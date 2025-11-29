Reklama
Rzeczpospolita
Prawo
Nowe obowiązki dla właścicieli nieruchomości. Które budynki obejmą w 2026 roku?

Czujniki czadu i dymu mogą uratować nam życie lub uchronić przed pożarem. Straż pożarna zaleca ich montaż w każdym domu. Od 2026 roku będą one obowiązkowe w kolejnych grupach budynków. Kto będzie musiał się wyposażyć w te urządzenia od nowego roku?

Publikacja: 29.11.2025 14:06

Nowe przepisy 2026. W jakich budynkach czujniki dymu i czasu będą obowiązkowe? / zdjęcie ilustracyjne

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Montaż czujników dymu i czadu jest obowiązkowy w nowych budynkach mieszkalnych od końca grudnia 2024 roku. W 2026 roku przepisy wprowadzą konieczność ich posiadania w kolejnych lokalach.

Obowiązkowe czujniki czadu i dymu. Co mówią przepisy?

O obowiązku stosowania czujników tlenku węgla i dymu mówi nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków z 21 listopada 2024 r. Zgodnie z nim już od 23 grudnia 2024 roku takie czujki muszą być montowane w każdym nowym budynku mieszkalnym lub przeznaczonym do świadczenia usług hotelarskich.

Docelowo z czasem mają one być obligatoryjnie instalowane we wszystkich budynkach, również w tych już istniejących. Nowe przepisy mają się przyczynić do zmniejszenia liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla. Od 2026 zmiany czekają właścicieli różnego rodzaju obiektów użytkowych i hotelowych. 

Nowe przepisy przeciwpożarowe. Które budynki obejmą w 2026 roku? 

Od 1 stycznia 2026 roku nowe przepisy przeciwpożarowe obejmą właścicieli budynków wielkopowierzchniowych. Wymagane będzie odpowiednie oznakowanie miejsc połączenia ściany oddzielenia przeciwpożarowego ze ścianą zewnętrzną oraz z dachem (czerwonymi liniami albo piktogramami), co ułatwi strażakom działania gaśnicze. Obowiązek ten będzie dotyczył zarówno nowych, jak i już istniejących budynków:

  • handlowych
  • produkcyjnych
  • i magazynowych.

Od 30 czerwca 2026 roku kolejne budynki obejmie obowiązek instalacji czujników dymu i czadu. Będzie on dotyczył:

  • lokali mieszkalnych, w których świadczone są usługi hotelarskie - związane z krótkotrwałym, ogólnie dostępnym wynajmowaniem domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych etc.

Z tego obowiązku wyłączono części budynku objęte ochroną przez system sygnalizacji pożarowej.

Od kiedy czujniki dymu i czadu będą obowiązkowe w każdym domu?

Właściciele pozostałych lokali mieszkalnych i pomieszczeń, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, będą mieli nieco więcej czasu na montaż czujników dymu i tlenku węgla. W tym przypadku czujki będą wymagane od 1 stycznia 2030 roku.

Zgodnie z przepisami „lokal mieszkalny należy wyposażyć w co najmniej jedną autonomiczną czujkę dymu”. Natomiast „pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, wchodzące w skład lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego przeznaczonego na pobyt ludzi” należy wyposażyć w co najmniej jedną autonomiczną czujkę tlenku węgla.

Czujniki czadu i dymu ratują życie. Ile kosztują?

Te niewielkie urządzenia pomagają chronić nasze zdrowie i życie, a także dobytek. Wystarczy zamontować je na ścianie, a w razie niebezpieczeństwa zaalarmują nas o ulatniającym się tlenku węgla lub wykryją dym.

Tlenek węgla (czad) to bezbarwny i bezwonny gaz wydzielający się m.in. podczas niepełnego spalania paliw, przy ograniczonym dostępie do powietrza. Jest niewykrywalny przez ludzkie zmysły, bardzo szybko wchłania się przez drogi oddechowe i może prowadzić do śmiertelnego zatrucia.

Montaż czujników czadu i dymu jest dość prosty. Czujnik dymu najlepiej umieścić na suficie, a czujnik czadu na ścianie w pobliżu pieca, kominka czy kotła na paliwo. Czujka dymu to koszt około 60 zł, a czujka tlenku węgla – około 100 zł. Dostępne są również czujniki typu dwa w jednym. 

Źródło: rp.pl

Pożary CO2 Bezpieczeństwo sezon grzewczy

