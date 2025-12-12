Z tego artykułu się dowiesz: Jak Jarosław Kaczyński odpowiedział na pytanie dotyczące obecności Mateusza Morawieckiego na posiedzeniu władz PiS?

Jakie stanowisko zajął Jarosław Kaczyński wobec działań premiera Donalda Tuska i jego rządu?

Jakie kryzysy według Jarosława Kaczyńskiego dotykają obecnie Polskę?

Jakie oskarżenia wobec rządu Donalda Tuska przedstawił Jarosław Kaczyński?

Na piątkowe popołudnie zaplanowane zostało posiedzenie najwyższych władz Prawa i Sprawiedliwości, czyli prezydium komitetu politycznego PiS. W mediach pojawiły się doniesienia, że na zwołanym przez Jarosława Kaczyńskiego spotkaniu może nie pojawić się Mateusz Morawiecki – zapowiedział on bowiem swoją obecność na odbywającym się w tym samym czasie spotkaniu z wyborcami. Do sprawy odniósł się podczas konferencji prasowej prezes PiS. Polityk ocenił także dwa lata rządów Donalda Tuska.

Jarosław Kaczyński o Mateuszu Morawieckim: Jestem przekonany, że jest człowiekiem racjonalnym

Podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński zapytany został o to, czy nieobecność Mateusza Morawieckiego na posiedzeniu władz PiS zinterpretuje jako wyraz politycznej deklaracji i sprzeciwu wobec tego, w jakim kierunku zmierza partia. – To jest pytanie do pana Morawieckiego, nie do mnie – stwierdził prezes PiS.

– My w tej chwili musimy w sposób zorganizowany i zdyscyplinowany realizować potężny plan różnych działań, odnoszący się do oddziaływania na opinię publiczną, rozmowy z Polakami. W ten plan jest wpisane pisanie naszego programu i powinniśmy to robić razem. Ale ja jestem przekonany, że pan premier Morawiecki jest człowiekiem racjonalnym i że jest polskim patriotą – powiedział Jarosław Kaczyński.

Kaczyński odniósł się także do doniesień medialnych dotyczących sporów w PiS. – Asumptem do tych wszystkich opowieści o jakichś strasznych walkach w naszej partii były drobne i zupełnie źle zinterpretowane wydarzenia podczas nieformalnego spotkania grupy ważnych działaczy naszej partii. Dziś mamy taką sytuację, że trzeba pewne sprawy wyjaśnić, ze względu na to, o czym dowiedziała się opinia publiczna. Bardzo często fałszywie się dowiedziała – powiedział polityk. – Temu ma być poświęcone dzisiejsze prezydium. Jeśli chodzi o premiera Morawieckiego, został powiadomiony, że to jest [posiedzenie władz PiS – red.]. Ma mieć dziś spotkanie na Podkarpaciu, tam mają być trzy osoby. Brak jednej osoby to nie żadna przyczyna, żeby na takie ważne spotkanie nie przyjeżdżać i mam nadzieję, że jednak przyjedzie – stwierdził Kaczyński.