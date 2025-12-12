Aktualizacja: 12.12.2025 13:37 Publikacja: 12.12.2025 13:24
Prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie.
Foto: PAP/Tomasz Gzell
Na piątkowe popołudnie zaplanowane zostało posiedzenie najwyższych władz Prawa i Sprawiedliwości, czyli prezydium komitetu politycznego PiS. W mediach pojawiły się doniesienia, że na zwołanym przez Jarosława Kaczyńskiego spotkaniu może nie pojawić się Mateusz Morawiecki – zapowiedział on bowiem swoją obecność na odbywającym się w tym samym czasie spotkaniu z wyborcami. Do sprawy odniósł się podczas konferencji prasowej prezes PiS. Polityk ocenił także dwa lata rządów Donalda Tuska.
Podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński zapytany został o to, czy nieobecność Mateusza Morawieckiego na posiedzeniu władz PiS zinterpretuje jako wyraz politycznej deklaracji i sprzeciwu wobec tego, w jakim kierunku zmierza partia. – To jest pytanie do pana Morawieckiego, nie do mnie – stwierdził prezes PiS.
– My w tej chwili musimy w sposób zorganizowany i zdyscyplinowany realizować potężny plan różnych działań, odnoszący się do oddziaływania na opinię publiczną, rozmowy z Polakami. W ten plan jest wpisane pisanie naszego programu i powinniśmy to robić razem. Ale ja jestem przekonany, że pan premier Morawiecki jest człowiekiem racjonalnym i że jest polskim patriotą – powiedział Jarosław Kaczyński.
Kaczyński odniósł się także do doniesień medialnych dotyczących sporów w PiS. – Asumptem do tych wszystkich opowieści o jakichś strasznych walkach w naszej partii były drobne i zupełnie źle zinterpretowane wydarzenia podczas nieformalnego spotkania grupy ważnych działaczy naszej partii. Dziś mamy taką sytuację, że trzeba pewne sprawy wyjaśnić, ze względu na to, o czym dowiedziała się opinia publiczna. Bardzo często fałszywie się dowiedziała – powiedział polityk. – Temu ma być poświęcone dzisiejsze prezydium. Jeśli chodzi o premiera Morawieckiego, został powiadomiony, że to jest [posiedzenie władz PiS – red.]. Ma mieć dziś spotkanie na Podkarpaciu, tam mają być trzy osoby. Brak jednej osoby to nie żadna przyczyna, żeby na takie ważne spotkanie nie przyjeżdżać i mam nadzieję, że jednak przyjedzie – stwierdził Kaczyński.
Jak powiedział prezes PiS, „trzeba porozmawiać”. – Były takie wypowiedzi, które pokazywały drogę, którą my z całą pewnością nie pójdziemy. Jest dzisiaj zbyt wcześnie, żeby ogłaszać, kto będzie premierem. Przedtem trzeba jeszcze wygrać wybory i to jest najważniejsze. Ta sprawa zostanie przeze mnie na posiedzeniu prezydium jasno postawiona – zaznaczył. – Możemy sobie o tym prywatnie rozmawiać, ale przede wszystkim powinniśmy być zainteresowani tym, jak te wybory mają być wygrane – dodał.
Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w piątek – a więc dzień przed drugą rocznicą zaprzysiężenia rządu koalicji KO, Nowej Lewicy, PSL i Polski 2050 – prezes PiS ocenił także pracę premiera Donalda Tuska oraz polityków związanych z jego obozem.
Było sto konkretów, były gwarancje, były priorytety. W czasie to się zmieniało, ale tak naprawdę nie ma nic. Powiedzieli, że „nic, co dane, nie będzie odebrane”. VAT na żywność – podwyższony, tarcze energetyczne – zlikwidowane albo w trakcie likwidacji, różnego rodzaju osłony, które były skonstruowane, żeby Polacy w trudnej sytuacji mieli się chociaż trochę lepiej – także zlikwidowane. Jeśli chodzi o to wszystko, co składało się na politykę rozwoju, to zostało to w wielkiej mierze zatrzymane albo są ogromne opóźnienia. Cały zamysł rozwojowy – mający bardzo duży rozmach – został zlikwidowany – powiedział Jarosław Kaczyński. Jak stwierdził, „przy okazji łatwo te likwidacje skojarzyć z oczekiwaniami niemieckimi”. – Weźmy choćby pod uwagę porty, Odrę, elektrownie atomowe. Na razie mamy tylko pozwolenie UE, żebyśmy za własne pieniądze coś budowali – dodał.
Zdaniem Kaczyńskiego „mamy także kryzys, jeśli chodzi o dozbrajanie i rozbudowę armii”. – To postępuje i coś tam się dzieje, ale to ma wymiar nieporównywalnie słabszy, niż to, co zostało zaplanowane. Mamy przy tym – i to jest fundament wszystkiego – ogromny kryzys finansów publicznych i przejaw – najbardziej bolesny – tego kryzysu, czyli bardzo ciężki kryzys w służbie zdrowia. Mamy także do czynienia z sytuacją, w której zapewnia się, że Polacy zarabiają coraz lepiej. Jeżeli chodzi o statystyki oddające liczby i wysokość zarobków, to tego nie chcemy kwestionować. Natomiast stwierdzenie, że zarabiamy więcej, ale stać nas na mniej, to jest fakt – powiedział polityk.
Jak ocenił prezes PiS, „mamy też kryzys w polityce zagranicznej”. – Brak jakiegokolwiek wpływu na to, co się dzisiaj dzieje wokół Ukrainy. Mamy Mercosur. Od początku tych rządów mamy też zgodę na pakt migracyjny. To, że się uzyskało możliwość proszenia się co rok o to, żeby nam tej kwoty migrantów nie przyznano, to jest osiągnięcie. Ale to jest osiągnięcie związane z wyborami w 2027 r. To przede wszystkim osiągnięcie niewielkie i bardzo upokarzające – ciągle musimy prosić o to, żeby uwzględniono fakt, że przyjęliśmy przeszło milion Ukraińców i jesteśmy celem nieustannego ataku na naszą granicę – stwierdził Jarosław Kaczyński.
Według Kaczyńskiego rząd Tuska przypisuje sobie sukcesy PiS. – Nawet Tusk osobiście. Dworzec Zachodni został zaplanowany, sfinansowany i w ogromnej części zrealizowany przez nas. To klasyczny przykład tego wielkiego oszustwa, którym się posługują. Cała ta polityka opiera się na jednym wielkim kłamstwie i oszustwie. To jest dla Polski tragedia, której na dłuższą metę nie da się pokryć i która któregoś dnia się skończy. Ale tych lat, które tracimy – lat rujnowania polskiego państwa [nie odzyskamy – red.]. Praworządność w Polsce też została całkowicie zrujnowana, trudno o niej mówić, bo jej po prostu się nie uznaje. Nie uznaje się, że jest regulacja funkcjonowania państwa na podstawie prawa i w ramach prawa. To coś, o czym władza – używając delikatnych słów – zapomniała – powiedział Jarosław Kaczyński.
– Te dwa lata fatalne dla kraju są przedstawiane jako lata postępu. A ten postęp można najlepiej opisać przez jedną osobę. To tylko symboliczne, ale docierające do znacznej części naszych obywateli. Chodzi o fakt, że drugą osobą w państwie jest Włodzimierz Czarzasty – działacz komunistyczny, i to przedstawiciel twardych działaczy komunistycznych. To jest powrót do czasu – wydawałoby się ostatecznie – minionego. A za nim wracają inni – widzieliśmy już w Sejmie innych znanych działaczy komunistycznych – zaznaczył prezes PiS.
