Pracodawcy znowu zapłacą więcej za zdrowie swoich pracowników

Marcin Kowalski z Mercera zwraca uwagę, że podczas gdy popyt na usługi medyczne stale rośnie, to z podażą jest już gorzej. W Polsce nie przybywa firm, które tworzyłyby nowe pakiety medyczne, z kolei rynkowi potentaci – Lux Med, Medicover i EnelMed – intensywnie konsolidują rynek, wchodząc do kolejnych miast i przejmując mniejsze prywatne sieci przychodni, poradnie specjalistyczne, a nawet szpitale. Mają więc coraz silniejszą pozycję w negocjacjach, którą wzmacnia też ich silna marka.

Czytaj więcej Wynagrodzenia Płace mężczyzn skutecznie uciekają zarobkom kobiet Dopiero pod koniec kariery zawodowej, w dojrzałym wieku, kobiety mają średnio wyższe pensje niż mężczyźni.

To jest rynek dostawcy

– To nie jest rynek klienta, ale rynek dostawcy usług medycznych – ocenia Marcin Kowalski. Według niego ta sytuacja wynika też z inercji klientów, którzy dowiadując się o kolejnej podwyżce, „płaczą i płacą”. Większość pracodawców nie szuka lepszych cenowo ofert, gdyż (także ze względów wizerunkowych) wolą, by ich dostawcą benefitów była firma z rozpoznawalną marką. Taką, która może być atutem w ofertach pracy kierowanych dziś nie tylko do specjalistów czy menedżerów, ale również do pracowników fizycznych.

Jak wspomina ekspert Mercera, podczas gdy jeszcze w minionej dekadzie niewiele firm wprowadzało pakiety medyczne dla pracowników fizycznych, to dzisiaj jest to już prawie norma. Prywatną opiekę medyczną oferują nawet firmy, które nie płacą najlepiej. Wybierają więc bardziej oszczędne wersje pakietów – nie za 130–250 zł, ale np. za 40–50 zł miesięcznie.

Według analizy Grant Thornton pakiety medyczne oferowano w 68 proc. ogłoszeń o pracy, które w grudniu ub. roku pojawiły się na największych portalach rekrutacyjnych. Wobec pogarszającej się dostępności usług w publicznej służbie zdrowia firmowe benefity medyczne zyskują na wartości. Tym bardziej że – jak wynika z danych Mercera – są zwykle w pełni sponsorowane przez pracodawcę.

W tegorocznym raporcie płacowym Hays Poland rozszerzony pakiet prywatnej opieki medycznej ponownie znalazł się na czele listy najbardziej atrakcyjnych świadczeń pozapłacowych. Wskazało go 45 proc. specjalistów i menedżerów. Jeszcze więcej pracowników (54 proc.) wymieniło pakiety medyczne wśród dziesięciu najbardziej pożądanych benefitów w badaniu Pluxee, minimalnie wyżej oceniając karty przedpłacone.