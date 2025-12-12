A uniezależnienie prokuratury i wyrwanie jej z rąk polityków? Było ważne i pilne, gdy chodziło o ręce polityków PiS, teraz zapał do rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego wyraźnie osłabł, a po projekcie słuch zaginął. Przepraszam – kolebie się niespiesznie po szczeblach rządowego procesu legislacyjnego, a decydenci czekają, aż kolejna komisja kodyfikacyjna wyprodukuje swoją propozycję. Po co zatem ogłaszano z pompą i konsultowano tę rządową?

W trakcie uzgodnień padają deklaracje o uwzględnieniu słusznych racji, a potem projekt nagle się zmienia i wracamy do odrzuconych rozwiązań. Dziwnym trafem tych, na których zależy politykom

Właśnie, konsultacje – miały być takie przez duże K, z realnym wpływem strony społecznej na kształt ocenianych przepisów. Są i albo ciągną się miesiącami, albo rząd odbębnia je na chybcika, dając na ocenę wielostronicowych projektów kilka dni. W trakcie uzgodnień padają deklaracje o uwzględnieniu słusznych racji, a potem projekt nagle się zmienia i wracamy do odrzuconych rozwiązań. Dziwnym trafem tych, na których zależy politykom. Przykład z ostatnich dni: wykreślenie z projektu tzw. ustawy medialnej zakazu wydawania przez samorządowców własnej prasy. Argumenty o finansowanych ze środków publicznych tubach propagandowych, które zabijają lokalne media i lokalną demokrację, w pewnej chwili przestały się liczyć. Zapewne w tej samej, w której ktoś policzył, ile jest owych tub i które ugrupowanie najbardziej straci na ich likwidacji…

Projekt reformy PIP. Gdzie można znaleźć najnowsza wersję?

Obecna ekipa szybko weszła też w buty poprzedników, jeśli chodzi o styl komunikowania o procedowanych zmianach w prawie. Znów zdarzają się sytuacje, w których najlepszym źródłem informacji bywają tweety ministrów. I tu posłużę się świeżym przykładem – o fundamentalnej z punktu widzenia biznesu korekcie reformy, która wyposaży inspektorów pracy w nowe uprawnienia (chodzi o możliwość przekształcania umów zlecenia czy B2B w etaty i wszystkie tego konsekwencje), zainteresowani przeczytali w mediach społecznościowych i wciąż nie są pewni, czy mogą nieco odetchnąć. Projektu w jego czwartej wersji na stronach Rządowego Centrum Legislacji próżno szukać.

A szumnie zapowiadana deregulacja? Naprawdę doceniam intencje i to, że wiele dobrych (nie łudźmy się – na razie tych drobniejszych i niekontrowersyjnych) zmian udało się wdrożyć. Ale konia z rzędem temu, kto się w nich wszystkich jest w stanie połapać. Tymczasem długie vacatio legis, niezaskakiwanie przedsiębiorców nowelizacjami czy po prostu przemyślane i stabilne prawo – wciąż pozostają mrzonką.