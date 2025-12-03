Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Ustawa łańcuchowa. Sejm spróbuje odrzucić weto prezydenta Karola Nawrockiego

– To weto będzie głosowane – zapowiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, odnosząc się do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie tzw. ustawy łańcuchowej. Lider Nowej Lewicy ocenił, że prezydenckie weto było niezrozumiałe.

Publikacja: 03.12.2025 09:36

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty

Foto: PAP/Albert Zawada

Jakub Czermiński

Marszałek Sejmu na konferencji prasowej poinformował, że koalicja rządząca podjęła decyzję w sprawie weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o ochronie zwierząt, potocznie określanej mianem „łańcuchowej”.

– Ustawa łańcuchowa przejdzie do komisji nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt. Chciałem państwa poinformować, że jest decyzja koalicji w tej sprawie, to weto będzie głosowane, dlatego że uważamy tę decyzję pana prezydenta jako następną decyzję, która jest absolutnie niezrozumiała – oświadczył Włodzimierz Czarzasty.

Czytaj więcej

Jarosław Kaczyński
Polityka
Karol Nawrocki zawetował ustawę, za którą głosował Jarosław Kaczyński

Decyzja koalicji. Sejm pierwszy raz spróbuje odrzucić weto prezydenta Karola Nawrockiego

– Argumenty do nas nie przemawiają (...). Myślę, że pan prezydent powinien w tej sprawie mieć naprawdę więcej empatii – dodał. – To jest moim zdaniem następna oburzająca, niezrozumiała decyzja, taka sama jak w wypadku „lex Kamilek” albo jak w wypadku zablokowania powstania parku narodowego – kontynuował. – Absurdom absolutnie mówimy „nie” – stwierdził.

W Sejmie projekt, który nie zyskał akceptacji prezydenta, poparło 280 posłów. Do odrzucenia weta potrzeba 276 głosów. Do tej pory posłowie nie głosowali w sprawie żadnego z wet Karola Nawrockiego. Ostatni raz Sejm odrzucił prezydenckie weto kilkanaście lat temu.

Reklama
Reklama

Ustawa ws. łańcuchów i kojców. Jak Karol Nawrocki uzasadniał weto?

Uzasadniając weto, prezydent Karol Nawrocki powiedział w nagraniu opublikowanym we wtorek w mediach społecznościowych, że choć intencja ustawodawcy (ochrona zwierząt) jest „słuszna i szlachetna”, to ustawa łańcuchowa była „źle napisana”. – Zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt – ocenił.

Projekt wprowadzał m.in. minimalne wymogi powierzchni dla kojców: od 10 m2 dla psów o wzroście poniżej 50 cm (w kłębie) do 20 m2 dla psów powyżej 65 cm. – Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa – stwierdził prezydent. – To prawo było oderwane od rzeczywistości. Martwe prawo jest gorsze niż brak prawa. Nie będę sankcjonował przepisów, których nie da się wykonać, a państwo nie da rady ich egzekwować – argumentował.

Jednocześnie Karol Nawrocki poinformował, że składa do Sejmu swój projekt ustawy, „który pozwoli spuścić psy z łańcuchów”. Prezydent przekonywał, że jego projekt „realnie poprawi los zwierząt, ale nie będzie nakładał na ludzi restrykcyjnych, a jednocześnie nierealnych do spełnienia obowiązków budowania kilkudziesięciometrowych kojców”.

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Prezydent Rzeczypospolitej Osoby Włodzimierz Czarzasty Sejm Karol Nawrocki
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Grzegorz Schetyna i Karol Nawrocki
Polityka
Grzegorz Schetyna: Amerykanie nie chcą rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim
Donald Tusk i Friedrich Merz
Polityka
Zadośćuczynienie dla polskich ofiar wojny. Co proponowały Niemcy?
Jarosław Kaczyński
Polityka
Karol Nawrocki zawetował ustawę, za którą głosował Jarosław Kaczyński
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Marcin Przydacz
Polityka
Marcin Przydacz o zadośćuczynieniach od Niemiec: Donald Tusk chce przyjmować na siebie odpowiedzialność
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama