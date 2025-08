Wojna nuklearna? Gen. Bogusław Pacek uspokaja po słowach Dmitrija Miedwiediewa i reakcji Donalda Trumpa

– Na pewno nie możemy się spodziewać wojny nuklearnej, ale możemy się spodziewać tego, że Trump stracił cierpliwość do Federacji Rosyjskiej, szczególnie do Putina i Miedwiediewa – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską gen. Bogusław Pacek, oceniając „bezmyślne komentarze i odzywki Miedwiediewa, te jego prowokacyjne teksty, które wysuwa w stosunku do Polski, Ukrainy, do Stanów”. Zdaniem emerytowanego wojskowego były prezydent Rosji „rozzłościł” Donalda Trumpa tak, że ten „odpowiedział nie dyplomatycznymi słowami, ale dał do zrozumienia, że odpowie czynem”.

Według generała decyzja Donalda Trumpa o wysłaniu okrętów „da do myślenia Federacji Rosyjskiej, bo to sygnał, że może dojść kiedyś do ich użycia, jeśli Rosja będzie przekraczać granice”. – To daje stronie rosyjskiej asumpt do przemyślenia tego, co robią i tego, co mówią. A w zanadrzu jeszcze do poniedziałku jest ultimatum Trumpa, w którym nakazał Federacji Rosyjskiej, żeby przerwała działania i przystąpiła do rozmów pokojowych – dodał Bogusław Pacek.

Donald Trump kontra Dmitrij Miedwiediew: Eskalacja słów i zapowiedź sankcji

Słowna wymiana między Trumpem a Miedwiediewem trwa już od kilku dni. Trump nazwał Rosjanina „upadłym byłym prezydentem”, który „powinien uważać na słowa”, a Miedwiediew odpowiedział, że „Rosja ma rację we wszystkim i będzie dalej podążać swoją drogą.” Dodatkowo Trump poinformował, że jego specjalny wysłannik Steve Witkoff uda się do Rosji w celu rozmów o zawieszeniu broni, a w razie braku postępów zapowiedział kolejne sankcje gospodarcze.

Dmitrij Miedwiediew, prezydent Rosji w latach 2008–2012, był niegdyś postrzegany jako bardziej umiarkowany polityk. Od czasu wybuchu wojny w Ukrainie jego ton znacznie się zradykalizował – regularnie grozi Zachodowi bronią jądrową i atakuje liderów państw NATO w mediach społecznościowych. Według części komentatorów Miedwiediew w ten sposób próbuje zdobyć uznanie wśród twardogłowych kręgów wokół Władimira Putina.