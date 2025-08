W sobotę Hamas opublikował drugie w ciągu dwóch dni nagranie, na którym widać jednego z zakładników, Ewiatara Dawida. Widoczny na nagraniu wychudzony mężczyzna kopie dół, który – jak mówi – ma być jego grobem.

Nagranie wywołało krytykę ze strony Zachodu oraz zszokowało opinię publiczną w Izraelu. Oburzenie z powodu opublikowanego przez Hamas nagrania wyraziły m.in. Francja, Niemcy, Wielka Brytania i USA. MSZ Izraela poinformowało, że Rada Bezpieczeństwa ONZ zbierze się we wtorek na specjalnej sesji, aby omówić sytuację zakładników w Strefie Gazy.

Ile osób zginęło w wojnie Izraela z Hamasem? 7 października 2023 roku Hamas dokonał niespodziewanego ataku na Izrael, w którym zginęło ok. 1 200 osób, a 251 zostało uprowadzonych jako zakładnicy. W operacji odwetowej Izraela zginęło już ponad 60 tys. osób, a niemal wszyscy z 2,3 mln mieszkańców enklawy musieli uciekać ze swoich domów.

Premier Izraela Beniamin Netanjahu oświadczył w sobotę, że zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o pomoc humanitarną dla zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Forum Rodzin Zakładników, organizacja, która reprezentuje krewnych osób uprowadzonych do Strefy Gazy, domaga się natychmiastowego uwolnienia osób przetrzymywanych przez Hamas przez ponad 660 dni. „Dopóki nie dojdzie do uwolnienia, Hamas ma obowiązek dostarczania im wszystkiego, czego potrzebują. Hamas ich uprowadził i musi o nich dbać” – czytamy w oświadczeniu. Forum Rodzin Zakładników podkreśla, że za śmierć każdego zakładnika odpowiadać będzie Hamas.

Strefa Gazy: Kolejne osoby umierają z głodu

Tymczasem sytuacja mieszkańców Strefy Gazy, mimo umożliwienia przez Izrael zrzutów pomocy humanitarnej nad enklawą oraz czasowego otwierania korytarzy dla pomocy humanitarnej, nadal jest ciężka. W ciągu ostatniej doby w Strefie Gazy z głodu zmarło sześć osób – informuje strona palestyńska. Łącznie, od początku wojny Izraela z Hamasem, w Strefie Gazy z głodu zmarło 175 osób, w tym 93 dzieci – informuje Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy.

Izrael poinformował, że pozwolił na wwóz paliwa do Strefy Gazy, a egipska telewizja poinformowała, że do enklawy wjadą dwie cysterny przewożące 107 ton paliwa. Strona izraelska podała, że do Strefy Gazy wjechały łącznie cztery cysterny z paliwem, które ma pomóc w zasilaniu agregatów zapewniających działanie szpitali, piekarni i publicznych jadłodajni. W ciągu tygodnia do Strefy Gazy miało wjechać 1 200 ciężarówek z ponad 23 tys. ton pomocy humanitarnej. W niedzielę zrzuty pomocy humanitarnej, we współpracy z Jordanią, rozpoczęła Belgia.