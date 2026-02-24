3 kwietnia – Świat dowiaduje się o zbrodniach dokonanych przez Rosjan w Buczy na przedmieściach Kijowa

Na miejscu znaleziono ciała mieszkańców. Większość zginęła od strzałów w głowę, niektórzy mieli ręce skrępowane białymi taśmami.

13 kwietnia – Andrzej Duda z wizytą w Kijowie

Polski prezydent wraz z prezydentami Estonii Alarem Karisem, Łotwy Egilsem Levitsem i Litwy Gitanasem Nausėdą przybyli do stolicy Ukrainy.

14 kwietnia – Ukraina zatapia krążownik Moskwa

Okręt został trafiony dwoma pociskami „Neptun” – przeciwokrętowymi pociskami ukraińskiej produkcji.

18 maja – Szwecja i Finlandia składają wnioski o wstąpienie do NATO

Nastawienie wobec obecności w sojuszu w obu krajach, które dotychczas były neutralne, radykalnie zmieniło się po inwazji Rosji na Ukrainę.

20 maja – Rosjanie przejęli kontrolę nad ostatnim punktem obrony w Mariupolu – zakład Azowstal

Miasto było oblężone przez Rosjan od początku marca. Do ostatnich dni zakładów bronili żołnierze Pułku Azow oraz 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej, korzystając z systemu bunkrów i podziemnych korytarzy, istniejących pod kombinatem.

Brutalne oblężenie Mariupola przez Rosję obejmowało m.in. atak rakietowy 9 marca na działający szpital położniczy oraz zbombardowanie 16 marca Teatru Dramatycznego w Mariupolu, w którym zginęły setki osób chroniących się w środku. Zdobycie Mariupola domknęło rosyjski „most lądowy” do okupowanego Krymu.

29 sierpnia – 11 listopada – Rozpoczyna się pierwsza ukraińska kontrofensywa

Ukraińcy próbują odbić tereny we wschodniej i południowej części kraju.

21 września – Putin decyduje o powołaniu 300 tysięcy rezerwistów

Decyzja władz Rosji wywołała falę emigracji z kraju mężczyzn w wieku poborowym.

26 września – Wysadzenie rurociągów Nord Stream

26 września ciśnienie gazu w obu nitkach Nord Stream 1 zaczęło spadać. Dzień później poinformowano, że doszło do eksplozji. W jej rezultacie zostały uszkodzone dwie nitki Nord Stream 1 oraz jedna niedziałającego jeszcze Nord Stream 2

30 września – Rosja nielegalnie ogłasza aneksję czterech ukraińskich obwodów – donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego

Żadnego z tych obwodów rosyjskie wojska nie kontrolują w pełni.

8 października – Ukraińcy przeprowadzili atak na most Krymski

Do eksplozji doszło w wyniku zdetonowania ładunku przewożonego przez ciężarówkę na części mostu przeznaczonej do transportu kołowego. W wyniku wybuchu zapaliły się cysterny z paliwem przewożone na części kolejowej mostu.

11 listopada – Ukraińskie siły wkraczają do Chersonia po wycofaniu się wojsk rosyjskich

15 listopada – Zmasowany rosyjski atak na zachodnią Ukrainę, m.in. na elektrownię węglową koło Lwowa

W odpowiedzi Ukraińcy wystrzelili pociski przeciwrakietowe. Jedna z rakiet wleciała na terytorium Polski i spadła w Przewodowie. W wybuchu zginęli dwaj mężczyźni – 59- i 60-letni.

5 grudnia – Ataki ukraińskich dronów na bazy w Rosji

Ukraińskie wojska zaatakowały bazy lotnicze Engels-2 i Diagilewo w głębi Rosji.

21 grudnia – Wołodymyr Zełenski z wizytą w Białym Domu

Podczas swojej pierwszej podróży zagranicznej od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji, prezydent Ukrainy spotkał się w Waszyngtonie z prezydentem Joe Bidenem. Wygłosił również przemówienie przed amerykańskim Kongresem.

2023

1 stycznia – Atak Ukraińców na zgrupowanie rosyjskich żołnierzy w Makiejewce

Budynek został ostrzelany przy użyciu wyrzutni rakiet HIMARS. Według Rosjan zginęło 63 żołnierzy, ale nieoficjalnie liczba ofiar mogła wynieść nawet ok. 400.

25 stycznia – Niemcy zatwierdzają przekazanie Ukrainie czołgów Leopard 2

Decyzja władz w Berlinie była konsekwencją narastającej presji ze strony Ukrainy i sojuszników Niemiec. Na Ukrainę trafiają również amerykańskie czołgi M1 Abrams.

20 lutego – Joe Biden odwiedza Kijów

Amerykański prezydent w tajemnicy przybywa do Kijowa, demonstrując amerykańskie wsparcie dla Ukrainy.

Foto: PAP/Newscom

1 marca – Bitwa o Wuhłedar

Trwające ponad trzy tygodnie walki w Wuhłedarze w obwodzie donieckim zakończyły się dotkliwą porażką Rosjan. Wokół miasta doszło do największej bitwy pancernej tej wojny, a Rosjanie mieli stracić 130 maszyn.

17 marca – Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina i Marii Lwowej-Biełowej

Rosyjskiego przywódcę oskarżono o „odpowiedzialność za zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnej deportacji ludności (dzieci) oraz bezprawnym przesiedleniu ludności (dzieci) z okupowanych obszarów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej”.

3 maja – Wojna dociera do Moskwy

Ukraińcy zaczęli przenosić działania na terytorium wroga, przeprowadzając serię ataków dronów na rosyjskiej ziemi. 3 maja dwa drony z ładunkami wybuchowymi obrały za cel Kreml. Zostały przechwycone i zniszczone, zanim spowodowały jakiekolwiek szkody lub ofiary. w tym samym miesiącu Rosja obwiniła Ukrainę o kolejny atak dronów na Moskwę, w wyniku którego dwie osoby zostały ranne, a kilka budynków uszkodzonych.

Foto: REUTERS/Anastasia Barashkova

22 maja – Rosjanie zdobywają Bachmut

Po miesiącach walk rosyjskie wojska przejęły kontrolę nad Bachmutem. Walki trwały tam przez 10 miesięcy. Miasto było pierwszym od lipca 2022 roku większym ukraińskim ośrodkiem miejskim, który Rosjanie zajęli na Ukrainie. Do zdobycia miasta kluczowe było zaangażowanie Jewgienija Prigożyna i jego najemników z Grupy Wagnera.

8 czerwca – Ukraina rozpoczęła drugi, długo oczekiwany kontratak

Kontrolowana przez Rosjan zapora na Dnieprze w Nowej Kachowce zostaje wysadzona. Dochodzi do powodzi i ograniczenia możliwości przeprowadzenia ataku przez Ukraińców.

23 czerwca – Bunt Grupy Wagnera

Najemnicy Jewgienija Prigożyna omal nie wdarli się do stolicy kraju, przejechawszy po Rosji prawie 1000 kilometrów, niezatrzymani przez wojska rządowe.

23 sierpnia – Katastrofa samolotu w obwodzie twerskim

Jewgienij Prigożyn i Dmitrij "Wagner" Utkin, dowódca Grupy Wagnera, zginęli w katastrofie samolotu Embraer. Źródła związane z Grupą Wagnera podawały po katastrofie, że samolot Prigożyna miał zostać zestrzelony przez obronę powietrzną – w maszynę miały trafić dwa pociski z zestawu S-300.

5 października – Atak rakietowy na wieś Hroza w obwodzie charkowskim

Po uderzeniu rakiety Iskander zginęło 59 osób. Celem ataku był budynek, w którym odbywało się pożegnanie poległych na wojnie.

14 grudnia 2023 r. – Unia Europejska rozpoczyna rozmowy w sprawie członkostwa Ukrainy

Władze w Kijowie złożyły wniosek o przystąpienie do bloku niecały tydzień po rozpoczęciu przez Rosjan inwazji. Zełenski nazwał ten krok „zwycięstwem, które motywuje, inspiruje i wzmacnia”.

29 grudnia – Największy atak rakietowy od początku wojny

Rosjanie odpalili 158 pocisków rakietowych i dronów. Ukraińskie władze podały, że w różnych częściach kraju zginęło 39 osób, a 159 zostało rannych. W wyniku przeprowadzonego ataku odwetowego zginąć miało 21 Rosjan w obwodzie biełgorodzkim.

2024

25 stycznia – Katastrofa lotnicza w Jabłonowie

W obwodzie biełgorodzkim doszło do katastrofy samolotu Ił-76M. Rosja twierdzi, że maszyna została strącona przez ukraińskie wojska, a na pokładzie znajdowali się ukraińscy jeńcy wojenni. Ukraińcy podawali, że według ich informacji samolot miał przewozić pociski do zestawów S-300.

8 lutego – Dowódca ukraińskiej armii odwołany

Zełenski ogłosił dymisję najwyższego dowódcy Ukrainy, generała Wałerija Załużnego. To największa zmiana w kierownictwie wojskowym od początku pełnoskalowej inwazji Rosji. Obaj politycy mieli pozostawać w konflikcie, a jego odwołanie uznano za polityczne ryzyko dla prezydenta. Mimo niepowodzenia ukraińskiej kontrofensywy były szef armii pozostaje jednym z najpopularniejszych liderów w kraju.

17 lutego – Rosjanie przejmują pełną kontrolę nad Awdijiwką w obwodzie donieckim

Walki w mieście prowadzono od początku wojny. Głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrski potwierdził, że siły ukraińskie całkowicie wycofały się z miasta na „bardziej korzystne linie”, aby „uniknąć okrążenia i zachować życie i zdrowie personelu”.

23 lutego – USA i Ukraina ogłosiły sankcje wobec 600 osób i podmiotów powiązanych z Rosją

Decyzję podjęto w związku z inwazją na Ukrainę oraz śmiercią rosyjskiego lidera opozycji, działacza antykorupcyjnego i więźnia politycznego Aleksieja Nawalnego.

27 lutego – Prezydent Francji zapowiada możliwość wysłania wojsk na Ukrainę

– Nie ma konsensusu na tym etapie... by wysłać tam wojska. Niczego nie można wykluczyć. Zrobimy wszystko, co musimy, by Rosja nie wygrała – mówił Macron.

16 kwietnia – Ukraina wprowadza nowe zasady mobilizacji

Prezydent Zełenski podpisał ustawę zmieniającą zasady mobilizacji do armii. Ustawa zobowiązuje ukraińskich mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat do aktualizacji swoich danych osobowych w organach wojskowych, co umożliwi komisjom poborowym łatwiejsze ustalenie, kto w danym regionie może zostać powołany do służby. Mężczyźni w wieku wojskowym będą prawnie zobowiązani do noszenia dokumentu rejestracyjnego wydanego przez biuro poborowe.

19 kwietnia – Kongres zatwierdza środki na pomoc Ukrainie

Amerykański Kongres przyjął ustawę, która udostępnia administracji Joe Bidena 61 mld dolarów na zakup pomocy wojskowej dla Ukrainy. Środki przeznaczono na amunicję do zestawów Patriot, amunicję artyleryjską, drony, środki do zwalczania dronów oraz pociski powietrze-powietrze przeznaczone dla myśliwców.

10 maja – Rosja rozpoczęła ofensywę w obwodzie charkowskim

Wojska zdobyły szereg wiosek i otworzyły nowy front wojny.

31 lipca – Pierwsze F-16 na froncie

Ukraina otrzymała pierwszą partię myśliwców F-16 czwartej generacji wyprodukowanych w USA.

Foto: PAP

6 sierpnia – Ukraina rozpoczęła inwazję na rosyjski region kurski, utrzymując terytorium wzdłuż granicy

Wojska wdarły się na 12 km w głąb Rosji i działały na obszarze o szerokości 40 km.

Ukraińska operacja w obwodzie kurskim - stan na 16 sierpnia Foto: PAP

23 października – Północnokoreańskie wojska wzmacniają Rosjan

Szacowano, że od 11 tys. do 12 tys. północnokoreańskich żołnierzy zostało wysłanych przez Pjongjang, aby wesprzeć siły rosyjskie. Oddziały te wkroczyły do Rosji miesiąc wcześniej, a rosyjskie wojska rozpoczęły „szkolenie tych sił w zakresie taktyki piechoty, operowania bezzałogowymi statkami powietrznymi, taktyki artyleryjskiej, oczyszczania okopów i podobnych działań” – poinformował Departament Obrony USA.

10 listopada – Atak na Moskwę

Trzydzieści dwa ukraińskie drony zaatakowały stolicę Rosji. Jedna osoba została ranna, a ataki spowodowały zamknięcie głównych lotnisk Moskwy.

2025

8 stycznia – Ukraińcy przeprowadzili atak na skład ropy w Engels w obwodzie saratowskim

Magazyn był wykorzystywany przez bazę lotniczą rosyjskich bombowców strategicznych. Według niepotwierdzonych informacji pożar strawił 800 tys. ton paliwa lotniczego.

10 stycznia – W Polsce powstaje Ukraiński Legion

Ukraińskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że Legion Ukraiński szkolony w Polsce otrzymał 1300 zgłoszeń od Ukraińców za granicą, którzy chcieli dołączyć do organizacji.

20 stycznia – Donald Trump zostaje zaprzysiężony jako 47. prezydent Stanów Zjednoczonych

Jego powrót do Białego Domu rodzi pytania w Kijowie i wśród sojuszników Ukrainy o dalsze wsparcie USA w walce z Rosją.

6 lutego – Ukraińcy otrzymali pierwsze myśliwce Mirage 2000-5

Francja nie ujawniła, ile maszyn przekaże władzom w Kijowie.

13 lutego – Zełenski nakłada sankcje na oligarchów

Prezydent Ukrainy nałożył sankcje m.in. na byłego prezydenta Petra Poroszenkę, Wiktora Miedwiedczuka i Igora Kołomojskiego, pod zarzutem "zdrady stanu" i "wspierania organizacji terrorystycznej", poprzez zawieranie niekorzystnych umów biznesowych z Rosją.

Wołodymyr Zełenski Foto: REUTERS/Kuba Stezycki

14 lutego – Ciała 757 ukraińskich żołnierzy zwrócono do kraju

W ramach wymiany do Rosji wysłano ciała 45 rosyjskich żołnierzy.

23 lutego – Największy atak dronów od początku wojny

Rosjanie wysłali 267 maszyn, z czego 138 zostało przechwyconych. W atakach zginęły dwie osoby w Chersoniu i jedna w Krzywym Rogu.

11 marca – Ukraina atakuje stolicę Rosji

Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że jednostki obrony przeciwlotniczej zestrzeliły nad miastem 69 dronów. Miał to być największy ukraiński atak od początku wojny.

12 marca – USA wznawiają pomoc wojskową i wymianę informacji wywiadowczych

Administracja Donalda Trumpa podjęła decyzję o rozmowach w Arabii Saudyjskiej i deklaracji przedstawicieli Ukrainy, że Kijów jest otwarty na 30-dniowe zawieszenie broni.

18 marca – Konsekwencje rozmowy Trump – Putin

Przywódca Rosji nakazał rosyjskim siłom wstrzymać ataki wymierzone w ukraińską infrastrukturę energetyczną na 30 dni po rozmowie telefonicznej z prezydentem USA.

Władimir Putin Foto: Reuters/Sputnik/Vyacheslav Prokofyev

26 kwietnia - Rosja informuje, że wszystkie ukraińskie jednostki zostały wyparte z obwodu kurskiego

Kilka tygodni później Putin odwiedza ten teren w pokazie siły i jest nagrywany podczas rozmowy z lokalnymi władzami.

28 kwietnia – Korea Północna przyznała, że wysłała żołnierzy do Rosji

Po raz pierwszy od początku wojny przedstawiciele władz w Pjongjangu potwierdzili obecność swoich żołnierzy na froncie. Państwowa agencja KCNA poinformowała, że żołnierze z Korei Północnej pomogli Rosjanom wyprzeć Ukraińców z obwodu kurskiego.

29 kwietnia – Rosjanie torturowali ukraińską dziennikarkę

27-letnia ukraińska dziennikarka Wiktoria Roszczyna została schwytana przez Rosjan latem 2023 roku i od tamtej pory przebywała w niewoli. Jak udało się ustalić ukraińskim dziennikarzom, kobieta była przetrzymywana m.in. w areszcie śledczym nr 2 w Taganrogu, w obwodzie rostowskim.

Przed zwróceniem ciała kobiety, Rosjanie usunęli jej oczy, mózg i część krtani, co w ocenie ekspertów było próbą ukrycia śladów tortur.

30 kwietnia – USA i Ukraina podpisały umowę surowcową

Amerykańsko-ukraińskie porozumienie poprzedziły miesiące negocjacji. Strony porozumiały się też w kwestii stworzenia Inwestycyjnego Funduszu Odbudowy.

1 maja – Donald Trump zatwierdza pierwszą sprzedaż broni na Ukrainę

Ukraina otrzymała zgodę na zakup sprzętu wojskowego o wartości 50 mln dolarów.

29 maja – Rosja przekazała pieniądze żołnierzom za zestrzelenie F-16

Agencja TASS poinformowała, że dwunastu rosyjskich żołnierzy otrzymało 15 milionów rubli (195 tys. dolarów) za udział w zestrzeleniu pierwszego ukraińskiego F-16. Ukraina nie potwierdziła, że doszło do strącenia maszyny.

Donald Trump Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

1 czerwca – Ukraińcy przeprowadzają operację Pajęczyna

Drony, przewiezione na teren Federacji Rosyjskiej ciężarówkami, zaatakowały cztery rosyjskie bazy lotnicze. Kijów podawał, że w operacji uszkodzono 41 maszyn i zniszczono co najmniej 20. Były to m.in. bombowce strategiczne Tu-95, Tu-160 i Tu-22, ale także dwa samoloty zwiadowcze A-50 oraz transportowe An-12 i Ił-78.

11 czerwca – 1212 ciał zwróconych przez Rosjan

Ciała 1212 ukraińskich żołnierzy poległych na froncie zostały zwrócone przez Rosję. Kilka dni później, podczas procesu identyfikacji, niektóre z tych ciał zostały określone jako szczątki rosyjskich żołnierzy.

23 czerwca – SBU informuje o szczegółach planowanego zamachu na Zełenskiego

Według szefa ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa, Wasyla Maluka, Rosjanie rozważali kilka wariantów przeprowadzenia zamachu na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jeden z nich zakładał wykorzystanie drona, a inny – atak snajpera. Atak planowano przeprowadzić na lotnisku w Rzeszowie.

30 czerwca – Rosjanie w pełni kontrolują obwód ługański

Rosja informuje, że przejęła pełną kontrolę nad obwodem ługańskim , jednym z czterech regionów, które Moskwa nielegalnie anektowała we wrześniu 2022 roku.

1 lipca – USA wstrzymują pomoc wojskową dla Ukrainy

Administracja prezydenta Donalda Trumpa wstrzymała realizację dostaw niektórych typów amunicji dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Decyzja dotyczyła m.in. pocisków do systemu MIM-104 Patriot oraz pocisków rodziny GMLRS do wyrzutni M270 MLRS/M142 HIMARS. Powodem było „postawienie interesów Ameryki na pierwszym miejscu” – informowała zastępca sekretarza prasowego Białego Domu Anna Kelly.

9 lipca – Największy atak powietrzny na Ukrainę

Wczesnym rankiem Rosjanie wysłali w stronę ukraińskich miast 728 dronów i 13 pocisków.

25 lipca – Rosjanie zamykają lotniska

Lotniska we Władykaukazie, Groznym, Magasie, Mineralnych Wodach, Nalczyku, Stawropolu, Soczi i Tambowie zostały zamknięte z powodu ataków dronów. Siedemdziesiąt lotów było opóźnionych, w tym 45 na lotnisku w Soczi. W Niewinnomyssku obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 30 dronów. Lokalny zakład nawozowy Niewinnomysski Azot został zniszczony przez ukraińskie drony. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zestrzeleniu 105 dronów nad kilkoma regionami kraju.

27 lipca – Rosja odwołuje paradę w Petersburgu

Parada z okazji Dnia Marynarki Wojennej w Petersburgu została odwołana ze względów bezpieczeństwa. Decyzja władz Rosji była reakcją na ukraińskie ataki z wykorzystaniem dronów.

Foto: mil.ru

15 sierpnia – Donald Trump spotkał się na Alasce z Władimirem Putinem

Trwające niemal trzy godziny spotkanie nie doprowadziło do zawarcia porozumienia w sprawie zakończenia wojny. Rozmowa zakończyła się bez szczegółowych dalszych ustaleń.

20 sierpnia – Rosja wstrzymuje eksport paliw

Hurtowe ceny benzyny w Rosji biją rekordy drożyzny po serii ataków dronów na rosyjskie rafinerie. Cztery zakłady zaprzestały produkcji, kilka zmniejszyło. W kilku regionach wprowadzono kartki na paliwo. Zakaz eksportu benzyny Kreml przedłużył do końca września.

28 sierpnia 2025 – Setki dronów i pocisków wystrzelono w stronę Kijowa, zabijając co najmniej 25 osób i raniąc wielu cywilów

Na stolicę miało spaść co najmniej 20 środków rażenia. Większość ofiar stanowili mieszkańcy trafionego pociskiem bloku mieszkalnego.

10 września – Rosyjskie drony nad Polską

Polską przestrzeń powietrzną w nocy z wtorku na środę naruszyło ok. 20 rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych. Nikt nie został ranny, uszkodzony został jeden budynek mieszkalny.

1 października – Trump dał zgodę na przekazywanie Ukrainie danych wywiadowczych o celach wewnątrz Rosji

Dziennik „New York Times” informuje, że USA dostarczą Ukrainie informacje wywiadowcze dotyczące ataków rakietowych na rosyjską infrastrukturę energetyczną. Zgodę w tej sprawie wyrazić miał prezydent Donald Trump.

22 października – USA nakładają sankcje na Rosnieft i Łukoil

Prezydent Donald Trump publicznie ogłosił nałożenie przez Waszyngton sankcji na dwie największe rosyjskie firmy naftowe, Rosnieft i Łukoil, w związku z odmową Kremla zgody na zawieszenie broni na Ukrainie.

21 listopada – Opublikowano treść planu pokojowego Donalda Trumpa

Serwis Axios opublikował pełną treść 28-punktowego planu pokojowego Donalda Trumpa dla Rosji i Ukrainy.

28 listopada – Atak na dwa tankowce z floty cieni

Dwa rosyjskie tankowce z floty cieni zgłosiły atak na Morzu Czarnym u wybrzeży Turcji.

28 listopada – Andrij Jermak rezygnuje z funkcji szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy

Funkcjonariusze Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) oraz Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAPO) prowadzili przeszukanie u szefa kancelarii Wołodymyra Zełenskiego, Andrija Jermaka. W tym samym czasie prezydent przyjmował jego rezygnację.

2 grudnia – Negocjacje w Moskwie

Władimir Putin spotkał się ze Stevem Witkoffem, specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa, i Jaredem Kushnerem, zięciem Trumpa. Rozmowy trwały niemal pięć godzin. Strony nie doszły do porozumienia.

5 grudnia – Macron ostrzega przed zdradą USA. Świat obiegł zapis rozmowy

Niemiecki „Der Spiegel” opublikował treść poufnej rozmowy europejskich przywódców, w której prezydent Francji Emmanuel Macron miał ostrzegać, że Stany Zjednoczone mogą przygotowywać porozumienie z Rosją kosztem Ukrainy. Pałac Elizejski nie potwierdza użycia słowa „zdrada”, ale podkreśla, że stanowisko Paryża pozostaje niezmienne: żadnych ustępstw terytorialnych bez gwarancji bezpieczeństwa.

7 grudnia – Konstrukcja wokół reaktora w Czarnobylu straciła zdolności ochronne.

Inspekcja przeprowadzona przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej potwierdziła, że powodem było uderzenie w kopułę przez dron z głowicą odłamkowo-burzącą.

12 grudnia – Unia Europejska zdecydowała o bezterminowym zamrożeniu rosyjskich aktywów państwowych

Zamrożone aktywa rosyjskie w Unii wynoszą 210 mld euro (246 miliardów dolarów). Ich bezterminowe zamrożenie ma na celu przekonanie Belgii, która obawia się reakcji Moskwy, do poparcia planu UE, który zakłada wykorzystanie tych funduszy na udzielenie Kijowowi pożyczki w wysokości do 165 mld euro na pokrycie kosztów wojskowych i cywilnych w latach 2026 i 2027.

29 grudnia – Zełenski informuje o negocjacjach z Trumpem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas rozmów z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem omawiał możliwość objęcia Ukrainy długoterminowymi amerykańskimi gwarancjami bezpieczeństwa – nawet na okres 30–50 lat.

2026

14 stycznia – Ukraina ogłasza stan wyjątkowy w związku z sytuacją w sektorze energetycznym

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina wprowadza stan wyjątkowy w energetyce po ostatnich, zmasowanych atakach Rosji na ważną społecznie infrastrukturę. W Kijowie, gdzie brakuje prądu, ciepła i wody, został powołany sztab kryzysowy.

Foto: REUTERS/Alina Smutko

23 stycznia – Negocjacje w Abu Zabi

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbyły się negocjacje Ukraina–USA–Rosja . To pierwsze bezpośrednie trójstronne rozmowy pokojowe od początku wojny.

26 stycznia – UE zatwierdza zakaz importu rosyjskiego gazu do końca 2027 roku

– Państwa UE ostatecznie zatwierdziły w poniedziałek zakaz importu rosyjskiego gazu, który ma wejść w życie w 2027 r. Odchodzimy od szkodliwego uzależnienia od rosyjskiego gazu – poinformował Michael Damianos, minister energii, handlu i przemysłu Cypru.

1 lutego – SpaceX ogranicza możliwość wykorzystania Starlinków przez Rosjan

„Wygląda na to, że kroki, które podjęliśmy, aby zapobiec nieautoryzowanemu wykorzystaniu Starlink przez Rosję, przyniosły efekty. Dajcie nam znać, jeśli potrzebne będą dodatkowe środki” – poinformował Elon Musk.

7 lutego – USA wyznaczyły Ukrainie i Rosji termin w czerwcu na zawarcie porozumienia

Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Stany Zjednoczone wyznaczyły Ukrainie i Rosji termin do czerwca na sfinalizowanie porozumienia pokojowego, mającego na celu zakończenie trwającego blisko cztery lata konfliktu.

16 lutego – Ukraińskie postępy na froncie

Instytut Studiów nad informuje w swoim raporcie, że w ciągu pięciu dni ukraińskie wojska odzyskały 201 km² terenu kontrolowanego przez Rosjan. To największe działania ofensywne obrońców kraju od 2,5 roku.

19 lutego – Negocjacje w Genewie. Dwie ścieżki negocjacji

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że trójstronne rozmowy Ukraina – Rosja – USA prowadzone są z zachodem podziału na dwie grupy: wojskową i polityczną.

„Jesteśmy bliżej zakończenia negocjacji na ścieżce wojskowej niż politycznej. Dlaczego? Ponieważ wojskowi rozmawiali w formacie trójstronnym o tym, jak opracować misję monitorującą zawieszenie broni – gdy zostanie ono ustanowione, gdy ścieżka polityczna otworzy takie możliwości.” - przekazał.

Cztery lata wojny

Cztery lata po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę wojna pozostaje najpoważniejszym konfliktem zbrojnym w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej. Konflikt doprowadził do dziesiątek tysięcy ofiar, zniszczenia znacznej części infrastruktury oraz największego kryzysu uchodźczego na kontynencie od dekad.

Mimo początkowych sukcesów ofensywy rosyjskiej, siły ukraińskie powstrzymały atak na Kijów i odzyskały część okupowanych terytoriów, jednak konflikt z czasem przekształcił się w wojnę pozycyjną o wysokiej intensywności. Linia frontu ustabilizowała się na wschodzie i południu kraju, a działania militarne coraz częściej przybierają charakter wyniszczający.

Cztery lata wojny Rosji przeciwko Ukrainie Foto: PAP

Wojna trwale zmieniła architekturę bezpieczeństwa w Europie, umacniając wschodnią flankę NATO i redefiniując relacje Zachodu z Moskwą. Jednocześnie stała się konfliktem o wymiarze globalnym z uwagi na sankcje, wsparcie militarne i finansowe dla Kijowa oraz konsekwencje gospodarcze odczuwalne na rynkach energii i żywności.