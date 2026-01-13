Foto: PAP

Tyle że na tej ostatniej prostej ma nie tylko problemy z prawem. Także Francuzi zaczynają się od niej odwracać. Kompleksowa analiza stanu opinii publicznej przeprowadzona na zlecenie dziennika „Le Monde” pokazuje, że afery korupcyjne mocno popsuły wizerunek Le Pen. Zaledwie 36 proc. pytanych uważa, że „została ona potraktowana przez sąd bardziej surowo niż przeciętny Francuz”. Strategia ofiary wymiaru sprawiedliwości, jaką przyjęła po wyroku skazującym w marcu, nie wypaliła. Więcej: tylko 39 proc. ankietowanych uważa, że byłaby ona zdolna przyciągnąć zwolenników spoza swojego obozu politycznego. 55 proc. (o 12 pkt. proc. mniej, niż rok temu) sądzi, że „podejmuje właściwe decyzje polityczne”. A 50 proc. (spadek o 6 pkt. proc.) uważa, że „rozumie problemy codzienne Francuzów”.

Jordan Bardella lepszym kandydatem Zjednoczenia Narodowego na prezydenta Francji niż Marine Le Pen?

Wyborcy nie tylko zdają się być pogodzeni z myślą, że sąd wyższej instancji nie uniewinni Le Pen, ale wręcz uważają, że „plan B” będzie skuteczniejszy. Chodzi o wysunięcie kandydatury formalnego lidera Zjednoczenia Narodowego, 30-letniego Jordana Bardelli. 49 proc. ankietowanych na zlecenie „Le Monde” sądzi, że ten ostatni „ma większe szanse na zwycięstwo” w 2027 r. niż Le Pen, a tylko 18 proc. jest przeciwnego zdania. Szczególnie widoczne te nastroje są w samym elektoracie skrajnej prawicy. Tu aż 70 proc. stawia na obecnego szefa partii, a tylko 20 proc. na jego poprzedniczkę.

– Jordan ma wszelkie szanse, aby wygrać walkę o Pałac Elizejski – przyznała pod koniec zeszłego roku sama Le Pen.

Harlem Désir, były przewodniczący Partii Socjalistycznej i były minister ds. europejskich, w 1984 r. założył SOS Racisme: wielki ruch społeczny, który miał walczyć z antysemityzmem i innymi formami dyskryminacji na tle rasowym. To on stał za ideą „kordonu sanitarnego”: zasadą, że żadne ugrupowanie głównego nurtu nie może wchodzić w alians z ugrupowaniem, którym wówczas kierował Jean-Marie Le Pen.