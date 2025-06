Materiał przygotowany we współpracy z Benefit Systems

Zapracowani i zestresowani taki obraz polskich pracowników pokazują unijne statystyki i badania przeprowadzone dla marki MultiSport. Według danych Eurostatu Polacy spędzają w pracy średnio 38,9 godziny tygodniowo, co daje nam miejsce w czołówce najbardziej zapracowanych narodów w Unii Europejskiej.

Intensywne życie zawodowe odbija się również na kondycji psychicznej pracujących Polaków – zdecydowanej większości w pracy towarzyszy stres. Co czwarty polski pracownik odczuwa go codziennie lub prawie codziennie, a 35 proc. przyznaje, że w pracy doznaje uczuć niepokoju i rozdrażnienia – to dane płynące z raportu MultiSport Index 2023. Z kolei inne badania zrealizowane przez Benefit Systems wskazują, że co piąty Polak kilka razy w tygodniu odczuwa zmęczenie już w momencie dotarcia do pracy.

Czy jest szansa pokonać to zmęczenie podczas tegorocznych wakacji? Jak pokazuje najnowsze badanie programu MultiSport zrealizowane na Ogólnopolskim Panelu Ariadna, ponad połowa Polaków (79 proc.) planuje tego lata wyjazd wypoczynkowy. Największa część z nich (44 proc.) przeznaczy na wakacyjny relaks i odpoczynek od 8 do 14 dni.

Czy to wystarczy, aby zregenerować się po miesiącach intensywniej aktywności zawodowej?

Wypoczynek w ruchu

Urlop może zdziałać cuda dla naszej kondycji psychicznej – o ile będziemy pamiętać o regularnym ruchu, wysypiać się i unikać używek – twierdzi Mateusz Majchrzak, terapeuta poznawczo-behawioralny i ekspert programu MultiSport. Zaznacza jednocześnie, że równie ważny jest odpoczynek pozaurlopowy – w przeciwnym razie, zaciągany każdego dnia dług energetyczny okaże się tak duży, że wakacje już nie wystarczą. – Obserwuję taki wzór u moich pacjentów: stresujący i obciążający okres w życiu, rezygnacja z ruchu, pasji czy innych przyjemności, a gdy przychodzą wakacje, nie są w stanie czerpać z nich radości, wypocząć, naładować baterii na kolejne miesiące – dodaje Mateusz Majchrzak.

Z badania programu MultiSport wynika, że Polacy wolą wypoczywać w ruchu, decydując się w pierwszej kolejności na sporty sezonowe uprawiane na świeżym powietrzu, chętnie nad wodą. Tego lata stawiamy na pływanie w naturalnych zbiornikach wodnych, czyli w jeziorach, rzekach czy morzu (31 proc.), na wycieczki górskie i trekking (19 proc.), kajaki lub deskę SUP (11 proc.), a także fitness na świeżym powietrzu (7 proc.).

– Widać, że latem jeszcze częściej szukamy w aktywności fizycznej funkcji rekreacyjnej i sposobu na spędzanie czasu z bliskimi – mówi Kinga Kołodziej, dyrektor Działu Relacji z Klientami w firmie Benefit Systems. Jak zaznacza, dane programu MultiSport pokazują, że Polacy częściej skłaniają się ku aktywnemu niż leniwemu wypoczynkowi, a do najpopularniejszych sezonowych aktywności, z których latem korzystają użytkownicy karty należą: pływanie w odkrytych basenach, na desce SUP, gra w padla i zabawa w parkach linowych.

Czy aktywność fizyczna lub sportowa to skuteczny sposób na odpoczynek? Na to pytanie aż 60 proc. Polaków odpowiada, że tak. Ponadto 78 proc. badanych uważa, że aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na ich wydajność w pracy.

Zawodowe paliwo

– Pracownicy szukają w aktywności fizycznej sposobów na redukcję stresu, poprawę samopoczucia i budowanie kapitału zdrowotnego na przyszłość. Z kolei pracodawcy dostrzegają w niej sposób na wspieranie zdrowia psychofizycznego zespołów, zwiększanie ich potencjału oraz ograniczanie absencji chorobowych – wyjaśnia Kinga Kołodziej.

Do aktywności fizycznej na wakacjach motywuje nas m.in. chęć zadbania o swoje zdrowie i kondycję, skorzystania z dobrej pogody i dłuższych dni. Dodatkową zachętą jest poprawa nastroju i lepszy sen.

Ten ostatni czynnik zyskuje na znaczeniu, bo Polska zajmuje drugie miejsce pod względem częstotliwości zaburzeń snu w rankingu Statista Consumer Insights z maja br. – To, czy się regularnie ruszamy, wpływa na jakość naszego snu. Oczywiście, kiedy źle albo za krótko śpimy, to mniej nam się chce ćwiczyć. Wie to każdy, kto miał płaczącego noworodka w nocy albo pracował w systemie zmianowym. Natomiast ruch odpowiednio dobrany do pory dnia, stopnia regeneracji i zapasu energetycznego, pomaga poprawić i pogłębić nasz sen – mówi Mateusz Majchrzak.

Korzystny wpływ regularnych ćwiczeń na sen potwierdziły też wyniki badania opisane w czasopiśmie BMJ Open. Wykazały one mianowicie, że już zażywanie ruchu dwa, trzy razy w tygodniu obniża ryzyko wystąpienia bezsenności sprzyja przesypianiu rekomendowanych przez specjalistów sześciu–dziewięciu godzin na dobę.

Co czwarty uczestnik tegorocznego badania MultiSport ocenia, że lato najbardziej sprzyja próbowaniu nowych dyscyplin. Z korzyścią dla naszej pracy, jak dowodzi badanie towarzyszące zeszłorocznej edycji akcji Letnia Gra, w którym wzięło udział blisko 19 tysięcy osób, użytkowników programu MultiSport. Aż 93 proc. z nich stwierdziło, że spędzanie urlopu w sposób aktywny pomaga lepiej sobie radzić z obowiązkami po powrocie do pracy, wpływa na lepsze samopoczucie (74 proc.) i daje więcej energii do wykonywania zawodowych zadań (61 proc.).

Kiedy więc zacząć, jak nie teraz? Tym bardziej że tegoroczna edycja Letniej Gry już wystartowała i potrwa do 12 sierpnia br. Szczegóły na stronie: kartamultisport.pl

