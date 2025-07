Hołownia, który w styczniu 2024 roku notował zaufanie na poziomie 54,4 proc., w lipcowym rankingu zaufania IBRiS cieszy się zaufaniem jedynie 18,5 proc. badanych i notuje spadek poziomu zaufania, miesiąc do miesiąca, o 9 punktów proc. Jeśli chodzi o poziom zaufania, Hołownia osiągnął najgorszy wynik od momentu, gdy jest uwzględniany w rankingu IBRiS dla Onetu (zadebiutował w nim w grudniu 2019 roku, wówczas ufało mu 20,2 proc. badanych).

Szymon Hołownia traci zaufanie, Polska 2050 poniżej progu wyborczego

Spadek zaufania do Hołowni zbiega się w czasie z budzącym kontrowersje spotkaniem marszałka Sejmu z Jarosławem Kaczyńskim w prywatnym mieszkaniu europosła PiS, Adama Bielana oraz z oświadczeniem przez Hołownię w rozmowie z Polsat News, że był namawiany do działań noszących znamiona zamachu stanu w związku z zaplanowanym na 6 sierpnia zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego na prezydenta. W tej ostatniej sprawie Hołownię ma przesłuchać prokuratura – marszałek Sejmu nie ujawnił, kto namawiał go do zamachu stanu, tymczasem samo przygotowanie do takiego zamachu jest przestępstwem w świetle Kodeksu karnego.

Spadające zaufanie do Hołowni zbiega się z niskimi notowaniami Polski 2050 w sondażach. W najnowszym badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” partia Hołowni uzyskuje 2,8 proc. wskazań, co oznacza, że znalazłaby się poza Sejmem.

Sondaż: Karol Nawrocki z największym zaufaniem. Za jego plecami jest Radosław Sikorski

Liderem rankingu zaufania jest Karol Nawrocki, któremu ufa 46,8 proc. badanych (wzrost o 4,9 punktu proc. w porównaniu do czerwca). Nawrockiemu nie ufa 46,2 proc. respondentów, 6,6 proc. deklaruje neutralność wobec prezydenta elekta.