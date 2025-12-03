Aktualizacja: 03.12.2025 10:20 Publikacja: 03.12.2025 09:36
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
Foto: PAP/Albert Zawada
Marszałek Sejmu na konferencji prasowej poinformował, że koalicja rządząca podjęła decyzję w sprawie weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o ochronie zwierząt, potocznie określanej mianem „łańcuchowej”.
– Ustawa łańcuchowa przejdzie do komisji nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt. Chciałem państwa poinformować, że jest decyzja koalicji w tej sprawie, to weto będzie głosowane, dlatego że uważamy tę decyzję pana prezydenta jako następną decyzję, która jest absolutnie niezrozumiała – oświadczył Włodzimierz Czarzasty.
– Argumenty do nas nie przemawiają (...). Myślę, że pan prezydent powinien w tej sprawie mieć naprawdę więcej empatii – dodał. – To jest moim zdaniem następna oburzająca, niezrozumiała decyzja, taka sama jak w wypadku „lex Kamilek” albo jak w wypadku zablokowania powstania parku narodowego – kontynuował. – Absurdom absolutnie mówimy „nie” – stwierdził.
W Sejmie projekt, który nie zyskał akceptacji prezydenta, poparło 280 posłów. Do odrzucenia weta potrzeba 276 głosów. Do tej pory posłowie nie głosowali w sprawie żadnego z wet Karola Nawrockiego. Ostatni raz Sejm odrzucił prezydenckie weto kilkanaście lat temu.
Uzasadniając weto, prezydent Karol Nawrocki powiedział w nagraniu opublikowanym we wtorek w mediach społecznościowych, że choć intencja ustawodawcy (ochrona zwierząt) jest „słuszna i szlachetna”, to ustawa łańcuchowa była „źle napisana”. – Zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt – ocenił.
Projekt wprowadzał m.in. minimalne wymogi powierzchni dla kojców: od 10 m2 dla psów o wzroście poniżej 50 cm (w kłębie) do 20 m2 dla psów powyżej 65 cm. – Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa – stwierdził prezydent. – To prawo było oderwane od rzeczywistości. Martwe prawo jest gorsze niż brak prawa. Nie będę sankcjonował przepisów, których nie da się wykonać, a państwo nie da rady ich egzekwować – argumentował.
Jednocześnie Karol Nawrocki poinformował, że składa do Sejmu swój projekt ustawy, „który pozwoli spuścić psy z łańcuchów”. Prezydent przekonywał, że jego projekt „realnie poprawi los zwierząt, ale nie będzie nakładał na ludzi restrykcyjnych, a jednocześnie nierealnych do spełnienia obowiązków budowania kilkudziesięciometrowych kojców”.
Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji
