- Wdrożymy plan prezydenta Trumpa, to dobry plan, który robi różnicę i oznacza coś bardzo prostego: mieszkańcy Gazy, którzy chcą wyjechać, mogą wyjechać – powiedział Netanjahu, nawiązując do propozycji Trumpa dotyczącej przesiedlenia całej ludności Gazy do innych krajów i przejęcia kontroli nad jej terytorium.

Trump zapowiedział, że planuje odbudowę Gazy na „Riwierze Bliskiego Wschodu” poprzez budowę luksusowych hoteli i centrów handlowych.