spodziewać.
Zdecyduje mobilizacja wyborców. Polacy są coraz bardziej zaangażowanym politycznie społeczeństwem, bo coraz więcej ludzi rozumie, że polityka dotyka ich codziennego życia. Błędne decyzje rządu Morawieckiego skutkowały tym, że co tydzień, jak się szło do sklepu na sobotnie zakupy, to wydawało się dużo więcej.
Koszty życia rosną nieporównywalnie wolniej niż za czasów rządu Mateusza Morawieckiego. Zatrzymaliśmy potworną drożyznę, z którą mieliśmy do czynienia za rządów PiS. Płace rosną szybciej, niż rosły za Morawieckiego. 30 proc. wzrost podwyżek dla nauczycieli czy 20 proc. w administracji, to są rzeczy, które są realnie odczuwalne. W gospodarce też płace rosną powyżej inflacji. Coraz więcej Polaków odczuwa, że polityka ma wpływ na ich życie. Decyzje Kaczyńskiego z Julią Przyłębską faktycznie wpływały na życie bardzo wielu kobiet, a niechęć do naszych partnerów europejskich przez rządy PiS faktycznie wpływała na naszą pozycję w Europie. Ludzie wszystko widzą. Konfederacja, PiS i Braun potrafią mobilizować wyborców i my też musimy, dlatego też komunikujemy się z najmłodszymi wyborcami poprzez serwisy społecznościowe.
Nie. Jest komisja w Sejmie, która będzie wypracowywać rozwiązanie. Były wytyczne minister Izabeli Leszczyny i ministra Adama Bodnara w tym zakresie, które też zmieniły sytuację. Postulat jest aktualny i na pewno będziemy przygotowywać takie rozwiązanie, które będzie akceptowaneędą akceptowane przez całą koalicję, mimo że wiemy, że prezydent Nawrocki będzie sypał piach w tryby rządu i wetował dobre i potrzebne rozwiązania.
Zawsze najważniejszy jest interes Polski i w naszym interesie jest to, żeby Polska miała silną pozycję w UE i NATO, które są fundamentem naszego bezpieczeństwa. Wbrew temu, co mówi PiS, nie ma sprzeczności w dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i w mocnej pozycji w Unii Europejskiej. Przeciwnie, to mogą być relacje sprzężone. Mając mocniejszą pozycję w Europie, jesteśmy atrakcyjniejszym partnerem dla Amerykanów. Mając dobre relacje z Amerykanami, mamy mocną pozycję w Europie. Jak się ma silną pozycję w Europie, można kształtować jej agendę bezpieczeństwa. Taki był cel polskiej prezydencji, gdzie narzuciliśmy agendę SAFE. Pierwszy raz Unia inwestuje w przemysł obronny i uważa bezpieczeństwo za swój priorytet. Mowa jest o dronach, Tarczy Wschód, mobilności wojskowej, również jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne. To jest dziedzictwo naszej prezydencji i naszej polityki.
W czasie premierostwa Morawieckiego i komisarza unijnego z PiS Janusza Wojciechowskiego przygotowano Zielony Ład, który nam udało się zatrzymać. Udało się nam odroczyć kwestie związane z ETS, co jest dzisiaj najważniejsze z punktu widzenia przyszłości europejskiej, czyli konkurencyjności. Nadal jesteśmy jako społeczeństwo bardzo proeuropejscy. Polska ma gigantyczne korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej.
Polska prawica płynie na fali, która ma wsparcie zewnętrzne. Nie da się ukryć, że bardzo silna antyeuropejska narracja, która pojawia się nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie jest bardzo wspierana przez Rosję Putina.
Większość tych raportów pokazuje, że stajemy się coraz bardziej skuteczni w Internecie. Jeśli chodzi o media typu TikTok i Instagram, również odrabiamy straty. Uruchomiliśmy wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, z NASK-iem i z innymi instytucjami tarczę antydezinformacyjną, która mówi, jaka jest prawda. W polskim interesie jest to, żeby była silna i zjednoczona Europa, gdzie jest mocno słyszalny nasz głos i realizowana nasza agenda. Nie możemy ryzykować rozpadu Unii i nieodpowiedzialnymi czy bezmyślnymi decyzjami pompować sił eurosceptycznych w UE.
Formatów spotkań jest bardzo wiele i w większości z nich uczestniczymy.
W ostatnim czasie spotkań było bardzo dużo i będą kolejne.
Polska ma bardzo silną pozycję i wszyscy sobie zdają sprawę, że bez wsparcia Polski Ukraina nie może dalej prowadzić wojny. Dlatego w większości tych formatów Polska uczestniczy.
Pałac Prezydencki zaangażował się w to, żeby w tego typu formacie, w jednym łączeniu przedstawiciela polskiego rządu nie było. Konflikt z prezydentem nie pomaga rządowi i Polsce w realizowaniu polityki zagranicznej i budowaniu naszego bezpieczeństwa. Z Polski powinien być słyszany jeden głos, nie dwa.
Polska musi mieć zawsze jedną politykę zagraniczną i za tę politykę zagraniczną zawsze będzie odpowiedzialny rząd. Tak zawsze było i tak zawsze będzie. Jesteśmy gotowi na współpracę. Jednak są sytuacje, kiedy pan prezydent wygłasza absurdalne pomysły, jak ten o zmianie traktatów, kiedy to nie jest stanowisko Polski. Stanowisko polskie jest takie, że traktatów nie zmieniamy. Prezydent mówi tylko w swoim imieniu, nie w imieniu Polski, gdy chce zmiany traktatów, bo politykę zagraniczną prowadzi rząd.
Sypie piach w tryby, czasem w sposób absurdalny. Jeżeli nie dokonuje promocji na pierwszy stopień oficerski, to nie służy funkcjonowaniu państwa. Kompromis między rządem a premierem nie może odbywać się kosztem służby i decyzji o promocji na pierwszy stopień oficerski. Jeżeli prezydent chciał „dealować” w tej sprawie z szefami służb i powiedzieć, że tych podpiszemy w zamian za coś, to jest niezrozumienie swojej roli w państwie.
Minister Sikorski wielokrotnie próbował dojść do porozumienia i mam nadzieję, że w końcu do tego porozumienia dojdzie, bo to jest zupełnie niepotrzebne obniżanie rangi polskich przedstawicieli.
Nie chodzi o taktykę. Są rozpisane role w konstytucji i w ustawach. Jeżeli każdy z tej roli będzie się wywiązywał dobrze, to państwo będzie sprawnie funkcjonować. Prezydent coraz częściej pokazuje złą wolę i za wszelką cenę chce zrobić na złość rządowi, a szkodzi Polsce.
Kwestia promocji na pierwszy stopień oficerski jest tego najlepszym przykładem, a także nominacje sędziowskie lub weta do ustawy łańcuchowej albo absurdalne weta do ustawy wiatrakowej.
Nie. Ścieżka legislacyjna jest prosta i znana.
Reguły są jasne i niezmienne. Karol Nawrocki nie będzie w stanie zmienić zasad bez zmiany konstytucji. A ustawy zasadniczej nie zmieni.
Nie dopuścimy do tego.
Nie ma takich planów. Sytuacja jest stabilna.
Niekwestionowanym liderem całej koalicji jest Donald Tusk. Nie ma tematu zmiany.
Kluczowe są: bezpieczeństwo i inwestycje w bezpieczeństwo, bo to będzie dźwignia dla całej polskiej gospodarki, kwestie energetyczne, bo to jest też kwestia konkurencyjności polskiej gospodarki i szybszego rozwoju oraz duży nacisk na kwestie infrastrukturalne – kolei, dróg. Ważna dla nas będzie też kwestia ochrony zdrowia i tego, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało. Cięć w ochronie zdrowia nie będzie. Pacjenci mogą czuć się bezpiecznie.
To my z 500+ zrobiliśmy 800+. My wprowadziliśmy program Aktywny Rodzic, czyli tzw. „babciowe”, rentę wdowią, wzrost liczby miejsc w żłobkach, podnieśliśmy zasiłek pogrzebowy i wiele innych.
Poczucie własnej wartości, suwerenności i godności w Polakach jest bardzo silne. Im bardziej ktoś będzie próbował ingerować z zewnątrz, tym bardziej będzie szkodził temu, któremu „pomoże”.
Zawsze po stronie Polski.
Adam Szłapka
Rzecznik prasowy rządu Donalda Tuska, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, były minister do spraw Unii Europejskiej i były lider Nowoczesnej
