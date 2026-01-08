Trump wycofał USA z agencji ONZ. Guterres: Ale musi płacić składki

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są prawne zobowiązania USA wobec agencji ONZ mimo wycofania się z uczestnictwa?

Które agencje i inicjatywy międzynarodowe są dotknięte decyzją administracji Trumpa?

Jakie argumenty przedstawia administracja Trumpa na rzecz realizacji zmiany strategii międzynarodowej?

Jakie mogą być konsekwencje wycofania się USA dla amerykańskiej obecności na arenie międzynarodowej?

Sekretarz generalny Antonio Guterres wyraził ubolewanie z powodu decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu się z 31 agencji powiązanych z ONZ, w tym z funduszu populacyjnego ONZ oraz traktatu ustanawiającego międzynarodowe negocjacje klimatyczne. USA opuszczą również dziesiątki innych globalnych organizacji i inicjatyw niezwiązanych bezpośrednio z ONZ.

Reklama Reklama

„Jak konsekwentnie podkreślaliśmy, składki obowiązkowe na zwykły budżet Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz budżet operacji pokojowych, zatwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne, stanowią prawne zobowiązanie wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych dla wszystkich państw członkowskich, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi” – przekazał w oświadczeniu Stephane Dujarric, rzecznik Guterresa.

Dodał, że mimo decyzji Trumpa, dotknięte nią jednostki ONZ będą kontynuować swoją pracę:: „Organizacja Narodów Zjednoczonych ma odpowiedzialność wobec tych, którzy na nas polegają” – napisał.