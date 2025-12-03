Marszałek Sejmu na konferencji prasowej poinformował, że koalicja rządząca podjęła decyzję w sprawie weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o ochronie zwierząt, potocznie określanej mianem „łańcuchowej”.

Reklama Reklama

– Ustawa łańcuchowa przejdzie do komisji nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt. Chciałem państwa poinformować, że jest decyzja koalicji w tej sprawie, to weto będzie głosowane, dlatego że uważamy tę decyzję pana prezydenta jako następną decyzję, która jest absolutnie niezrozumiała – oświadczył Włodzimierz Czarzasty.

Decyzja koalicji. Sejm pierwszy raz spróbuje odrzucić weto prezydenta Karola Nawrockiego

– Argumenty do nas nie przemawiają (...). Myślę, że pan prezydent powinien w tej sprawie mieć naprawdę więcej empatii – dodał. – To jest moim zdaniem następna oburzająca, niezrozumiała decyzja, taka sama jak w wypadku „lex Kamilek” albo jak w wypadku zablokowania powstania parku narodowego – kontynuował. – Absurdom absolutnie mówimy „nie” – stwierdził.

W Sejmie projekt, który nie zyskał akceptacji prezydenta, poparło 280 posłów. Do odrzucenia weta potrzeba 276 głosów. Do tej pory posłowie nie głosowali w sprawie żadnego z wet Karola Nawrockiego. Ostatni raz Sejm odrzucił prezydenckie weto kilkanaście lat temu.