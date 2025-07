Reforma prawa karnego. Co dalej z projektem Ministerstwa Sprawiedliwości

– Podzieliliśmy projekt, chcąc wcześniej skierować do Sejmu zmiany w k.p.k. Tym bardziej, że toczą się tam prace dotyczące m.in. tymczasowego aresztowania. Jednak ostatecznie rząd stwierdził, że pewne kwestie wymagają jeszcze dopracowania. Absolutnie nie zarzucamy pracy nad kodeksem karnym, być może w drugim podejściu skierujemy na obrady RM ponownie scalony projekt. Decyzja co do tego, kiedy i w jakiej formie projekt będzie procedowany, jeszcze nie zapadła – tłumaczy „Rzeczpospolitej” Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości.

To jednak źle wróży. Rok temu MS przygotowało nowelizację k.k., modyfikującą zasady przepadku pojazdu, które zdaniem ekspertów są niezgodne z konstytucją. Zmiany zablokował premier Donald Tusk, również obiecując powrót do tematu po dwóch miesiącach. Nic takiego nie nastąpiło.

Potrzeba przygotowania szybkiej naprawy kodeksu karnego i usunięcia z niego wszystkich absurdalnych i niekonstytucyjnych elementów nowelizacji k.k. wprowadzonej za czasów ministra Ziobry była wskazywana jako uzasadnienie dla powołania komisji kodyfikacyjne. prof. Włodzimierz Wróbel

– Jestem coraz bardziej zadziwiony tym, w jaki sposób rząd traktuje ciała eksperckie, które sam powołuje. Przecież potrzeba przygotowania szybkiej naprawy kodeksu karnego i usunięcia z niego wszystkich absurdalnych i niekonstytucyjnych elementów nowelizacji k.k. wprowadzonej za czasów ministra Ziobry była wskazywana jako uzasadnienie dla powołania komisji kodyfikacyjnej – mówi jej przewodniczący, prof. Włodzimierz Wróbel z Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Jeśli się okaże, że komisje kodyfikacyjne zamienia się w jakieś seminaria naukowe, to nie ma sensu, żeby one funkcjonowały – dodaje prof. Wróbel.

– Nie najlepiej to wygląda. Proszono nas o pracę w ekspresowym tempie, co uczyniliśmy, a po roku od przedstawienia przez nas projektu okazuje się, że jesteśmy w punkcie wyjścia. Nie wiem, czy jest to efekt braku sprawczości, czy obaw przed odbiorem społecznym zaproponowanych zmian – dodaje inny członek komisji kodyfikacyjnej.