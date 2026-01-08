Trump wycofał USA z agencji ONZ. Guterres: Ale musi płacić składki

Aktualizacja: 08.01.2026 22:55 Publikacja: 08.01.2026 21:59
Foto: Reuters, Leah Millis
Sekretarz generalny Antonio Guterres wyraził ubolewanie z powodu decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu się z 31 agencji powiązanych z ONZ, w tym z funduszu populacyjnego ONZ oraz traktatu ustanawiającego międzynarodowe negocjacje klimatyczne. USA opuszczą również dziesiątki innych globalnych organizacji i inicjatyw niezwiązanych bezpośrednio z ONZ.
„Jak konsekwentnie podkreślaliśmy, składki obowiązkowe na zwykły budżet Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz budżet operacji pokojowych, zatwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne, stanowią prawne zobowiązanie wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych dla wszystkich państw członkowskich, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi” – przekazał w oświadczeniu Stephane Dujarric, rzecznik Guterresa.
Dodał, że mimo decyzji Trumpa, dotknięte nią jednostki ONZ będą kontynuować swoją pracę:: „Organizacja Narodów Zjednoczonych ma odpowiedzialność wobec tych, którzy na nas polegają” – napisał.
– ONZ i kilka dotkniętych podmiotów dowiedziało się o wycofaniu USA ze źródeł medialnych oraz z wpisu Białego Domu w mediach społecznościowych w środę. Nie było żadnej formalnej komunikacji ze strony administracji Trumpa przedstawiającej szczegóły ogłoszenia – poinformował Dujarric dziennikarzy.
Wielu urzędników ONZ odmówiło komentowania wpływu, jaki ten ruch będzie miał na ich agencje, ponieważ nie otrzymali szczegółowych informacji ani oficjalnego komunikatu od nikogo z rządu USA.
Po trwającym rok przeglądzie uczestnictwa i finansowania wszystkich organizacji międzynarodowych Trump podpisał dekret wykonawczy zawieszający amerykańskie wsparcie dla 66 grup, agencji i komisji.
Wiele z celów stanowią agencje, komisje i panele doradcze związane z ONZ, które koncentrują się na klimacie, pracy, migracji i innych kwestiach, które administracja Trumpa sklasyfikowała jako sprzyjające różnorodności i inicjatywom „woke”.
Niektóre z dotkniętych agencji, w tym Fundusz Ludnościowy ONZ – organizacja zapewniająca usługi zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego na całym świecie – od dawna były obiektem republikańskiej opozycji. Trump odciął finansowanie tej organizacji już podczas swojej pierwszej kadencji.
Wycofanie się z Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) było mniejszym zaskoczeniem, ponieważ Trump i jego sojusznicy wcześniej wycofali amerykańskie wsparcie z innych inicjatyw klimatycznych.
Simon Stiell, sekretarz wykonawczy UNFCCC, ostrzegł USA, że decyzja o wycofaniu zaszkodzi „gospodarce USA, miejscom pracy i standardom życia, w miarę jak pożary, powodzie, mega-burze i susze szybko się pogarszają”.
„Drzwi pozostają otwarte dla USA, aby powróciły w przyszłości, jak miało to miejsce w przeszłości z porozumieniem paryskim” – poinformował Stiell w oświadczeniu. „Tymczasem skala możliwości handlowych w czystej energii, odporności klimatycznej i zaawansowanych elektrotechnologiach pozostaje zbyt duża, aby amerykańscy inwestorzy i firmy mogli ją zignorować”.
Administracja Donalda Trumpa tłumaczy swoją decyzję o wycofaniu się z agencji „koniecznością przebudowy priorytetów polityki zagranicznej i skupienia się na interesach narodowych USA”.
Krytycy wskazują jednak, że wycofanie się z tak wielu inicjatyw może osłabić amerykański wpływ na arenie międzynarodowej i pozostawić próżnię, którą mogą wypełnić inne mocarstwa, szczególnie Chiny.
Prawne zobowiązania wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych mogą sprawić, że nawet pomimo politycznej decyzji o wycofaniu, USA nadal będą zobowiązane do płacenia części swoich składek – przynajmniej do czasu formalnego zakończenia członkostwa w poszczególnych organach, co wymaga procedur określonych w odpowiednich traktatach.
Źródło: rp.pl
