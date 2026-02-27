Karibu od lat stanowią przedmiot zainteresowania biologów. To jedyny gatunek jeleniowatych, u którego zarówno samce, jak i samice mają poroże. Dotychczas naukowcy sądzili, że jest ono potrzebne głównie do celów obronnych. Najnowsze badania prowadzone na Alasce sugerują jednak inne, wcześniej niedoceniane znaczenie poroża, związane bezpośrednio z przetrwaniem i odżywianiem samic w kluczowym okresie życia. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie „Ecology and Evolution”.

Reklama Reklama

Badania poroży u karibu: Naukowcy sprawdzili ślady zębów

Rogi zwierząt zebrano na obszarze rezerwatu Arctic National Wildlife Refuge na Alasce, gdzie żyje stado karibu Porcupine. Co roku migrujące samice rodzą tu młode i zrzucają poroża. Badacze przez kilka lat zbierali rogi podczas kolejnych wypraw naukowych. W trakcie okazało się, że większość z nich została pogryziona. Naukowcy nie byli jednak w stanie zidentyfikować sprawców, choć ustalili, że nie są to mięsożercy tacy jak niedźwiedzie lub wilki, ponieważ te zwierzęta pozostawiają po sobie wyraźne ślady uszkodzeń. Co ciekawe, w surowych arktycznych warunkach poroża mogą leżeć nienaruszone przez setki lat.

Naukowcy zbadali zebrane rogi w laboratorium na Uniwersytecie Kalifornijskim. Początkowo przypuszczali, że ślady ugryzień mogą należeć do gryzoni, jednak szczegółowa analiza śladów zębów przyniosła zaskakujące wyniki. Okazało się, że aż 86 proc. badanych poroży nosiło ślady ogryzania, a w 99 proc. przypadków sprawcami były same karibu. Zwierzęta te ogryzają poroża stopniowo, zaczynając od najcieńszych fragmentów. Wbrew wcześniejszym założeniom, udział gryzoni w tym procesie był minimalny, a śladów działalności drapieżników w ogóle nie odnotowano.

Poroże karibu okazuje się być cennym źródłem minerałów dla młodych

Poroże zbudowane jest z tkanki kostnej bogatej w minerały, takie jak wapń i fosfor. W warunkach arktycznej tundry, gdzie dostęp do tych składników jest ograniczony, samice znalazły ciekawy sposób na uzupełnienie diety. Moment zrzucania poroża nie jest przypadkowy. Samice tracą je wkrótce po porodzie, dzięki czemu młode mają szybki i łatwy dostęp do składników odżywczych w okresie zwiększonego zapotrzebowania organizmu na nie.