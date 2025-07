Coraz droższe zdrowie Polaków. Wydajemy więcej, a dostajemy mniej

Według wstępnych szacunków GUS, łączne prywatne wydatki na zdrowie przekroczyły w ubiegłym roku 64,5 mld zł i były prawie o 10 mld zł większe niż rok wcześniej, bo do wydatków gospodarstw domowych dochodzą pieniądze, które na opiekę zdrowotną pracowników przeznaczają pracodawcy a dodatkowo też środki organizacji pozarządowych i dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne. W ubiegłym roku ten drugi rodzaj wydatków prywatnych wzrósł jednak znacznie mniej niż rok wcześniej, bo o niespełna 6 proc., do prawie 16 mld zł (co mogło być też związane ze spadkiem zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw).

Polska śladem USA

Jak ocenia ekspertka Uczelni Łazarskiego, najnowsze dane GUS pokazują głównie to, że inflacja w ochronie zdrowia jest dużo większa niż ogółem w gospodarce. Porównanie nakładów z danymi NFZ o liczbie procedur i pacjentów dowodzi natomiast, że poprawa jakości ochrony zdrowia nie jest kwestią ilości pieniędzy, a organizacji systemu opieki medycznej.

Bez poprawy tej organizacji, niewiele da zwiększanie nakładów. Jak przypomina dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, pomimo że USA przeznaczają na ochronę zdrowia 18 proc. PKB, miliony ludzi nie mają tam dostępu do specjalistycznej opieki medycznej. Według niej, to efekt chorej organizacji systemu. – Niestety my też idziemy w tym kierunku – ocenia ekspertka.