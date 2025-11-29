Aktualizacja: 29.11.2025 15:14 Publikacja: 29.11.2025 14:06
Nowe przepisy 2026. W jakich budynkach czujniki dymu i czasu będą obowiązkowe? / zdjęcie ilustracyjne
Foto: Adobe Stock
Montaż czujników dymu i czadu jest obowiązkowy w nowych budynkach mieszkalnych od końca grudnia 2024 roku. W 2026 roku przepisy wprowadzą konieczność ich posiadania w kolejnych lokalach.
O obowiązku stosowania czujników tlenku węgla i dymu mówi nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków z 21 listopada 2024 r. Zgodnie z nim już od 23 grudnia 2024 roku takie czujki muszą być montowane w każdym nowym budynku mieszkalnym lub przeznaczonym do świadczenia usług hotelarskich.
Docelowo z czasem mają one być obligatoryjnie instalowane we wszystkich budynkach, również w tych już istniejących. Nowe przepisy mają się przyczynić do zmniejszenia liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla. Od 2026 zmiany czekają właścicieli różnego rodzaju obiektów użytkowych i hotelowych.
Czytaj więcej
Do tej pory Wigilia dla wielu pracowników była walką z czasem, ponieważ poranne godziny zajmowała...
Od 1 stycznia 2026 roku nowe przepisy przeciwpożarowe obejmą właścicieli budynków wielkopowierzchniowych. Wymagane będzie odpowiednie oznakowanie miejsc połączenia ściany oddzielenia przeciwpożarowego ze ścianą zewnętrzną oraz z dachem (czerwonymi liniami albo piktogramami), co ułatwi strażakom działania gaśnicze. Obowiązek ten będzie dotyczył zarówno nowych, jak i już istniejących budynków:
Od 30 czerwca 2026 roku kolejne budynki obejmie obowiązek instalacji czujników dymu i czadu. Będzie on dotyczył:
Z tego obowiązku wyłączono części budynku objęte ochroną przez system sygnalizacji pożarowej.
Czytaj więcej
W grudniu seniorów czekają duże zmiany w terminach wypłat emerytur. Harmonogram zmieni się nie ty...
Właściciele pozostałych lokali mieszkalnych i pomieszczeń, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, będą mieli nieco więcej czasu na montaż czujników dymu i tlenku węgla. W tym przypadku czujki będą wymagane od 1 stycznia 2030 roku.
Zgodnie z przepisami „lokal mieszkalny należy wyposażyć w co najmniej jedną autonomiczną czujkę dymu”. Natomiast „pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, wchodzące w skład lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego przeznaczonego na pobyt ludzi” należy wyposażyć w co najmniej jedną autonomiczną czujkę tlenku węgla.
Te niewielkie urządzenia pomagają chronić nasze zdrowie i życie, a także dobytek. Wystarczy zamontować je na ścianie, a w razie niebezpieczeństwa zaalarmują nas o ulatniającym się tlenku węgla lub wykryją dym.
Tlenek węgla (czad) to bezbarwny i bezwonny gaz wydzielający się m.in. podczas niepełnego spalania paliw, przy ograniczonym dostępie do powietrza. Jest niewykrywalny przez ludzkie zmysły, bardzo szybko wchłania się przez drogi oddechowe i może prowadzić do śmiertelnego zatrucia.
Montaż czujników czadu i dymu jest dość prosty. Czujnik dymu najlepiej umieścić na suficie, a czujnik czadu na ścianie w pobliżu pieca, kominka czy kotła na paliwo. Czujka dymu to koszt około 60 zł, a czujka tlenku węgla – około 100 zł. Dostępne są również czujniki typu dwa w jednym.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Montaż czujników dymu i czadu jest obowiązkowy w nowych budynkach mieszkalnych od końca grudnia 2024 roku. W 2026 roku przepisy wprowadzą konieczność ich posiadania w kolejnych lokalach.
Prezydent Karol Nawrocki zawetował dwie ustawy. Wśród nich znalazła się ustawa o opodatkowaniu fundacji rodzinne...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Polskie urzędy stanu cywilnego nie powinny dłużej odmawiać parom jednopłciowym transkrypcji aktu małżeńskiego, j...
Osoby w wieku emerytalnym i okołoemerytalnym przebywały w pierwszej połowie roku na zwolnieniach lekarskich króc...
Aby majątek po śmierci trafił dokładnie tam, gdzie chce tego spadkodawca, najlepszym rozwiązaniem jest sporządze...
Samo przywiezienie podrobionych towarów do Polski, bez oferowania ich do sprzedaży, nie można uznać za obrót pod...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas