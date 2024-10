Lloyd Austin: Wojska Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej są już w Rosji

Wcześniej Budanow w komentarzu dla The War Zone poinformował, że w Rosji szkoli się około 11 tys. północnokoreańskich żołnierzy piechoty do udziału w wojnie z Ukrainą i będą gotowi do 1 listopada. Szef HUR powiedział wówczas, że pierwsza grupa 2600 żołnierzy uda się do obwodu kurskiego, gdzie Ukraina utworzyła w sierpniu przyczółek. Nie wiadomo jeszcze, dokąd uda się pozostała część północnokoreańskiego kontyngentu.

Andrij Sybiha: Rosjanie wykorzystają żołnierzy z Korei Północnej jako mięso armatnie

Z kolei minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha stwierdził, że Kreml chce wykorzystać północnokoreański personel wojskowy jako „mięso armatnie” w zbrojnej agresji na Ukrainę. Według niego udział wojsk KRLD w wojnie rosyjskiej z Ukrainą stanowi ogromne zagrożenie dalszą eskalacją agresji ze strony Federacji Rosyjskiej.

18 października Sekretarz Generalny NATO Mark Rutte oświadczył, że jak na razie nie ma dowodów na to, że Korea Północna wysyłała żołnierzy do Rosji, aby wzięli udział w wojnie z Ukrainą. Minister Obrony Ukrainy Rustem Umerow w odpowiedzi wskazał, że strona ukraińska przekazała sojusznikom z NATO dowody przygotowań obywateli Korei Północnej do udziału w wojnie.

Z kolei południowokoreański wywiad potwierdził, że Korea Północna wysłała już do Federacji Rosyjskiej 1500 żołnierzy sił specjalnych.