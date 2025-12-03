Z tego artykułu się dowiesz: Jakie działania planuje Komisja Europejska w celu ochrony unijnego rynku?

Jakie zmiany w przepisach o VAT planuje Unia Europejska w kontekście platform sprzedażowych spoza UE?

Jaki wpływ mogą mieć nowe regulacje na działalność takich platform jak Temu i Shein?

Dżinsy za 29 zł i wieczorowa suknia za 60 zł? Tak tanio sprzedają tylko platformy, takie jak Temu czy Shein. Niskie ceny kuszą klientów, ale wyniszczają europejskich przedsiębiorców i zdrowie konsumentów. Chiński rząd dopłaca do produkcji towarów, by zdobyć unijny rynek. Natomiast wspierane przez niego firmy nie przejmują się standardami bezpieczeństwa.

Reklama Reklama

Cło nawet na małe przesyłki z Chin

– Wśród ostatnio skontrolowanych kosmetyków z chińskich platform aż 97 proc. zawierało substancje szkodliwe dla zdrowia – powiedział w poniedziałek Michael McGrath, unijny komisarz ds. praworządności i ochrony konsumentów podczas konferencji z okazji Dnia Konsumenta. I zapowiedział, że w przyszłym roku Komisja przygotuje pakiet zmian w prawie i podejmie działania, by położyć kres nieuczciwym praktykom rynkowym.

Pierwszym krokiem ma być zniesienie zwolnienia celnego dla przesyłek o wartości do 150 euro. Dziś napływa ich do Unii 12 mln dziennie, czyli 4,6 mld rocznie. Likwidacji tej furtki będzie towarzyszyło zwiększenie aktywności celników na unijnych granicach.