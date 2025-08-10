Rzeczpospolita
Wydarzenia
Donald Trump zapowiada eksmisję bezdomnych z Waszyngtonu. „NATYCHMIAST”

Prezydent Donald Trump zapowiedział, że stolica Stanów Zjednoczonych „będzie bezpieczniejsza i piękniejsza niż kiedykolwiek wcześniej”. A to dzięki temu, że przestępcy trafią do więzień, a bezdomni zostaną przeniesieni daleko od Waszyngtonu.

Publikacja: 10.08.2025 22:00

Bezdomny w Waszyngtonie, styczeń 2025

Bezdomny w Waszyngtonie, styczeń 2025

Foto: Reuters, Marko Djurica

Agnieszka Kazimierczuk

Prezydent Donald Trump ogłosił w niedzielę, że zamierza natychmiast usunąć osoby bezdomne z terenu stolicy Stanów Zjednoczonych oraz zająć się przestępcami poprzez osadzenie ich w więzieniach.

Jutro mamy konferencję prasową w Białym Domu. Sprawię, że nasza Stolica będzie bezpieczniejsza i piękniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Bezdomni muszą się wyprowadzić, NATYCHMIAST. Zapewnimy wam miejsca do spania, ale Z DALA od stolicy” - napisał Donald Trump (pisownia oryginalna - red.). 

Biały Dom nie wyjaśnił, na jakich przepisach prawnych opierać się będzie prezydent w kwestii eksmisji bezdomnych, zwłaszcza że Trump ma jurysdykcję głównie nad federalnymi nieruchomościami i terenami na obszarze miasta. W poniedziałek planowana jest konferencja prasowa Trumpa poświęcona zwalczaniu przestępczości w Waszyngtonie, podczas której mogą zostać ujawnione szczegóły zamierzonego planu.

„Przestępcy, nie musicie się wyprowadzać”

Prezydent Donald Trump zapowiedział także osadzenie w więzieniach waszyngtońskich przestępców. 

Przestępcy, nie musicie się wyprowadzać. Wsadzimy was do więzienia, gdzie wasze miejsce” - napisał, dodając, że wydarzy się to tak szybko, jak na granicy.  „W ciągu ostatnich kilku miesięcy przeszliśmy od milionów napływających imigrantów do ZERA. Będzie łatwiej — bądźcie przygotowani!” - napisał. 

Zapowiedział, że  miło nie będzie. Chcemy ODNOWIĆ naszą Stolicę. Dziękujemy za uwagę!” - zakończył. 

Bezdomność w Waszyngtonie. Burmistrz z Partii Demokratycznej podaje dane

Według organizacji Community Partnership, działającej na rzecz redukcji bezdomności w Waszyngtonie, na co dzień  w mieście liczącym około 700 000 mieszkańców około 3 782 osób pozostaje bez dachu nad głową. Większość z nich korzysta z noclegowni lub schronisk przejściowych, natomiast niespełna 800 osób nie ma żadnego schronienia i śpi na ulicy.

Donald Trump
Polityka
Donald Trump wskazał swoich potencjalnych następców

Demokratyczna burmistrz Waszyngtonu, Muriel Bowser, podkreśliła, że miasto nie doświadcza obecnie wzrostu przestępczości. Zaznaczyła, że mimo wysokiej fali przestępczości w 2023 roku, w ciągu ostatnich dwóch lat udało się obniżyć wskaźniki przestępcze do najniższego poziomu od 30 lat. Dane policyjne wskazują na spadek przestępczości brutalnej o około 26 proc. w pierwszych siedmiu miesiącach 2025 roku w porównaniu do roku poprzedniego, a ogólna liczba przestępstw spadła o około 7 proc. .

Browser zauważyła, że prezydent Trump jest świadom  współpracy miasta z federalnymi organami ścigania, zwłaszcza po spotkaniu kilka tygodni temu w Gabinecie Owalnym, gdzie było to omawiane.

Kto rządzi Waszyngtonem?

Budżet Waszyngtonu,  od czasu utworzenia okręgu w 1790 roku na ziemiach sąsiednich stanów Wirginia i Maryland, kontroluje Kongres USA,  ale mieszkańcy wybierają burmistrza i radę miejską.

Aby Trump mógł przejąć władzę w mieście, Kongres prawdopodobnie musiałby uchwalić ustawę uchylającą ustawę ustanawiającą lokalne władze wybieralne, którą prezydent musiałby podpisać.

Bowser w niedzielę zauważyła, że prezydent może wezwać Gwardię Narodową, jeśli zechce – jest to taktyka, którą administracja niedawno zastosowała w Los Angeles po protestach imigracyjnych wywołanych sprzeciwem lokalnych urzędników

Źródło: rp.pl, Reuters

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Waszyngton Osoby Donald Trump

