Donald Trump zapowiada eksmisję bezdomnych z Waszyngtonu. „NATYCHMIAST”

„Przestępcy, nie musicie się wyprowadzać. Wsadzimy was do więzienia, gdzie wasze miejsce” - napisał, dodając, że wydarzy się to tak szybko, jak na granicy. „W ciągu ostatnich kilku miesięcy przeszliśmy od milionów napływających imigrantów do ZERA. Będzie łatwiej — bądźcie przygotowani!” - napisał.

Zapowiedział, że miło nie będzie. „Chcemy ODNOWIĆ naszą Stolicę. Dziękujemy za uwagę!” - zakończył.

Bezdomność w Waszyngtonie. Burmistrz z Partii Demokratycznej podaje dane

Według organizacji Community Partnership, działającej na rzecz redukcji bezdomności w Waszyngtonie, na co dzień w mieście liczącym około 700 000 mieszkańców około 3 782 osób pozostaje bez dachu nad głową. Większość z nich korzysta z noclegowni lub schronisk przejściowych, natomiast niespełna 800 osób nie ma żadnego schronienia i śpi na ulicy.

Demokratyczna burmistrz Waszyngtonu, Muriel Bowser, podkreśliła, że miasto nie doświadcza obecnie wzrostu przestępczości. Zaznaczyła, że mimo wysokiej fali przestępczości w 2023 roku, w ciągu ostatnich dwóch lat udało się obniżyć wskaźniki przestępcze do najniższego poziomu od 30 lat. Dane policyjne wskazują na spadek przestępczości brutalnej o około 26 proc. w pierwszych siedmiu miesiącach 2025 roku w porównaniu do roku poprzedniego, a ogólna liczba przestępstw spadła o około 7 proc. .

Browser zauważyła, że prezydent Trump jest świadom współpracy miasta z federalnymi organami ścigania, zwłaszcza po spotkaniu kilka tygodni temu w Gabinecie Owalnym, gdzie było to omawiane.