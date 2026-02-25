Jednak lider LFI Jean-Luc Mélenchon wcale tak tego nie widzi. Uznał, że ultra-lewicowe bojówki jedynie broniły się. Nie potępił też założyciela Jeune Garde, a dziś deputowanego Francji Niepokornej Raphaëla Arnault. Policja wykryła, że teoretycznie zdelegalizowana organizacja wciąż działa. Za to grozi kara do 3 lat więzienia i 45 tys. euro grzywny.

– Mélenchon stara się w ten sposób wylansować jako jedyny polityk, który może uratować Francję przed skrajną prawicą. Chce, aby w wyborach prezydenckich wiosną 2027 r. Francuzi musieli rozstrzygnąć między nim a kandydatem lub kandydatką skrajnej prawicy: Marine Le Pen lub Jordanem Bardellą – mówi „Rzeczpospolitej” Harlem Désir, były przywódca Partii Socjalistycznej i minister ds. europejskich. Jego zdaniem po tym, co się stało, nie ma już zresztą szans na utrzymanie aliansu umiarkowanej lewicy i LFI, który rozstrzygnął o zwycięstwie tzw. Nowego Frontu Ludowego w wyborach parlamentarnych w 2024 r.

Sondaże pokazują, że Jean-Luc Mélenchon może w wyborach prezydenckich w 2027 roku wejść do II tury

W 2017 r. Mélenchonowi brakowało 600 tys. głosów, aby przejść do drugiej tury wyborów prezydenckich, w 2022 już tylko 400 tys. Najnowszy sondaż dla BFM TV pokazuje, że tym razem może mu się udać. Prawicowiec Bardella zbiera w nich już w pierwszej turze 35 proc. głosów, a daleko za nim jest były premier z czasów prezydentury Emmanuela Macrona, liberał Édouard Philippe (15,5 proc.). Jednak jego notowania spadają, podczas gdy trzeciego w tym zestawieniu lidera LFI (12,5 proc.) rosną. Na tym etapie kalendarza politycznego przed ostatnimi wyborami prezydenckimi Mélenchon zbierał zresztą w sondażach 7-8 proc. głosów. Ostatecznie poparło go 22 proc. Francuzów. Ta sytuacja może się powtórzyć.

Ale Jean-Luc Mélenchon ma jednak też drugi pomysł na zdobycie władzy: siłą. Obszernie to wykłada w swojej najnowszej książce „Faites-mieux! Vers la révolution citoyenne”. („Zróbcie lepiej! Ku rewolucji obywatelskiej”). Pisze w niej, że, jak choćby przed „Arabską Wiosną”, także we Francji potrzebny jest „zapłon”, który doprowadzi do wyjścia narodu na ulice. Wykłada teorię, jak sparaliżować kraj. Mówi, że ukształtowane przy tej okazji komitety strajkowe staną się wtedy równoległym czy wręcz podstawowym źródłem legitymizacji władzy. Wszystko to dzieje się w kraju ze sprawnie funkcjonującą demokracją.