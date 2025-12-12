Aktualizacja: 12.12.2025 05:26 Publikacja: 12.12.2025 04:30
W Polsce nie wygrywa się wyborów parlamentarnych, w Polsce oddaje się władzę. W 2023 r. PiS wygrało wybory, ale oddało władzę. Ekipa Jarosława Kaczyńskiego jeszcze przez dwa miesiące nie potrafiła pogodzić się z porażką, mimo że rząd mniejszościowy Mateusza Morawieckiego nie miał szans powodzenia.
Władzę przejęła tzw. koalicja 15 października. Ale wizerunek Donalda Tuska raczej na tym ucierpiał. Na półmetku większość respondentów w sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” negatywnie ocenia jego dwa lata rządów. 18,9 proc. ankietowanych uważa, że sprawdził się raczej lepiej, niż się spodziewali, a 6,3 proc. – że zdecydowanie lepiej. Jednak aż 44,1 proc. ankietowanych uważa, że sprawował władzę poniżej oczekiwań. Przy czym aż 30,9 proc. zdecydowanie gorzej, a 13,2 proc. raczej gorzej. 29,5 proc. uważa, że rządził zgodnie z ich oczekiwaniami.
– Rząd ma pod górkę. Żadna ekipa będąca u władzy nie miała trzech kampanii wyborczych w ciągu pierwszej połowy swoich rządów, ani też nie była złożona z tylu różnych podmiotów partyjnych, z których jeden już się wyłamał. Ogólna sytuacja międzynarodowa też nie jest sprzyjająca. Co nie znaczy, że nie dało się rządzić lepiej. Nawet według zwolenników rządu koalicja Tuska mogła się bardziej postarać – komentuje badanie socjolog i ekspert od sondaży, prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ciekawostką jest, że aż co piąty głosujący na KO ma po dwóch latach rządów złe zdanie o premierze Tusku. Podobnie negatywnie ocenia go co czwarty wyborca Trzeciej Drogi i aż 39 proc. głosujących na Lewicę. Interesujące jest również to, że 12 proc. głosujących na PiS ocenia premiera raczej lepiej, niż oczekiwali. Za to w elektoracie Konfederacji nikt tak nie uważa.
– Jakby spojrzeć na notowania PiS w 2017 r., to nikt, by się po nich nie spodziewał sukcesu w 2019 r. To był dołek sondażowy i każdy inny, a jednak później wygrali. Dołek sondażowy w połowie kadencji nie jest niczym zaskakującym. Prolongata tej władzy wciąż jest możliwa. Równowaga sił nie jest zachwiana. Kluczowe jest, ile partii będzie pod progiem, a ile nad w 2027 r. – reasumuje prof. Flis.
Jednak w samej koalicji szala przechyliła się na korzyść szefa rządu. Dzisiaj nikt już nie mówi o wymianie premiera na Radosława Sikorskiego lub innego kandydata. Tusk otrząsnął się już po niespodziewanej przegranej swojego kandydata w wyborach prezydenckich, a jego pozycja w koalicji znowu jest niepodważalna.
