Norki kontra psy. Kogo broni prezydent Karol Nawrocki?

Aktualizacja: 03.12.2025 12:11 Publikacja: 03.12.2025 12:02
Karol Nawrocki na spotkaniu z sympatykami w Gdańsku podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi
Foto: PAP/ Adam Warżawa
Pies przywiązany do budy, nie ma możliwości ruchu. Zamarza, tym bardziej, że budy rzadko kiedy są porządnie ocieplone. Zamknięte wybiegi są konieczne, przede wszystkim dla bezpieczeństwa znajdujących się w okolicy ludzi, tylko w ostatnim czasie mieliśmy kilka przypadków zagryzienia przez agresywne czworonogi. Prezydent nie mówi, że jego zdaniem psy mają być uwiązane, ani że ogrodzone wybiegi nie są potrzebne. Mówi, że – „intencja, ochrona zwierząt, jest słuszna i szlachetna, to sama ustawa była źle napisana”, bo „zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt”.
W jaki sposób zbyt duże kojce mogłyby pogorszyć sytuację zwierząt? Prezydent nie wyjaśnił wprost, ale z jego oświadczenia można wyczytać, że „normy kojców dla psów były kompletnie nierealne”. Bo są „wielkości miejskich kawalerek”, a to z kolei „uderzałoby w rolników”. Chodzi więc o to, że normy były trudne do spełnienia, co „stygmatyzuje wieś”.
Jakie to normy? 10 m² dla psów poniżej 20 kg, 15 m² dla psów w przedziale 20-30 kg i 20 m² dla psów powyżej 30 kg. Czy kwadrat 5 m na 5 m dla średniej wielkości psa naprawdę stygmatyzuje wieś? Większość mieszkańców mojej mazurskiej wioski pobudowała już wybiegi. Nie mierzyłam ich – niektóre pewnie spełniają przewidziane w ustawie wymogi, inne nie. Ale przeraźliwe wycie dochodzi zimą z tych posesji, na których wciąż psy są przykute do bud. Może pan prezydent rzadko jeździ na wieś.
Czytaj więcej
Prezydent zawetował „ustawę łańcuchową”, by dołożyć premierowi, a nie dlatego, że ma jakieś senso...
A może chodzi jednak o coś innego? Bo druga decyzja Karola Nawrockiego ucieszyła prozwierzęcych aktywistów. Prezydent podpisał ustawę zakazującą hodowli zwierząt na futra. Strasznie rozeźlił tym Sławomira Mentzena, który w obdzieraniu ze skóry nie widzi nic złego.
Gdyby podpisał oba projekty, nie wybroniłby się z zarzutów, które i tak wygłasza Konfederacja, że „nie obronił polskiej wsi przed Kaczyńskim, lewicą i pseudoekologami”, i że za chwilę wszyscy wyżej wymienieni zabronią hodowli krów, kur i świń. Na to prezydent pozwolić sobie przecież nie może, poświęcił więc psy.
Czytaj więcej
To będzie test dla relacji Nowogrodzkiej z Pałacem Prezydenckim – mówi jeden z polityków PiS. Pre...
Zuzanna Dąbrowska
Wicenaczelna PAP
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Rosjanom udały się dwie rzeczy: wywiad i propaganda. Gospodarz Kremla starannie to wykorzystuje podczas trwający...
Nie ma już Ameryki Lincolna, Wilsona, Reagana czy Busha. To tylko nam się wydaje, że Donald Trump wygłupi się je...
Jeśli Niemcy nie znajdą szybko środków na gest wsparcia dla ostatnich żyjących ofiar III Rzeszy, Polska sama wyp...
Polska ze swoimi otwartymi ostrzeżeniami przed Rosją nie przebije się ani w Waszyngtonie, ani tym bardziej w Ber...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Jak kraj, który niegdyś był wzorowo rozwijającą się demokracją na Kaukazie, stacza się do poziomu postradzieckic...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas