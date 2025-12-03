Aktualizacja: 03.12.2025 04:37 Publikacja: 03.12.2025 04:30
Grzegorz Schetyna i Karol Nawrocki
Foto: PAP
Stanowisko Polski jest bardzo jednoznaczne – bardzo proukraińskie i bardzo antyrosyjskie. Ci, którzy te rozmowy prowadzą, wiedzą, czego mogą się po Polsce spodziewać. Polska nie jest dla nich, głównie dla strony amerykańskiej, państwem, które chce najszybszego zakończenia działań wojennych i podpisania rozejmu, a dopiero później rozmów pokojowych. Polska jest zbyt jasnym, zadeklarowanym zwolennikiem Ukrainy. Szuka się możliwości, pretekstów, żeby Polacy nie byli na pierwszej linii negocjacji z Rosją, bo wiadomo, w jaki sposób się zachowają.
W każdej sytuacji, kiedy jest różnica zdań, to nie służy sprawie. Wicepremier Radosław Sikorski i premier Donald Tusk mają bardzo jednoznaczną opinię i na dyplomatycznych salonach wszyscy wiedzą, jakie mają stanowisko w sprawie konfliktu Rosji.
Zawsze taka sytuacja osłabia Polskę i polską politykę zagraniczną. Powoduje, że nasza polityka międzynarodowa może nie być uznawana za tak jednoznaczną, jak byśmy chcieli.
To pretekst, który powoduje, że trudniej jest nam usiąść do rozmów, znaleźć krzesło przy stole dla Polski, bo nasza polityka zagraniczna nie jest spójna.
Czytaj więcej
Pod naciskiem organów antykorupcyjnych prezydent Wołodymyr Zełenski zdymisjonował dotychczas wsze...
Polska polityka w wymiarze rządowym jest spójna. Jest jednoznaczna, bardzo zdecydowana w kwestiach bezpieczeństwa. To, co robi prezydent, a przede wszystkim urzędnicy jego kancelarii, nie pomaga skuteczności polskiej polityki zagranicznej. Ich aktywności i wypowiedzi szkodzą, co jest wykorzystywane przeciwko Polsce.
W MSZ były wielkie nadzieje na zbudowanie dobrej relacji z Karolem Nawrockiem i Kancelarią Prezydenta. Bardzo ważne są kwestie ambasadorskie. Był moment, w którym dwie strony powinny usiąść przy jednym stole, pochylić się nad nazwiskami dyplomatów i porozumieć się. Teraz następuje eskalacja sporu z prezydentem. Nie znaleziono porozumienia w kwestiach ambasadorskich i teraz jest jeszcze trudniej, bo wypowiedź prezydenta w Pradze i to, co mówi na temat UE, a jaką politykę realizuje MSZ, pokazuje, że nie ma zbliżenia stanowisk.
Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki odcisnął piętno na treści planu pokojowego, który ma zakończyć wojnę na...
To jest najgorszy moment, żeby mówić o polaryzacji i różnicach politycznych. Ale uważam, że nie mamy do czynienia ze strategią, która ma pokazać, że jest nowy rodzaj polaryzacji.
Zrobił wiele, jeżeli nie wszystko, żeby zbudować relacje z Kancelarią Prezydenta. Sprawa nominacji ambasadorskich to był pierwszy poważny krok, który mógłby pokazać kompletnie nowy początek. W tych relacjach nie udało się tego zrobić z powodu braku chęci ze strony Kancelarii Prezydenta. W ostatnich latach pozycja Polski w Europie i w polityce zagranicznej bardzo nas buduje. Z drugiej strony, z całym szacunkiem, jest nowa ekipa w Kancelarii Prezydenta, jest nowy prezydent – oni nie mają, najdelikatniej rzecz ujmując, szczególnego doświadczenia w sprawach polityki zagranicznej. Dla mnie to jest niezrozumiałe, co mówi prezydent o zmianie traktatów i obronie Polski przed Unią Europejską.
To jest fatalne, tym bardziej że prezydent nie ma żadnej sprawczości. Był zaproszony przez prezydenta Czech, który jest bardzo proeuropejski, prounijny, nastawiony na współpracę z Polską i w Pradze optował za zniesieniem stanowiska stałego przewodniczącego Rady Europejskiej. A 11 listopada wszyscy powinni mówić jednym głosem na temat odzyskania niepodległości i suwerenności.
Czytaj więcej
Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania do polityków przygotowanego przez CBOS, ale -...
Buduje pozycję polityczną, która w ciągu dwóch lat, czyli przed wyborami parlamentarnymi, da mu możliwość zdominowania prawej strony sceny politycznej. Chce mieć wpływ na politykę, także tę parlamentarną. Nie będzie osobą, która będzie się zamykać w Belwederze czy w Pałacu Namiestnikowskim, będzie aktywny. Będzie budował swój polityczny przekaz.
W kontrze do Kaczyńskiego. Proszę zobaczyć, jakie są poglądy prezydenta Nawrockiego. Jemu jest bliżej do Konfederacji niż do PiS. To jest proces, decyzje, które zostały podjęte. On będzie się radykalizował. Prezydent będzie bliżej Konfederacji tworzyć zaplecze polityczne dla nowego politycznego pomysłu.
Nawet jeżeli nie zdaje sobie sprawy, jakie są konsekwencje krytycznych wypowiedzi, bo przecież nie będzie decydował o polexicie, bo to Senat podejmuje decyzję o referendum, to z poziomu Pałacu Prezydenckiego takie wypowiedzi są kompletnym novum w polskiej polityce. Takich rzeczy jeszcze nie było. Wokół antyunijnej postawy chce budować swoje przywództwo. Nie zdaje sobie sprawy, jakie są konsekwencje. On nie jest politykiem, on jest prezydentem RP. Nie jest szefem partii politycznej, która buduje poparcie swoje czy koncepcję polityczną na następne wybory, ale jest głową państwa, a traktuje to jako część politycznej aktywności, bo ma takie poglądy i chce je realizować.
Czytaj więcej
Karol Nawrocki podporządkował politykę zagraniczną i bezpieczeństwo kraju polityce wewnętrznej. T...
Niebezpieczne i nieodpowiedzialne – mówię to z całą stanowczością. Szczególnie że czasy są bardzo niebezpieczne. Bardzo ważne jest mówienie jednym głosem. Politycy Kancelarii Prezydenta odsuwają rzeczywistość, która jest wokół nas. Oni uważają, że są tu i teraz i mają sprawczość polityczną. Chcą pokazać, że robią politykę inną niż rząd.
Amerykanie nie chcą rozmawiać z prezydentem Nawrockim. Nie jestem zwolennikiem mówienia o ich wyjątkowych relacjach. Znamy wypowiedzi prezydenta Trumpa. One są specyficzne, jeśli chodzi o relacje z innymi politykami, szczególnie z Europy. Raz mówi tak, potem zupełnie inaczej. Pamiętamy, co mówił o Putinie, co mówił o Zełenskim, jak zmieniał swoje sympatie. Nie mam żadnych oczekiwań. Można mówić, że prezydent Nawrocki powinien coś zrobić, ale on nie ma możliwości, nie ma sprawczości i wpływu na prezydenta Trumpa.
Dużo będzie się zmieniać. Sikorski jest politykiem bardzo propaństwowym. Polacy chcą takiego prezydenta, który będzie reprezentował państwo, będzie dawał gwarancje bezpieczeństwa, będzie miał dobre relacje z zagranicą. Polacy są wymagający i bardzo wysoko podnoszą poprzeczkę przed wyborami prezydenckimi. Jest jeszcze dużo czasu i dużo się zmieni. Będę trzymał kciuki za jego zwycięstwo, za jego prezydenturę. Na dziś, gdybyśmy zapytali, kto dzisiaj byłby jednym z najlepszych kandydatów na prezydenta, to jest on jednym z najbardziej oczywistych.
Grzegorz Schetyna
Senator Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, były szef MSZ, MSWiA, marszałek Sejmu i przewodniczący Platformy Obywatelskiej
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Podczas poniedziałkowych konsultacji rządowych między Polską i Niemcami, oprócz ustalenia priorytetów we współpr...
Za ustawą o ochronie zwierząt, której podpisania odmówił Karol Nawrocki, głosował m.in. prezes PiS Jarosław Kacz...
– Wypłacanie odszkodowań żyjącym ofiarom II wojny światowej to przede wszystkim obowiązek Niemiec, czyli państwa...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
- Wszyscy już mówią o kryptoaferze. I nic dziwnego - mówił rozpoczynając wtorkowe posiedzenie rządu premier Dona...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas