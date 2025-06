Kobiety wciąż na pracę zawodową i obowiązki domowe przeznaczają więcej czasu niż mężczyźni, ale w ciągu dziesięciu lat różnica zmniejszyła się z 15 do 7 minut na dobę. Co dziesięć lat GUS bada, co robimy w ciągu doby: jak dzielimy obowiązki i przyjemności, ile im poświęcamy czasu i jakie są różnice wynikające z płci, miejsca zamieszkania, wieku oraz tego, czy pracujemy zawodowo.

Właśnie opublikowano szczegółowe dane z 2023 r. (wstępne i ogólne informacje GUS podał rok temu). W badaniu, które posłużyło do przygotowania raportu „Budżet czasu ludności w 2023 r.”, sprawdzono, jak przeciętnie mijają dni w ok. 24,2 tys. rodzin, w których mieszkało ponad 55,7 tys. osób (prawie 50 tys. miało więcej niż 15 lat).

Jak dzielimy czas w ciągu dnia i nocy?

Gdy dobę potraktujemy jako 100 proc., to w 2023 r. zaspokojenie potrzeb fizjologicznych (to między innymi sen, jedzenie, ubieranie się, czas przeznaczony na higienę osobistą) trwało przeciętnie przez 47,4 proc. 29,9 proc. zajęły różnego typu obowiązki (w tym też wykonywane dobrowolnie). Odpoczywano średnio 18,1 proc., a przemieszczanie się (dojazdy i dojścia) lub inne nieokreślone czynności zajmowały 4,6 proc.

Przy czym dla części przemieszczanie się jest koniecznością, a dla innych – przyjemnością. Prawie co czwarty mężczyzna ma pracę oddaloną od 10 do 24 km od domu (i co piąta kobieta). Większa odległość dzieli pracę i miejsce zamieszkania co szóstego mężczyznę i co trzynastą kobietę.