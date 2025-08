Rosja miała podjąć rozmowy z Ukrainą głównie po to, by przekonać Trumpa, iż Putin nie odrzuca pokoju – wynika z informacji przekazywanych przez jedno ze źródeł agencji Reutera. Oficjalnie Rosja sygnalizuje, że jest gotowa do dalszych rozmów z Ukrainą, ale podkreśla, że stanowiska zajmowane obecnie przez obie strony są zbyt odległe, by mogło dojść do przełomu.

Ostra wymiana zdań między Donaldem Trumpem a Dmitrijem Miedwiediewem 28 lipca Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji stwierdził, że Trump „gra w grę ultimatów” z Moskwą i ostrzegł, że może to doprowadzić do wybuchu wojny Ameryki z Federacją Rosyjską. W odpowiedzi Trump nazwał Miedwiediewa „upadłym byłym prezydentem Rosji i kazał mu uważać na słowa”. W odpowiedzi Miedwiediew ocenił, że taka reakcja Trumpa świadczy, iż Rosja ma rację we wszystkim i nadal będzie podążać swoją drogą. Następstwem tej wymiany zdań była przekazana przez Trumpa informacja, że dwa amerykańskie okręty atomowe zostały wysłane „w w odpowiednie rejony” w związku z „prowokacyjnymi wypowiedziami byłego prezydenta Rosji, Dmitrija Miedwiediewa” . Po tej wymianie zdań Kreml przypomniał, że polityką zagraniczną Rosji kieruje Władimir Putin.

Jeśli Rosja nie poczyni postępów w działaniach na rzecz zakończenia wojny do 8 sierpnia USA mają nałożyć m.in. 100-procentowe sankcje wtórne na kraje, kupujące rosyjskie surowce, przede wszystkim ropę. Takie sankcje grożą m.in. Chinom i Indiom.

Władimir Putin może rozmawiać o pokoju, gdy zajmie w całości cztery obwody Ukrainy?

Putin ma być zdeterminowany, by kontynuować wojnę, ponieważ uważa, że Rosja wygrywa, a ponadto nie sądzi, aby kolejne sankcje USA odbiły się w znaczący sposób na rosyjskiej gospodarce, która od trzech i pół roku poddana jest licznym sankcjom ze strony państw Zachodu.

Potencjał wojskowy USA i Rosji Foto: PAP

Dwa źródła zbliżone do Kremla, na które powołuje się Reuters twierdzą, że Putin zdaje sobie sprawę, że być może traci szansę na poprawę relacji z Waszyngtonem, ale pierwszeństwo mają dla niego cele wojny, którą prowadzi przeciw Ukrainie. Putin chce w pełni zająć cztery ukraińskie obwody, które jesienią 2022 roku Rosja anektowała. Dopiero po ich zajęciu Putin będzie gotów do rozmów o pokoju – twierdzi jedno ze źródeł.