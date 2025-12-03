Aktualizacja: 03.12.2025 06:25 Publikacja: 03.12.2025 04:39
Foto: Adobe Stock
Dżinsy za 29 zł i wieczorowa suknia za 60 zł? Tak tanio sprzedają tylko platformy, takie jak Temu czy Shein. Niskie ceny kuszą klientów, ale wyniszczają europejskich przedsiębiorców i zdrowie konsumentów. Chiński rząd dopłaca do produkcji towarów, by zdobyć unijny rynek. Natomiast wspierane przez niego firmy nie przejmują się standardami bezpieczeństwa.
– Wśród ostatnio skontrolowanych kosmetyków z chińskich platform aż 97 proc. zawierało substancje szkodliwe dla zdrowia – powiedział w poniedziałek Michael McGrath, unijny komisarz ds. praworządności i ochrony konsumentów podczas konferencji z okazji Dnia Konsumenta. I zapowiedział, że w przyszłym roku Komisja przygotuje pakiet zmian w prawie i podejmie działania, by położyć kres nieuczciwym praktykom rynkowym.
Pierwszym krokiem ma być zniesienie zwolnienia celnego dla przesyłek o wartości do 150 euro. Dziś napływa ich do Unii 12 mln dziennie, czyli 4,6 mld rocznie. Likwidacji tej furtki będzie towarzyszyło zwiększenie aktywności celników na unijnych granicach.
Czytaj więcej
W 2026 r. zniknie zwolnienie z cła dla małych przesyłek. Ma to powstrzymać import tanich towarów...
Tamą dla tanich chińskich produktów ma być też zmiana przepisów o VAT. Chodzi o zaostrzenie obowiązku rejestracji pozaunijnych platform sprzedażowych w systemie tzw. kompleksowej obsługi importu, a w praktyce o silniejsze egzekwowanie poboru tego podatku od importu.
Kolejna planowana zmiana to scentralizowanie śledztw w sprawie szkodliwych praktyk rynkowych i przyznanie Komisji kompetencji do nakładania kar za naruszenie przepisów konsumenckich. Dziś zajmują się tym poszczególne krajowe urzędy, takie jak polski UOKiK.
Co więcej, nowe przepisy mają zobowiązać pozaunijne platformy sprzedaży internetowej do ustanowienia na terenie Unii podmiotu (np. spółki tu zarejestrowanej), który będzie odpowiadał za jakość i bezpieczeństwo tych towarów.
Jak ocenia Joanna Affre, adwokat specjalizująca się w prawie ochrony rynku i konsumentów, propozycje Komisji mogą sprawić, że działanie organów ochrony rynku będzie znacznie skuteczniejsze niż do tej pory, a skorzystają też bezpośrednio konsumenci.
– Po pierwsze, władzom UE i krajów członkowskich łatwiej będzie wyegzekwować normy jakości i bezpieczeństwa, a po drugie – konsument będzie mógł łatwiej złożyć reklamację i dochodzić swoich praw. Podobnie dzieje się dziś, gdy np. polski konsument jest niezadowolony z produktu kupionego w Hiszpanii – może w Polsce pozwać hiszpańskiego producenta – tłumaczy ekspertka.
Czytaj więcej
Chińscy giganci technologiczni mogą już bez większego problemu rozwijać sztuczną inteligencję mim...
Jej zdaniem centralizacja postępowań w sprawach naruszeń równej konkurencji przez podmioty spoza UE też może przynieść dobry efekt.
Z kolei Agnieszka Kisielewska, doradca podatkowy w kancelarii Halcyon, zwraca uwagę, że unijne działania na granicy powinny nastąpić jak najszybciej.
– To właśnie sprawne kontrole, wsparte nowymi narzędziami cyfrowymi, lepszą wymianą danych i odpowiednim finansowaniem, przesądzić mogą o tym, czy reforma faktycznie uszczelni rynek, przywróci równą konkurencję i podniesie poziom bezpieczeństwa produktów trafiających do konsumentów. Bez realnego wzmocnienia służb celnych nawet najlepsze regulacje nie przyniosą oczekiwanych rezultatów – dodaje.
Przedstawiciele organizacji gospodarczych przestrzegają jednak Komisję, by nie wylała dziecka z kąpielą.
– Zmiany nie powinny iść w stronę podważenia modelu biznesowego, jakim jest internetowa platforma sprzedażowa. Przecież w ten sposób działa wiele unijnych firm, sprzedających legalne produkty – zauważa Emilie Prouzet, szefowa sekcji wspólnego rynku w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym.
Czytaj więcej
Już nie tylko cła nawet na małe przesyłki z Temu, AliExpress czy Shein. Komisja Europejska zapowi...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Od 1 stycznia 2025 r. odzież i tekstylia są objęte selektywną zbiórką odpadów, więc nie powinny trafiać do pojem...
W grudniu część osób otrzyma świadczenie 800 plus wcześniej niż zwykle. ZUS wypłaci środki przed terminem, jeśli...
Część ekspertów twierdzi, że zaproponowany w projekcie ustawy o pozasądowych rozwodach sposób rozwiązania małżeń...
Czujniki czadu i dymu mogą uratować nam życie lub uchronić przed pożarem. Straż pożarna zaleca ich montaż w każd...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
W szufladach kurzy się prawie milion książeczek mieszkaniowych. Warto je wyciągnąć, bo można dostać ok. 21 tys....
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas