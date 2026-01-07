Donald Trump: Jedynym narodem, którego Chiny i Rosja się boją, są odbudowane przeze mnie USA

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie działania Trump przypisuje sobie w kontekście polityki międzynarodowej?

Jakie opinie na temat siły NATO wyraził w swoim wpisie Donald Trump?

Jak Europa zareagowała na wypowiedzi Trumpa dotyczące Grenlandii?

Jak wydarzenia związane z Grenlandią mogą wpłynąć na relacje w ramach NATO?

We wpisie na Truth Social Trump przypomniał „wielkim fanom NATO”, że zanim objął urząd, państwa członkowskie były na poziomie 2 procent PKB na wydatki obronne, a większość z nich nie płaciła swoich rachunków. Jak stwierdził, Stany Zjednoczone „głupio” za nie płaciły. Prezydent przypomniał „z szacunkiem”, że to on doprowadził kraje NATO do poziomu 5 procent PKB i zapewnił, że teraz płacą natychmiast.

Reklama Reklama

„Wszyscy mówili, że to niemożliwe, ale było możliwe, ponieważ, ponad wszystko, wszyscy są moimi przyjaciółmi” - napisał Trump, sugerując, że osobiste relacje były kluczem do sukcesu.

Osiem wojen i Nagroda Nobla

Prezydent USA zaznaczył, że bez jego zaangażowania Rosja kontrolowałaby obecnie całą Ukrainę. To stwierdzenie pojawia się w kontekście trwających negocjacji pokojowych, w które Trump jest obecnie zaangażowany jako mediator.