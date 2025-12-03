Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Zuzanna Dąbrowska: Norki wygrały z psami

Prezydent Karol Nawrocki, wetując ustawę łańcuchową, argumentował, że przewidziano w niej zbyt duże kojce dla psów. Zapowiedział własny projekt, ale nie ujawnił, ile dokładnie podwórkowej przestrzeni w nim przewiduje. Minie więc kolejnych kilka miesięcy procedowania, a zima ma być ostra.

Publikacja: 03.12.2025 12:02

Karol Nawrocki na spotkaniu z sympatykami w Gdańsku podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi

Karol Nawrocki na spotkaniu z sympatykami w Gdańsku podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi

Foto: PAP/ Adam Warżawa

Zuzanna Dąbrowska

Pies przywiązany do budy, nie ma możliwości ruchu. Zamarza, tym bardziej, że budy rzadko kiedy są porządnie ocieplone. Zamknięte wybiegi są konieczne, przede wszystkim dla bezpieczeństwa znajdujących się w okolicy ludzi, tylko w ostatnim czasie mieliśmy kilka przypadków zagryzienia przez agresywne czworonogi. Prezydent nie mówi, że jego zdaniem psy mają być uwiązane, ani że ogrodzone wybiegi nie są potrzebne. Mówi, że – „intencja, ochrona zwierząt, jest słuszna i szlachetna, to sama ustawa była źle napisana”, bo „zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt”.

Norki kontra psy. Kogo broni prezydent Karol Nawrocki?

W jaki sposób zbyt duże kojce mogłyby pogorszyć sytuację zwierząt? Prezydent nie wyjaśnił wprost, ale z jego oświadczenia można wyczytać, że „normy kojców dla psów były kompletnie nierealne”. Bo są „wielkości miejskich kawalerek”, a to z kolei „uderzałoby w rolników”. Chodzi więc o to, że normy były trudne do spełnienia, co „stygmatyzuje wieś”.

Jakie to normy? 10 m² dla psów poniżej 20 kg, 15 m² dla psów w przedziale 20-30 kg i 20 m² dla psów powyżej 30 kg. Czy kwadrat 5 m na 5 m dla średniej wielkości psa naprawdę stygmatyzuje wieś? Większość mieszkańców mojej mazurskiej wioski pobudowała już wybiegi. Nie mierzyłam ich – niektóre pewnie spełniają przewidziane w ustawie wymogi, inne nie. Ale przeraźliwe wycie dochodzi zimą z tych posesji, na których wciąż psy są przykute do bud. Może pan prezydent rzadko jeździ na wieś.

Czytaj więcej

Karol Nawrocki zawetował ustawę, która miała uwolnić psy z łańcuchów
Komentarze
Bogusław Chrabota: Polskie psy zakładnikami w wojnie pałaców
Reklama
Reklama

A może chodzi jednak o coś innego? Bo druga decyzja Karola Nawrockiego ucieszyła prozwierzęcych aktywistów. Prezydent podpisał ustawę zakazującą hodowli zwierząt na futra. Strasznie rozeźlił tym Sławomira Mentzena, który w obdzieraniu ze skóry nie widzi nic złego.

Czy prezydent Karol Nawrocki obronił polską wieś przed Jarosławem Kaczyńskim, lewicą i pseudoekologami?

Gdyby podpisał oba projekty, nie wybroniłby się z zarzutów, które i tak wygłasza Konfederacja, że „nie obronił polskiej wsi przed Kaczyńskim, lewicą i pseudoekologami”, i że za chwilę wszyscy wyżej wymienieni zabronią hodowli krów, kur i świń. Na to prezydent pozwolić sobie przecież nie może, poświęcił więc psy.

Czytaj więcej

Napięcie na linii Kaczyński-Nawrocki? Powodem prawa zwierząt
Polityka
Napięcie na linii Kaczyński-Nawrocki? Powodem prawa zwierząt
Autorka

Zuzanna Dąbrowska

Wicenaczelna PAP

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Prezydent Rzeczypospolitej Osoby Jarosław Kaczyński Sławomir Mentzen Karol Nawrocki
Większość Rosjan już dawno kupiła fałszywą narrację Władimira Putina. Czy kupią to też Amerykanie?
analizy
Rusłan Szoszyn: Rozmowy pokojowe i ofensywa propagandowa Władimira Putina
Donald Trump
Opinie polityczno - społeczne
Jerzy Surdykowski: Dlaczego nie ma już tej Ameryki, którą pamiętamy?
Donald Tusk i Friedrich Merz
Analiza
Jędrzej Bielecki: Donald Tusk zawstydza Niemców
Marek A. Cichocki: Niebezpieczna gra Zachodu z Rosją. Lepiej żeby Polska nie stała z boku
Opinie polityczno - społeczne
Marek A. Cichocki: Niebezpieczna gra Zachodu z Rosją. Lepiej żeby Polska nie stała z boku
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Nika Melia, jeden z liderów opozycyjnej Koalicji na rzecz zmian, próbuje oblać wodą sędzięgo podczas
analizy
Rusłan Szoszyn: Gruzja dołączy do grona dyktatur?
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama