przyznanie Nagrody im. Jerzego Giedroycia jest nie tylko uhonorowaniem Pańskiego dorobku. Jest również potwierdzeniem, że Pana myślenie i Pana praca od lat realizują tę misję, którą Giedroyc uważał za fundamentalną: łączyć, a nie dzielić; objaśniać, a nie upraszczać; budować mosty między ludźmi, narodami i tradycjami.

Spotykamy się dziś, by uhonorować człowieka, który nie tylko potrafi czytać historię, ale też potrafi ją tłumaczyć nam, zwykłym śmiertelnikom. A nie jest to sprawa prosta. Jak wiadomo, historia bywa jak muzeum: niby wszystko stoi na swoim miejscu, ale jeśli nie ma przewodnika, to człowiek zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem nie zabłądził w dziale „zaginione cywilizacje".

Mamy szczęście, gdy naszym przewodnikiem jest Krzysztof Pomian – uczony, który nie tylko zna drogę przez najciemniejsze zakamarki dziejów, ale jeszcze potrafi opowiedzieć o nich tak, że chce się słuchać. Jego myśl jest jak starannie wyselekcjonowana kolekcja: żadnego przypadku, wszystko na swoim miejscu, a przy tym każdy eksponat – nawet najbardziej niepozorny – okazuje się nieoceniony.

Profesor Pomian to człowiek, który udowodnił, że muzeum to nie magazyn kurzu, lecz pulsujący organizm społecznej pamięci. Gdy inni widzieli tylko pudełka i półki, on dostrzegał idee, emocje i całe światy.

Nieprzypadkowo mówi się, że Krzysztof Pomian jest mistrzem w sztuce łączenia erudycji z poczuciem humoru. Gdyby istniała nagroda za inteligentną ironię w dyskursie akademickim, Profesor zdobywałby ją rok w rok. Zresztą, gdyby historię świata organizował on sam, wszystko byłoby opisane w przypisach tak perfekcyjnie, że nawet Wieki Średnie wydawałyby się logiczne.

Czego nauczył nas Krzysztof Pomian?

Szanowni Państwo,