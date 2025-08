Po przegranych przez Trzaskowskiego wyborach prezydenckich Hołownia zaczął domagać się zmian w polityce informacyjnej rządu. Mówił m.in. o potrzebie powołania rzecznika (ostatecznie został nim dotychczasowy minister ds. europejskich Adam Szłapka). Na jaw wyszło też, że po wyborach Hołownia spotykał się z Jarosławem Kaczyńskim w prywatnym mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana. Kaczyński mówił po spotkaniu, że rozmowa dotyczyła tego, że „trzeba Polskę ratować”. Hołownia podkreślał z kolei, że spotyka się z przedstawicielami wszystkich stron sceny politycznej.

Hołownia wywołał w ostatnich dniach kontrowersje, mówiąc na antenie Polsat News, że – w związku z doniesieniami o nieprawidłowościach przy liczeniu głosów w niektórych komisjach wyborczych – namawiano go do działań mających znamiona zamachu stanu. Chodziło o uniemożliwienie zaprzysiężenia Karola Nawrockiego przez Zgromadzenie Narodowe 6 sierpnia. Hołownia precyzował potem, że użył określenia „zamach stanu” nie w sensie prawnym – mimo to ma zostać przesłuchany w prokuraturze, ponieważ w Polsce samo przygotowanie zamachu stanu jest czynem karalnym.

W minionym tygodniu ukazało się badanie zaufania do polityków przygotowane przez IBRiS dla Onetu, w którym Hołownia – półtora roku temu lider rankingu zaufania – zajął ostatnie miejsce. Marszałkowi Sejmu ufa 18,5 proc. badanych, a nieufność wobec niego wyraża 62,9 proc., co czyni go liderem rankingu nieufności.

Sondaż: Jeden na trzech Polaków chce, by Szymon Hołownia pozostał marszałkiem do końca kadencji

Uczestników badania SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy chcieliby aby Szymon Hołownia pełnił funkcję marszałka Sejmu do końca kadencji.