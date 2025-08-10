Donald Trump zapowiada eksmisję bezdomnych z Waszyngtonu. „NATYCHMIAST”

Aktualizacja: 10.08.2025 23:31 Publikacja: 10.08.2025 22:00
Bezdomny w Waszyngtonie, styczeń 2025
Prezydent Donald Trump ogłosił w niedzielę, że zamierza natychmiast usunąć osoby bezdomne z terenu stolicy Stanów Zjednoczonych oraz zająć się przestępcami poprzez osadzenie ich w więzieniach.
„Jutro mamy konferencję prasową w Białym Domu. Sprawię, że nasza Stolica będzie bezpieczniejsza i piękniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Bezdomni muszą się wyprowadzić, NATYCHMIAST. Zapewnimy wam miejsca do spania, ale Z DALA od stolicy” - napisał Donald Trump (pisownia oryginalna - red.).
Biały Dom nie wyjaśnił, na jakich przepisach prawnych opierać się będzie prezydent w kwestii eksmisji bezdomnych, zwłaszcza że Trump ma jurysdykcję głównie nad federalnymi nieruchomościami i terenami na obszarze miasta. W poniedziałek planowana jest konferencja prasowa Trumpa poświęcona zwalczaniu przestępczości w Waszyngtonie, podczas której mogą zostać ujawnione szczegóły zamierzonego planu.
Prezydent Donald Trump zapowiedział także osadzenie w więzieniach waszyngtońskich przestępców.
„Przestępcy, nie musicie się wyprowadzać. Wsadzimy was do więzienia, gdzie wasze miejsce” - napisał, dodając, że wydarzy się to tak szybko, jak na granicy. „W ciągu ostatnich kilku miesięcy przeszliśmy od milionów napływających imigrantów do ZERA. Będzie łatwiej — bądźcie przygotowani!” - napisał.
Zapowiedział, że miło nie będzie. „Chcemy ODNOWIĆ naszą Stolicę. Dziękujemy za uwagę!” - zakończył.
Według organizacji Community Partnership, działającej na rzecz redukcji bezdomności w Waszyngtonie, na co dzień w mieście liczącym około 700 000 mieszkańców około 3 782 osób pozostaje bez dachu nad głową. Większość z nich korzysta z noclegowni lub schronisk przejściowych, natomiast niespełna 800 osób nie ma żadnego schronienia i śpi na ulicy.
Demokratyczna burmistrz Waszyngtonu, Muriel Bowser, podkreśliła, że miasto nie doświadcza obecnie wzrostu przestępczości. Zaznaczyła, że mimo wysokiej fali przestępczości w 2023 roku, w ciągu ostatnich dwóch lat udało się obniżyć wskaźniki przestępcze do najniższego poziomu od 30 lat. Dane policyjne wskazują na spadek przestępczości brutalnej o około 26 proc. w pierwszych siedmiu miesiącach 2025 roku w porównaniu do roku poprzedniego, a ogólna liczba przestępstw spadła o około 7 proc. .
Browser zauważyła, że prezydent Trump jest świadom współpracy miasta z federalnymi organami ścigania, zwłaszcza po spotkaniu kilka tygodni temu w Gabinecie Owalnym, gdzie było to omawiane.
Budżet Waszyngtonu, od czasu utworzenia okręgu w 1790 roku na ziemiach sąsiednich stanów Wirginia i Maryland, kontroluje Kongres USA, ale mieszkańcy wybierają burmistrza i radę miejską.
Aby Trump mógł przejąć władzę w mieście, Kongres prawdopodobnie musiałby uchwalić ustawę uchylającą ustawę ustanawiającą lokalne władze wybieralne, którą prezydent musiałby podpisać.
Bowser w niedzielę zauważyła, że prezydent może wezwać Gwardię Narodową, jeśli zechce – jest to taktyka, którą administracja niedawno zastosowała w Los Angeles po protestach imigracyjnych wywołanych sprzeciwem lokalnych urzędników
