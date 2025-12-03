Co więcej, listopadowy niespodziewanie duży spadek inflacji (z 2,8 proc. w październiku) częściowo wynika ze spadku inflacji bazowej (tj. bez cen żywności i nośników energii), a więc tej miary dynamiki cen, na którą polityka pieniężna banku centralnego ma duży wpływ. Zgodnie z szacunkami ekonomistów, inflacja bazowa mogła osunąć się w listopadzie w okolice 2,7-2,8 proc. r/r, z 3 proc. w październiku.

Do tego dochodzą inne „antyinflacyjne” dane: wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku osłabł do 6,6 proc. r/r, a w całej gospodarce narodowej w trzecim kwartale do 7,5 proc. W obu przypadkach to najniższe odczyty od 4,5 roku. Dodatkowo, dane GUS o cenach produkcji sprzedanej przemysłu czy cenowy subindeks wskaźnika PMI wyliczanego przez S&P Global sugerują brak presji inflacyjnej ze strony sektora produkcyjnego.

Z drugiej strony, niewielka część analityków stawiała, że RPP jednak nie obniży stóp procentowych w grudniu. Jakie mieli ku temu argumenty? Po pierwsze, po prostu oczekiwanie chwili „odpoczynku” Rady, aby ocenić efekty poprzednich obniżek. – Moim zdaniem dotychczasowe dostosowania do poziomów inflacji – aktualnych i prognozowanych za kilka kwartałów – już są adekwatne – oceniał przed posiedzeniem Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.

Ekspert zwracał też uwagę na swego rodzaju „świecką tradycję”, zgodnie z którą w grudniu RPP rzadko majstruje przy stopach procentowych. W ostatnim dwudziestoleciu obniżyła lub podniosła je w grudniu tylko trzykrotnie. – Obniżka pokazałaby, że jest pilna potrzeba interwencji – mówił Soroczyński.

RPP zdecydowała: stopy procentowe w dół

Jak głosowali w środę członkowie Rady Polityki Pieniężnej? Tego dowiemy się z blisko dwumiesięcznym opóźnieniem. W tym roku Rada jest jednak niemal jednomyślna. Z opublikowanych dotychczas wyników głosowania RPP (do październikowego posiedzenia włącznie) wynika, że każdą obniżkę stóp procentowych popierało dziewięcioro z dziesięciorga członków Rady – wszyscy poza Joanną Tyrowicz. Tylko ona głosuje zaś za podwyżkami stóp procentowych – od stycznia do lipca popierała ruchy w górę o 200-250 punktów bazowych, w ostatnich miesiącach o 50-100 pb.