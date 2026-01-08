Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Trump wycofał USA z agencji ONZ. Guterres: Ale musi płacić składki

Sekretarz generalny ONZ oświadczył w czwartek, że Stany Zjednoczone mają "prawny obowiązek" kontynuowania opłacania składek finansujących agencje Organizacji, nawet po tym jak Biały Dom ogłosił wycofanie wsparcia dla ponad 30 inicjatyw prowadzonych przez ONZ.

Publikacja: 08.01.2026 21:59

Donald Trump

Donald Trump

Foto: Reuters, Leah Millis

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są prawne zobowiązania USA wobec agencji ONZ mimo wycofania się z uczestnictwa?
  • Które agencje i inicjatywy międzynarodowe są dotknięte decyzją administracji Trumpa?
  • Jakie argumenty przedstawia administracja Trumpa na rzecz realizacji zmiany strategii międzynarodowej?
  • Jakie mogą być konsekwencje wycofania się USA dla amerykańskiej obecności na arenie międzynarodowej?

Sekretarz generalny Antonio Guterres wyraził ubolewanie z powodu decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu się z 31 agencji powiązanych z ONZ, w tym z funduszu populacyjnego ONZ oraz traktatu ustanawiającego międzynarodowe negocjacje klimatyczne. USA opuszczą również dziesiątki innych globalnych organizacji i inicjatyw niezwiązanych bezpośrednio z ONZ.

„Jak konsekwentnie podkreślaliśmy, składki obowiązkowe na zwykły budżet Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz budżet operacji pokojowych, zatwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne, stanowią prawne zobowiązanie wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych dla wszystkich państw członkowskich, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi”  – przekazał w oświadczeniu Stephane Dujarric, rzecznik Guterresa.

Czytaj więcej

We wrześniu 2025 roku Donald Trump oświadczył podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, że zm
Klimat
Amerykanie przestają wierzyć Trumpowi w sprawie klimatu. Biały Dom ma problem

Dodał, że mimo decyzji Trumpa, dotknięte nią jednostki ONZ będą kontynuować swoją pracę:: „Organizacja Narodów Zjednoczonych ma odpowiedzialność wobec tych, którzy na nas polegają” – napisał.

Reklama
Reklama

Brak formalnej komunikacji

– ONZ i kilka dotkniętych podmiotów dowiedziało się o wycofaniu USA ze źródeł medialnych oraz z wpisu Białego Domu w mediach społecznościowych w środę. Nie było żadnej formalnej komunikacji ze strony administracji Trumpa przedstawiającej szczegóły ogłoszenia – poinformował Dujarric dziennikarzy.

Wielu urzędników ONZ odmówiło komentowania wpływu, jaki ten ruch będzie miał na ich agencje, ponieważ nie otrzymali szczegółowych informacji ani oficjalnego komunikatu od nikogo z rządu USA.

Dekret wykonawczy po rocznym przeglądzie

Po trwającym rok przeglądzie uczestnictwa i finansowania wszystkich organizacji międzynarodowych Trump podpisał dekret wykonawczy zawieszający amerykańskie wsparcie dla 66 grup, agencji i komisji.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Donald Trump: Jedynym narodem, którego Chiny i Rosja się boją, są odbudowane przeze mnie USA

Wiele z celów stanowią agencje, komisje i panele doradcze związane z ONZ, które koncentrują się na klimacie, pracy, migracji i innych kwestiach, które administracja Trumpa sklasyfikowała jako sprzyjające różnorodności i inicjatywom „woke”.

Niektóre z dotkniętych agencji, w tym Fundusz Ludnościowy ONZ – organizacja zapewniająca usługi zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego na całym świecie – od dawna były obiektem republikańskiej opozycji. Trump odciął finansowanie tej organizacji już podczas swojej pierwszej kadencji.

Reklama
Reklama

Wycofanie się z Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) było mniejszym zaskoczeniem, ponieważ Trump i jego sojusznicy wcześniej wycofali amerykańskie wsparcie z innych inicjatyw klimatycznych.

UNFCCC pozostawia otwarte drzwi

Simon Stiell, sekretarz wykonawczy UNFCCC, ostrzegł USA, że decyzja o wycofaniu zaszkodzi „gospodarce USA, miejscom pracy i standardom życia, w miarę jak pożary, powodzie, mega-burze i susze szybko się pogarszają”.

Czytaj więcej

Uroczyste zakończenie budowy bazy w Świętoszowie, w której stacjonować będą żołnierze US Army
Polityka
Armia USA znów nie dla osób transpłciowych? Donald Trump przywraca stare porządki

„Drzwi pozostają otwarte dla USA, aby powróciły w przyszłości, jak miało to miejsce w przeszłości z porozumieniem paryskim” – poinformował Stiell w oświadczeniu. „Tymczasem skala możliwości handlowych w czystej energii, odporności klimatycznej i zaawansowanych elektrotechnologiach pozostaje zbyt duża, aby amerykańscy inwestorzy i firmy mogli ją zignorować”.

Próżnię zapełnią Chiny?

Administracja Donalda Trumpa tłumaczy swoją decyzję o wycofaniu się z agencji „koniecznością przebudowy priorytetów polityki zagranicznej i skupienia się na interesach narodowych USA”.

Krytycy wskazują jednak, że wycofanie się z tak wielu inicjatyw może osłabić amerykański wpływ na arenie międzynarodowej i pozostawić próżnię, którą mogą wypełnić inne mocarstwa, szczególnie Chiny.

Reklama
Reklama

Prawne zobowiązania wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych mogą sprawić, że nawet pomimo politycznej decyzji o wycofaniu, USA nadal będą zobowiązane do płacenia części swoich składek – przynajmniej do czasu formalnego zakończenia członkostwa w poszczególnych organach, co wymaga procedur określonych w odpowiednich traktatach.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Donald Trump Organizacje Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
Senator USA Rand Paul rozmawia z dziennikarzami przed przybyciem na głosowanie nad rezolucją, która
Polityka
Bunt w Partii Republikańskiej? Pięciu senatorów zagłosowało za ograniczeniem uprawnień Trumpa
Donald Trump
Polityka
Wsparcie Donalda Trumpa dla Marine Le Pen budzi niepokój w jej obozie
Donald Trump
Polityka
USA wycofują się z 66 organizacji międzynarodowych. Trump ogranicza globalną współpracę
Flaga Danii w Nuuk, stolicy Grenlandii
Polityka
Grenlandia bez Danii? Opozycja chce bezpośrednich rozmów z USA
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Frank-Walter Steinmeier
Polityka
Niemiecki prezydent krytykuje politykę USA. „Zagrożony porządek światowy”
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama