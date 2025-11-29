Montaż czujników dymu i czadu jest obowiązkowy w nowych budynkach mieszkalnych od końca grudnia 2024 roku. W 2026 roku przepisy wprowadzą konieczność ich posiadania w kolejnych lokalach.

Obowiązkowe czujniki czadu i dymu. Co mówią przepisy?

O obowiązku stosowania czujników tlenku węgla i dymu mówi nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków z 21 listopada 2024 r. Zgodnie z nim już od 23 grudnia 2024 roku takie czujki muszą być montowane w każdym nowym budynku mieszkalnym lub przeznaczonym do świadczenia usług hotelarskich.

Docelowo z czasem mają one być obligatoryjnie instalowane we wszystkich budynkach, również w tych już istniejących. Nowe przepisy mają się przyczynić do zmniejszenia liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla. Od 2026 zmiany czekają właścicieli różnego rodzaju obiektów użytkowych i hotelowych.

Nowe przepisy przeciwpożarowe. Które budynki obejmą w 2026 roku?

Od 1 stycznia 2026 roku nowe przepisy przeciwpożarowe obejmą właścicieli budynków wielkopowierzchniowych. Wymagane będzie odpowiednie oznakowanie miejsc połączenia ściany oddzielenia przeciwpożarowego ze ścianą zewnętrzną oraz z dachem (czerwonymi liniami albo piktogramami), co ułatwi strażakom działania gaśnicze. Obowiązek ten będzie dotyczył zarówno nowych, jak i już istniejących budynków: