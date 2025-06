Organizacje pracodawców – BCC, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Pracodawców i Przedsiębiorców oraz Polskie Towarzystwo Gospodarcze – przyjęły wspólne stanowisko w sprawie ustalenia płacy minimalnej w przyszłym roku. Nie zgadzają się z propozycją, którą niedawno przedstawił resort pracy, by najniższe wynagrodzenie wzrosło wtedy o 7,6 proc. Oznaczałoby to podwyżkę z obecnych 4666 zł do 5020 zł brutto. Pracodawcy proponują podniesienie minimalnej płacy o 50 zł.

Jaką zmianę w wyznaczaniu płacy minimalnej proponują pracodawcy?

Kwestią podwyżki miał się zająć jeszcze w czwartek Stały Komitet Rady Ministrów. Z doniesień medialnych wiadomo, że inne zdanie od resortu pracy ma resort finansów, który proponuje, żeby podwyżka była mniejsza.

Pracodawcy w oświadczeniu napisali: „Powielanie błędów poprzedniego rządu uzasadniane jest troską o najsłabszych w gospodarce, podczas gdy w rzeczywistości to właśnie w nich najmocniej uderza, ograniczając dostępność miejsc pracy i napędzając ubóstwo”.

Proponują także, by od przyszłego roku płaca minimalna była ustalana na podstawie zmienionych przepisów jako 60 proc. mediany wynagrodzeń w gospodarce narodowej.