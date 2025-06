Zamiast 60 milionów – jak zakładano na początku roku – w 2025 r. powstanie na świecie 53 mln miejsc pracy, ocenia Międzynarodowa Organizacji Pracy w korekcie swej prognozy zatrudnienia. To spowolnienie tempa wzrostu zatrudnienia na świecie z 1,7 proc. do 1,5 proc. (co przekłada się na 7 mln miejsc pracy mniej) jest efektem niedawnej obniżki prognoz dotyczących globalnego wzrostu gospodarczego. Ma on przyhamować z zakładanych wcześniej 3,2 proc. do 2,8 proc. m.in. wskutek nasilającej się wojny celnej wywołanej przez prezydenta Trumpa.

Pracownicy narażeni na skutki wojny handlowej Donalda Trumpa

Jak szacuje ILO, około 84 milionów miejsc pracy w 71 krajach (z czego najwięcej, bo 56 mln w regionie Azji i Pacyfiku) jest bezpośrednio, lub pośrednio zależnych od popytu konsumentów w USA. Z kolei Kanada i Meksyk mają największy, bo ponad 17-proc. udział pracowników narażonych na skutki wojny celnej USA z większością świata.

W jej wyniku wzrost zatrudnienia w rejonie Azji i Pacyfiku ma spowolnić w tym roku do 1,7 proc. (z prognozowanych wcześniej 1,9 proc.), co przełoży się na 34 mln nowych miejsc pracy zamiast 38 mln.

ILO zwraca też uwagę na inny niepokojący trend: malejącą w ostatnich latach część globalnego PKB, która trafia do pracowników (głównie w formie wynagrodzeń). Ten „pracowniczy” udział w światowych dochodach spadł z 53 proc. w 2014 r. do 52,4 proc. w ubiegłym roku (2024) m.in. za sprawą Afryki i obu Ameryk.