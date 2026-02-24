Cztery lata po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Rosja okupuje około 20 procent terytorium kraju. Armia Władimira Putina wciąż bombarduje ukraińskie miasta, podczas gdy Ukraina kontynuuje ataki z wykorzystaniem dronów na rosyjską infrastrukturę naftową i obiekty wojskowe. Od stycznia 2022 r. Ukraina otrzymała około 175 miliardów dolarów pomocy od Stanów Zjednoczonych oraz 197 miliardów dolarów od Unii Europejskiej. Walki i naloty spowodowały ponad 53 tysiące ofiar cywilnych. 3,7 miliona osób jest wewnętrznie przesiedlonych, a 6,9 miliona uciekło z Ukrainy. 12,7 miliona ludzi potrzebuje pomocy humanitarnej.
Cywilne ofiary wojny w Ukrainie (wykres, stan na luty 2026 roku)
10 września – Zapad 2021
Rosja rozpoczyna ćwiczenia wojskowe na granicy z Ukrainą, budząc obawy o ponowną eskalację konfliktu na Ukrainie. Siły zbrojne Rosji i Białorusi rozpoczynają wspólne ćwiczenia wojskowe Zapad 2021. W manewrach bierze udział 200 tys. żołnierzy. W rejon Morza Bałtyckiego udało się już 15 okrętów.
13 listopada – Rosjanie pozostają przy granicy z Ukrainą
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzega, że Rosja zgromadziła ponad 100 tys. żołnierzy na granicy z Ukrainą.
1 grudnia – USA ostrzegają przed możliwym atakiem Rosji
Na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO w Rydze na Łotwie, sekretarz stanu USA Antony Blinken ostrzega, że Rosja zintensyfikowała plany dotyczące potencjalnych działań militarnych na Ukrainie.
7 grudnia – Prezydent USA Joe Biden przeprowadził wirtualne spotkanie z Władimirem Putinem
Biden wyraził głębokie zaniepokojenie rosyjską rozbudową militarną w pobliżu Ukrainy i ostrzegł, że Rosja zapłaci wysoką cenę w przypadku inwazji.
17 grudnia – Rosja stawia warunki
Rosja przedstawiła listę postulatów bezpieczeństwa mających na celu złagodzenie kryzysu związanego z Ukrainą, w tym zakaz przystąpienia Ukrainy do NATO.
4 lutego – Wspólne oświadczenie Chin i Rosji
Na otwarcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie prezydenci Xi Jinping i Władimir Putin podpisują wspólne oświadczenie wzywające Zachód do "porzucenia ideologicznych podejść zimnej wojny".
21 lutego – Rosja uznaje Doniecką i Ługańską Republikę Ludową
W wystąpieniu telewizyjnym Władimir Putin mówi, że Ukraina jest integralną częścią historii Rosji i oskarża rząd Ukrainy o podporządkowanie się obcym mocarstwom. Podpisuje rozporządzenia wykonawcze uznające Doniecką i Ługańską Republikę Ludową za niezależne.
23 lutego – Rosja zamyka przestrzeń powietrzną wokół Ukrainy
Kreml informuje, że wspierani przez Rosję separatystyczni przywódcy we wschodniej Ukrainie zwrócili się do Rosji o pomoc w walce z agresją ukraińskich sił zbrojnych. Władze rosyjskie zamykają krajową przestrzeń powietrzną wokół granicy z Ukrainą dla lotów komercyjnych.
24 lutego – Putin rozpoczyna atak na Ukrainę, nazywając to „specjalną operacją wojskową”
Wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję z północy, wschodu i południa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wprowadził na terenie całego kraju stan wojenny.
– Po prostu nie mogliśmy zrobić inaczej. Dzisiejsze wydarzenia nie są związane z chęcią naruszenia interesów Ukrainy i narodu ukraińskiego. Wiążą się z ochroną samej Rosji przed tymi, którzy wzięli Ukrainę jako zakładników i próbują użyć jej przeciwko naszemu krajowi i jego mieszkańcom. Powtarzam, nasze działania są samoobroną przed grożącymi nam zagrożeniami i przed jeszcze większą katastrofą niż ta, która ma miejsce dzisiaj – przekonywał Władimir Putin.
25 lutego – Zełenski odmawia ewakuacji z Kijowa
– Potrzebuję amunicji, a nie podwózki – miał powiedzieć Wołodymyr Zełenski amerykańskim partnerom, którzy zasugerowali mu opuszczenie stolicy.
25–28 lutego – Ataki na Kijów, Charków i Czernihów
Rosjanie gromadzili siły wokół stolicy Ukrainy. – Pod Kijowem gromadzą się od strony zachodniej, północno-zachodniej oraz od wschodu. Na Charków próbują uderzać od południa oraz od północy. Mariupol został częściowo okrążony. W Chersoniu trwają walki uliczne, a w Odessie i Mikołajowie na razie spokój – relacjonował „Rzeczpospolitej” mjr Ołeksij Arestowycz, doradca w biurze ukraińskiego prezydenta.
15 marca – Premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński w Kijowie
Do Kijowa pojechała delegacja składająca się z premierów Czech, Polski i Słowenii i wicepremiera Kaczyńskiego. Celem było zapewnienie Ukrainy o niezachwianym poparciu jej jedności terytorialnej, a także o „przedstawienie szerokiego pakietu wsparcia dla Ukrainy i Ukraińców”.
3 kwietnia – Świat dowiaduje się o zbrodniach dokonanych przez Rosjan w Buczy na przedmieściach Kijowa
Na miejscu znaleziono ciała mieszkańców. Większość zginęła od strzałów w głowę, niektórzy mieli ręce skrępowane białymi taśmami.
13 kwietnia – Andrzej Duda z wizytą w Kijowie
Polski prezydent wraz z prezydentami Estonii Alarem Karisem, Łotwy Egilsem Levitsem i Litwy Gitanasem Nausėdą przybyli do stolicy Ukrainy.
14 kwietnia – Ukraina zatapia krążownik Moskwa
Okręt został trafiony dwoma pociskami „Neptun” – przeciwokrętowymi pociskami ukraińskiej produkcji.
18 maja – Szwecja i Finlandia składają wnioski o wstąpienie do NATO
Nastawienie wobec obecności w sojuszu w obu krajach, które dotychczas były neutralne, radykalnie zmieniło się po inwazji Rosji na Ukrainę.
20 maja – Rosjanie przejęli kontrolę nad ostatnim punktem obrony w Mariupolu – zakład Azowstal
Miasto było oblężone przez Rosjan od początku marca. Do ostatnich dni zakładów bronili żołnierze Pułku Azow oraz 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej, korzystając z systemu bunkrów i podziemnych korytarzy, istniejących pod kombinatem.
Brutalne oblężenie Mariupola przez Rosję obejmowało m.in. atak rakietowy 9 marca na działający szpital położniczy oraz zbombardowanie 16 marca Teatru Dramatycznego w Mariupolu, w którym zginęły setki osób chroniących się w środku. Zdobycie Mariupola domknęło rosyjski „most lądowy” do okupowanego Krymu.
29 sierpnia – 11 listopada – Rozpoczyna się pierwsza ukraińska kontrofensywa
Ukraińcy próbują odbić tereny we wschodniej i południowej części kraju.
21 września – Putin decyduje o powołaniu 300 tysięcy rezerwistów
Decyzja władz Rosji wywołała falę emigracji z kraju mężczyzn w wieku poborowym.
26 września – Wysadzenie rurociągów Nord Stream
26 września ciśnienie gazu w obu nitkach Nord Stream 1 zaczęło spadać. Dzień później poinformowano, że doszło do eksplozji. W jej rezultacie zostały uszkodzone dwie nitki Nord Stream 1 oraz jedna niedziałającego jeszcze Nord Stream 2
30 września – Rosja nielegalnie ogłasza aneksję czterech ukraińskich obwodów – donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego
Żadnego z tych obwodów rosyjskie wojska nie kontrolują w pełni.
8 października – Ukraińcy przeprowadzili atak na most Krymski
Do eksplozji doszło w wyniku zdetonowania ładunku przewożonego przez ciężarówkę na części mostu przeznaczonej do transportu kołowego. W wyniku wybuchu zapaliły się cysterny z paliwem przewożone na części kolejowej mostu.
11 listopada – Ukraińskie siły wkraczają do Chersonia po wycofaniu się wojsk rosyjskich
15 listopada – Zmasowany rosyjski atak na zachodnią Ukrainę, m.in. na elektrownię węglową koło Lwowa
W odpowiedzi Ukraińcy wystrzelili pociski przeciwrakietowe. Jedna z rakiet wleciała na terytorium Polski i spadła w Przewodowie. W wybuchu zginęli dwaj mężczyźni – 59- i 60-letni.
5 grudnia – Ataki ukraińskich dronów na bazy w Rosji
Ukraińskie wojska zaatakowały bazy lotnicze Engels-2 i Diagilewo w głębi Rosji.
21 grudnia – Wołodymyr Zełenski z wizytą w Białym Domu
Podczas swojej pierwszej podróży zagranicznej od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji, prezydent Ukrainy spotkał się w Waszyngtonie z prezydentem Joe Bidenem. Wygłosił również przemówienie przed amerykańskim Kongresem.
1 stycznia – Atak Ukraińców na zgrupowanie rosyjskich żołnierzy w Makiejewce
Budynek został ostrzelany przy użyciu wyrzutni rakiet HIMARS. Według Rosjan zginęło 63 żołnierzy, ale nieoficjalnie liczba ofiar mogła wynieść nawet ok. 400.
25 stycznia – Niemcy zatwierdzają przekazanie Ukrainie czołgów Leopard 2
Decyzja władz w Berlinie była konsekwencją narastającej presji ze strony Ukrainy i sojuszników Niemiec. Na Ukrainę trafiają również amerykańskie czołgi M1 Abrams.
20 lutego – Joe Biden odwiedza Kijów
Amerykański prezydent w tajemnicy przybywa do Kijowa, demonstrując amerykańskie wsparcie dla Ukrainy.
1 marca – Bitwa o Wuhłedar
Trwające ponad trzy tygodnie walki w Wuhłedarze w obwodzie donieckim zakończyły się dotkliwą porażką Rosjan. Wokół miasta doszło do największej bitwy pancernej tej wojny, a Rosjanie mieli stracić 130 maszyn.
17 marca – Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina i Marii Lwowej-Biełowej
Rosyjskiego przywódcę oskarżono o „odpowiedzialność za zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnej deportacji ludności (dzieci) oraz bezprawnym przesiedleniu ludności (dzieci) z okupowanych obszarów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej”.
3 maja – Wojna dociera do Moskwy
Ukraińcy zaczęli przenosić działania na terytorium wroga, przeprowadzając serię ataków dronów na rosyjskiej ziemi. 3 maja dwa drony z ładunkami wybuchowymi obrały za cel Kreml. Zostały przechwycone i zniszczone, zanim spowodowały jakiekolwiek szkody lub ofiary. w tym samym miesiącu Rosja obwiniła Ukrainę o kolejny atak dronów na Moskwę, w wyniku którego dwie osoby zostały ranne, a kilka budynków uszkodzonych.
22 maja – Rosjanie zdobywają Bachmut
Po miesiącach walk rosyjskie wojska przejęły kontrolę nad Bachmutem. Walki trwały tam przez 10 miesięcy. Miasto było pierwszym od lipca 2022 roku większym ukraińskim ośrodkiem miejskim, który Rosjanie zajęli na Ukrainie. Do zdobycia miasta kluczowe było zaangażowanie Jewgienija Prigożyna i jego najemników z Grupy Wagnera.
8 czerwca – Ukraina rozpoczęła drugi, długo oczekiwany kontratak
Kontrolowana przez Rosjan zapora na Dnieprze w Nowej Kachowce zostaje wysadzona. Dochodzi do powodzi i ograniczenia możliwości przeprowadzenia ataku przez Ukraińców.
23 czerwca – Bunt Grupy Wagnera
Najemnicy Jewgienija Prigożyna omal nie wdarli się do stolicy kraju, przejechawszy po Rosji prawie 1000 kilometrów, niezatrzymani przez wojska rządowe.
23 sierpnia – Katastrofa samolotu w obwodzie twerskim
Jewgienij Prigożyn i Dmitrij "Wagner" Utkin, dowódca Grupy Wagnera, zginęli w katastrofie samolotu Embraer. Źródła związane z Grupą Wagnera podawały po katastrofie, że samolot Prigożyna miał zostać zestrzelony przez obronę powietrzną – w maszynę miały trafić dwa pociski z zestawu S-300.
5 października – Atak rakietowy na wieś Hroza w obwodzie charkowskim
Po uderzeniu rakiety Iskander zginęło 59 osób. Celem ataku był budynek, w którym odbywało się pożegnanie poległych na wojnie.
14 grudnia 2023 r. – Unia Europejska rozpoczyna rozmowy w sprawie członkostwa Ukrainy
Władze w Kijowie złożyły wniosek o przystąpienie do bloku niecały tydzień po rozpoczęciu przez Rosjan inwazji. Zełenski nazwał ten krok „zwycięstwem, które motywuje, inspiruje i wzmacnia”.
29 grudnia – Największy atak rakietowy od początku wojny
Rosjanie odpalili 158 pocisków rakietowych i dronów. Ukraińskie władze podały, że w różnych częściach kraju zginęło 39 osób, a 159 zostało rannych. W wyniku przeprowadzonego ataku odwetowego zginąć miało 21 Rosjan w obwodzie biełgorodzkim.
25 stycznia – Katastrofa lotnicza w Jabłonowie
W obwodzie biełgorodzkim doszło do katastrofy samolotu Ił-76M. Rosja twierdzi, że maszyna została strącona przez ukraińskie wojska, a na pokładzie znajdowali się ukraińscy jeńcy wojenni. Ukraińcy podawali, że według ich informacji samolot miał przewozić pociski do zestawów S-300.
8 lutego – Dowódca ukraińskiej armii odwołany
Zełenski ogłosił dymisję najwyższego dowódcy Ukrainy, generała Wałerija Załużnego. To największa zmiana w kierownictwie wojskowym od początku pełnoskalowej inwazji Rosji. Obaj politycy mieli pozostawać w konflikcie, a jego odwołanie uznano za polityczne ryzyko dla prezydenta. Mimo niepowodzenia ukraińskiej kontrofensywy były szef armii pozostaje jednym z najpopularniejszych liderów w kraju.
17 lutego – Rosjanie przejmują pełną kontrolę nad Awdijiwką w obwodzie donieckim
Walki w mieście prowadzono od początku wojny. Głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrski potwierdził, że siły ukraińskie całkowicie wycofały się z miasta na „bardziej korzystne linie”, aby „uniknąć okrążenia i zachować życie i zdrowie personelu”.
23 lutego – USA i Ukraina ogłosiły sankcje wobec 600 osób i podmiotów powiązanych z Rosją
Decyzję podjęto w związku z inwazją na Ukrainę oraz śmiercią rosyjskiego lidera opozycji, działacza antykorupcyjnego i więźnia politycznego Aleksieja Nawalnego.
27 lutego – Prezydent Francji zapowiada możliwość wysłania wojsk na Ukrainę
– Nie ma konsensusu na tym etapie... by wysłać tam wojska. Niczego nie można wykluczyć. Zrobimy wszystko, co musimy, by Rosja nie wygrała – mówił Macron.
16 kwietnia – Ukraina wprowadza nowe zasady mobilizacji
Prezydent Zełenski podpisał ustawę zmieniającą zasady mobilizacji do armii. Ustawa zobowiązuje ukraińskich mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat do aktualizacji swoich danych osobowych w organach wojskowych, co umożliwi komisjom poborowym łatwiejsze ustalenie, kto w danym regionie może zostać powołany do służby. Mężczyźni w wieku wojskowym będą prawnie zobowiązani do noszenia dokumentu rejestracyjnego wydanego przez biuro poborowe.
19 kwietnia – Kongres zatwierdza środki na pomoc Ukrainie
Amerykański Kongres przyjął ustawę, która udostępnia administracji Joe Bidena 61 mld dolarów na zakup pomocy wojskowej dla Ukrainy. Środki przeznaczono na amunicję do zestawów Patriot, amunicję artyleryjską, drony, środki do zwalczania dronów oraz pociski powietrze-powietrze przeznaczone dla myśliwców.
10 maja – Rosja rozpoczęła ofensywę w obwodzie charkowskim
Wojska zdobyły szereg wiosek i otworzyły nowy front wojny.
31 lipca – Pierwsze F-16 na froncie
Ukraina otrzymała pierwszą partię myśliwców F-16 czwartej generacji wyprodukowanych w USA.
6 sierpnia – Ukraina rozpoczęła inwazję na rosyjski region kurski, utrzymując terytorium wzdłuż granicy
Wojska wdarły się na 12 km w głąb Rosji i działały na obszarze o szerokości 40 km.
Ukraińska operacja w obwodzie kurskim - stan na 16 sierpnia
23 października – Północnokoreańskie wojska wzmacniają Rosjan
Szacowano, że od 11 tys. do 12 tys. północnokoreańskich żołnierzy zostało wysłanych przez Pjongjang, aby wesprzeć siły rosyjskie. Oddziały te wkroczyły do Rosji miesiąc wcześniej, a rosyjskie wojska rozpoczęły „szkolenie tych sił w zakresie taktyki piechoty, operowania bezzałogowymi statkami powietrznymi, taktyki artyleryjskiej, oczyszczania okopów i podobnych działań” – poinformował Departament Obrony USA.
10 listopada – Atak na Moskwę
Trzydzieści dwa ukraińskie drony zaatakowały stolicę Rosji. Jedna osoba została ranna, a ataki spowodowały zamknięcie głównych lotnisk Moskwy.
8 stycznia – Ukraińcy przeprowadzili atak na skład ropy w Engels w obwodzie saratowskim
Magazyn był wykorzystywany przez bazę lotniczą rosyjskich bombowców strategicznych. Według niepotwierdzonych informacji pożar strawił 800 tys. ton paliwa lotniczego.
10 stycznia – W Polsce powstaje Ukraiński Legion
Ukraińskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że Legion Ukraiński szkolony w Polsce otrzymał 1300 zgłoszeń od Ukraińców za granicą, którzy chcieli dołączyć do organizacji.
20 stycznia – Donald Trump zostaje zaprzysiężony jako 47. prezydent Stanów Zjednoczonych
Jego powrót do Białego Domu rodzi pytania w Kijowie i wśród sojuszników Ukrainy o dalsze wsparcie USA w walce z Rosją.
6 lutego – Ukraińcy otrzymali pierwsze myśliwce Mirage 2000-5
Francja nie ujawniła, ile maszyn przekaże władzom w Kijowie.
13 lutego – Zełenski nakłada sankcje na oligarchów
Prezydent Ukrainy nałożył sankcje m.in. na byłego prezydenta Petra Poroszenkę, Wiktora Miedwiedczuka i Igora Kołomojskiego, pod zarzutem "zdrady stanu" i "wspierania organizacji terrorystycznej", poprzez zawieranie niekorzystnych umów biznesowych z Rosją.
Wołodymyr Zełenski
14 lutego – Ciała 757 ukraińskich żołnierzy zwrócono do kraju
W ramach wymiany do Rosji wysłano ciała 45 rosyjskich żołnierzy.
23 lutego – Największy atak dronów od początku wojny
Rosjanie wysłali 267 maszyn, z czego 138 zostało przechwyconych. W atakach zginęły dwie osoby w Chersoniu i jedna w Krzywym Rogu.
11 marca – Ukraina atakuje stolicę Rosji
Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że jednostki obrony przeciwlotniczej zestrzeliły nad miastem 69 dronów. Miał to być największy ukraiński atak od początku wojny.
12 marca – USA wznawiają pomoc wojskową i wymianę informacji wywiadowczych
Administracja Donalda Trumpa podjęła decyzję o rozmowach w Arabii Saudyjskiej i deklaracji przedstawicieli Ukrainy, że Kijów jest otwarty na 30-dniowe zawieszenie broni.
18 marca – Konsekwencje rozmowy Trump – Putin
Przywódca Rosji nakazał rosyjskim siłom wstrzymać ataki wymierzone w ukraińską infrastrukturę energetyczną na 30 dni po rozmowie telefonicznej z prezydentem USA.
Władimir Putin
26 kwietnia - Rosja informuje, że wszystkie ukraińskie jednostki zostały wyparte z obwodu kurskiego
Kilka tygodni później Putin odwiedza ten teren w pokazie siły i jest nagrywany podczas rozmowy z lokalnymi władzami.
28 kwietnia – Korea Północna przyznała, że wysłała żołnierzy do Rosji
Po raz pierwszy od początku wojny przedstawiciele władz w Pjongjangu potwierdzili obecność swoich żołnierzy na froncie. Państwowa agencja KCNA poinformowała, że żołnierze z Korei Północnej pomogli Rosjanom wyprzeć Ukraińców z obwodu kurskiego.
29 kwietnia – Rosjanie torturowali ukraińską dziennikarkę
27-letnia ukraińska dziennikarka Wiktoria Roszczyna została schwytana przez Rosjan latem 2023 roku i od tamtej pory przebywała w niewoli. Jak udało się ustalić ukraińskim dziennikarzom, kobieta była przetrzymywana m.in. w areszcie śledczym nr 2 w Taganrogu, w obwodzie rostowskim.
Przed zwróceniem ciała kobiety, Rosjanie usunęli jej oczy, mózg i część krtani, co w ocenie ekspertów było próbą ukrycia śladów tortur.
30 kwietnia – USA i Ukraina podpisały umowę surowcową
Amerykańsko-ukraińskie porozumienie poprzedziły miesiące negocjacji. Strony porozumiały się też w kwestii stworzenia Inwestycyjnego Funduszu Odbudowy.
1 maja – Donald Trump zatwierdza pierwszą sprzedaż broni na Ukrainę
Ukraina otrzymała zgodę na zakup sprzętu wojskowego o wartości 50 mln dolarów.
29 maja – Rosja przekazała pieniądze żołnierzom za zestrzelenie F-16
Agencja TASS poinformowała, że dwunastu rosyjskich żołnierzy otrzymało 15 milionów rubli (195 tys. dolarów) za udział w zestrzeleniu pierwszego ukraińskiego F-16. Ukraina nie potwierdziła, że doszło do strącenia maszyny.
Donald Trump
1 czerwca – Ukraińcy przeprowadzają operację Pajęczyna
Drony, przewiezione na teren Federacji Rosyjskiej ciężarówkami, zaatakowały cztery rosyjskie bazy lotnicze. Kijów podawał, że w operacji uszkodzono 41 maszyn i zniszczono co najmniej 20. Były to m.in. bombowce strategiczne Tu-95, Tu-160 i Tu-22, ale także dwa samoloty zwiadowcze A-50 oraz transportowe An-12 i Ił-78.
11 czerwca – 1212 ciał zwróconych przez Rosjan
Ciała 1212 ukraińskich żołnierzy poległych na froncie zostały zwrócone przez Rosję. Kilka dni później, podczas procesu identyfikacji, niektóre z tych ciał zostały określone jako szczątki rosyjskich żołnierzy.
23 czerwca – SBU informuje o szczegółach planowanego zamachu na Zełenskiego
Według szefa ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa, Wasyla Maluka, Rosjanie rozważali kilka wariantów przeprowadzenia zamachu na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jeden z nich zakładał wykorzystanie drona, a inny – atak snajpera. Atak planowano przeprowadzić na lotnisku w Rzeszowie.
30 czerwca – Rosjanie w pełni kontrolują obwód ługański
Rosja informuje, że przejęła pełną kontrolę nad obwodem ługańskim , jednym z czterech regionów, które Moskwa nielegalnie anektowała we wrześniu 2022 roku.
1 lipca – USA wstrzymują pomoc wojskową dla Ukrainy
Administracja prezydenta Donalda Trumpa wstrzymała realizację dostaw niektórych typów amunicji dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Decyzja dotyczyła m.in. pocisków do systemu MIM-104 Patriot oraz pocisków rodziny GMLRS do wyrzutni M270 MLRS/M142 HIMARS. Powodem było „postawienie interesów Ameryki na pierwszym miejscu” – informowała zastępca sekretarza prasowego Białego Domu Anna Kelly.
9 lipca – Największy atak powietrzny na Ukrainę
Wczesnym rankiem Rosjanie wysłali w stronę ukraińskich miast 728 dronów i 13 pocisków.
25 lipca – Rosjanie zamykają lotniska
Lotniska we Władykaukazie, Groznym, Magasie, Mineralnych Wodach, Nalczyku, Stawropolu, Soczi i Tambowie zostały zamknięte z powodu ataków dronów. Siedemdziesiąt lotów było opóźnionych, w tym 45 na lotnisku w Soczi. W Niewinnomyssku obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 30 dronów. Lokalny zakład nawozowy Niewinnomysski Azot został zniszczony przez ukraińskie drony. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zestrzeleniu 105 dronów nad kilkoma regionami kraju.
27 lipca – Rosja odwołuje paradę w Petersburgu
Parada z okazji Dnia Marynarki Wojennej w Petersburgu została odwołana ze względów bezpieczeństwa. Decyzja władz Rosji była reakcją na ukraińskie ataki z wykorzystaniem dronów.
15 sierpnia – Donald Trump spotkał się na Alasce z Władimirem Putinem
Trwające niemal trzy godziny spotkanie nie doprowadziło do zawarcia porozumienia w sprawie zakończenia wojny. Rozmowa zakończyła się bez szczegółowych dalszych ustaleń.
20 sierpnia – Rosja wstrzymuje eksport paliw
Hurtowe ceny benzyny w Rosji biją rekordy drożyzny po serii ataków dronów na rosyjskie rafinerie. Cztery zakłady zaprzestały produkcji, kilka zmniejszyło. W kilku regionach wprowadzono kartki na paliwo. Zakaz eksportu benzyny Kreml przedłużył do końca września.
28 sierpnia 2025 – Setki dronów i pocisków wystrzelono w stronę Kijowa, zabijając co najmniej 25 osób i raniąc wielu cywilów
Na stolicę miało spaść co najmniej 20 środków rażenia. Większość ofiar stanowili mieszkańcy trafionego pociskiem bloku mieszkalnego.
10 września – Rosyjskie drony nad Polską
Polską przestrzeń powietrzną w nocy z wtorku na środę naruszyło ok. 20 rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych. Nikt nie został ranny, uszkodzony został jeden budynek mieszkalny.
1 października – Trump dał zgodę na przekazywanie Ukrainie danych wywiadowczych o celach wewnątrz Rosji
Dziennik „New York Times” informuje, że USA dostarczą Ukrainie informacje wywiadowcze dotyczące ataków rakietowych na rosyjską infrastrukturę energetyczną. Zgodę w tej sprawie wyrazić miał prezydent Donald Trump.
22 października – USA nakładają sankcje na Rosnieft i Łukoil
Prezydent Donald Trump publicznie ogłosił nałożenie przez Waszyngton sankcji na dwie największe rosyjskie firmy naftowe, Rosnieft i Łukoil, w związku z odmową Kremla zgody na zawieszenie broni na Ukrainie.
21 listopada – Opublikowano treść planu pokojowego Donalda Trumpa
Serwis Axios opublikował pełną treść 28-punktowego planu pokojowego Donalda Trumpa dla Rosji i Ukrainy.
28 listopada – Atak na dwa tankowce z floty cieni
Dwa rosyjskie tankowce z floty cieni zgłosiły atak na Morzu Czarnym u wybrzeży Turcji.
28 listopada – Andrij Jermak rezygnuje z funkcji szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy
Funkcjonariusze Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) oraz Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAPO) prowadzili przeszukanie u szefa kancelarii Wołodymyra Zełenskiego, Andrija Jermaka. W tym samym czasie prezydent przyjmował jego rezygnację.
2 grudnia – Negocjacje w Moskwie
Władimir Putin spotkał się ze Stevem Witkoffem, specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa, i Jaredem Kushnerem, zięciem Trumpa. Rozmowy trwały niemal pięć godzin. Strony nie doszły do porozumienia.
5 grudnia – Macron ostrzega przed zdradą USA. Świat obiegł zapis rozmowy
Niemiecki „Der Spiegel” opublikował treść poufnej rozmowy europejskich przywódców, w której prezydent Francji Emmanuel Macron miał ostrzegać, że Stany Zjednoczone mogą przygotowywać porozumienie z Rosją kosztem Ukrainy. Pałac Elizejski nie potwierdza użycia słowa „zdrada”, ale podkreśla, że stanowisko Paryża pozostaje niezmienne: żadnych ustępstw terytorialnych bez gwarancji bezpieczeństwa.
7 grudnia – Konstrukcja wokół reaktora w Czarnobylu straciła zdolności ochronne.
Inspekcja przeprowadzona przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej potwierdziła, że powodem było uderzenie w kopułę przez dron z głowicą odłamkowo-burzącą.
12 grudnia – Unia Europejska zdecydowała o bezterminowym zamrożeniu rosyjskich aktywów państwowych
Zamrożone aktywa rosyjskie w Unii wynoszą 210 mld euro (246 miliardów dolarów). Ich bezterminowe zamrożenie ma na celu przekonanie Belgii, która obawia się reakcji Moskwy, do poparcia planu UE, który zakłada wykorzystanie tych funduszy na udzielenie Kijowowi pożyczki w wysokości do 165 mld euro na pokrycie kosztów wojskowych i cywilnych w latach 2026 i 2027.
29 grudnia – Zełenski informuje o negocjacjach z Trumpem
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas rozmów z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem omawiał możliwość objęcia Ukrainy długoterminowymi amerykańskimi gwarancjami bezpieczeństwa – nawet na okres 30–50 lat.
14 stycznia – Ukraina ogłasza stan wyjątkowy w związku z sytuacją w sektorze energetycznym
Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina wprowadza stan wyjątkowy w energetyce po ostatnich, zmasowanych atakach Rosji na ważną społecznie infrastrukturę. W Kijowie, gdzie brakuje prądu, ciepła i wody, został powołany sztab kryzysowy.
23 stycznia – Negocjacje w Abu Zabi
W Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbyły się negocjacje Ukraina–USA–Rosja . To pierwsze bezpośrednie trójstronne rozmowy pokojowe od początku wojny.
26 stycznia – UE zatwierdza zakaz importu rosyjskiego gazu do końca 2027 roku
– Państwa UE ostatecznie zatwierdziły w poniedziałek zakaz importu rosyjskiego gazu, który ma wejść w życie w 2027 r. Odchodzimy od szkodliwego uzależnienia od rosyjskiego gazu – poinformował Michael Damianos, minister energii, handlu i przemysłu Cypru.
1 lutego – SpaceX ogranicza możliwość wykorzystania Starlinków przez Rosjan
„Wygląda na to, że kroki, które podjęliśmy, aby zapobiec nieautoryzowanemu wykorzystaniu Starlink przez Rosję, przyniosły efekty. Dajcie nam znać, jeśli potrzebne będą dodatkowe środki” – poinformował Elon Musk.
7 lutego – USA wyznaczyły Ukrainie i Rosji termin w czerwcu na zawarcie porozumienia
Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Stany Zjednoczone wyznaczyły Ukrainie i Rosji termin do czerwca na sfinalizowanie porozumienia pokojowego, mającego na celu zakończenie trwającego blisko cztery lata konfliktu.
16 lutego – Ukraińskie postępy na froncie
Instytut Studiów nad informuje w swoim raporcie, że w ciągu pięciu dni ukraińskie wojska odzyskały 201 km² terenu kontrolowanego przez Rosjan. To największe działania ofensywne obrońców kraju od 2,5 roku.
19 lutego – Negocjacje w Genewie. Dwie ścieżki negocjacji
Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że trójstronne rozmowy Ukraina – Rosja – USA prowadzone są z zachodem podziału na dwie grupy: wojskową i polityczną.
„Jesteśmy bliżej zakończenia negocjacji na ścieżce wojskowej niż politycznej. Dlaczego? Ponieważ wojskowi rozmawiali w formacie trójstronnym o tym, jak opracować misję monitorującą zawieszenie broni – gdy zostanie ono ustanowione, gdy ścieżka polityczna otworzy takie możliwości.” - przekazał.
Cztery lata po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę wojna pozostaje najpoważniejszym konfliktem zbrojnym w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej. Konflikt doprowadził do dziesiątek tysięcy ofiar, zniszczenia znacznej części infrastruktury oraz największego kryzysu uchodźczego na kontynencie od dekad.
Mimo początkowych sukcesów ofensywy rosyjskiej, siły ukraińskie powstrzymały atak na Kijów i odzyskały część okupowanych terytoriów, jednak konflikt z czasem przekształcił się w wojnę pozycyjną o wysokiej intensywności. Linia frontu ustabilizowała się na wschodzie i południu kraju, a działania militarne coraz częściej przybierają charakter wyniszczający.
Cztery lata wojny Rosji przeciwko Ukrainie
Wojna trwale zmieniła architekturę bezpieczeństwa w Europie, umacniając wschodnią flankę NATO i redefiniując relacje Zachodu z Moskwą. Jednocześnie stała się konfliktem o wymiarze globalnym z uwagi na sankcje, wsparcie militarne i finansowe dla Kijowa oraz konsekwencje gospodarcze odczuwalne na rynkach energii i żywności.
