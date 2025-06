Według prof. Piotrowskiego, 6 sierpnia śledztwo w sprawie Nawrockiego być może musi zostać zawieszone z mocy prawa czyli ustawy o Trybunale Stanu. – Na pewno w okresie sprawowania funkcji Prezydenta RP wstrzymywany jest bieg przedawnienia karalności czynu – dodaje konstytucjonalista. Zgromadzenie Narodowe (posłowie i senatorowie) może postawić prezydenta RP w stan oskarżenia, ale wymaga to wniosku co najmniej 140 członków Zgromadzenia oraz uchwały podjętej większością co najmniej 2/3 ustawowej liczby członków Zgromadzenia (a więc 374 głosów posłów i senatorów).

Jak to wyglądałoby w praktyce? – Jeśli wniosek zostanie przegłosowany liczbą 140 członków Zgromadzenia, trafia do sejmowej komisji odpowiedzialności konstytucyjnej, która występuje do prokuratora generalnego z wnioskiem o przeprowadzenie czynności, a więc zbadanie sprawy pod kątem uzasadnienia przestępstwa. Jeśli to nastąpi, materiały trafiają z powrotem do Zgromadzenia Narodowego, które głosuje postawienie w stan oskarżenia prezydenta RP – dodaje prof. Piotrowski. Co istotne, prezydent RP, postawiony w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu, jest zawieszony w urzędo­waniu.

– Takiej sytuacji jeszcze w Polsce nie mieliśmy. Byłaby to sprawa precedensowa. Problem jest ciekawy pod kątem prawniczym i wymaga interpretacji prawa bo sama Konstytucja RP i ustawa o Trybunale Stanu nie dookreślają takiego przypadku wprost – dodaje prof. Piotrowski.

Śledztwo w sprawie tzw. „willi Kwaśniewskich” zostało zainicjowane w 2007 r. a więc dwa lata po odejściu z funkcji prezydenta przez Aleksandra Kwaśniewskiego.