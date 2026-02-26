Elektrownia jądrowa a rak. Nowe badanie, zaskakujące wyniki

Dane wskazywały na jedno: im bliżej elektrowni, tym więcej zgonów na raka i to nawet po uwzględnieniu wspomnianych czynników. Zależność pojawiła się we wszystkich grupach wiekowych powyżej 45. roku życia, u kobiet i mężczyzn. Najsilniejsza była u starszych dorosłych: u kobiet między 55. a 64. rokiem życia oraz u mężczyzn w wieku 65-74 lata.

– Nasze badanie sugeruje, że życie w pobliżu elektrowni jądrowej może wiązać się z mierzalnym ryzykiem raka – ryzykiem, które maleje z odległością – powiedział kierujący badaniem prof. Petros Koutrakis. Autorzy próbowali też oszacować, ile zgonów na raka można „przypisać" bliskości elektrowni – wyszło im około 115 tys. przez cały badany okres. Niezależni eksperci uważają jednak, że takie liczenie nie ma sensu, dopóki nie wiadomo, czy elektrownie w ogóle mają z tymi zgonami cokolwiek wspólnego.

Nowe badanie: przy elektrowniach jądrowych więcej zgonów na raka. Ale czy to wina elektrowni?

Eksperci mają bowiem poważne zastrzeżenia co do interpretacji wyników badania. Prof. Jim Smith z University of Portsmouth zauważa, że badanie „nie dostarcza żadnych dowodów na to, że istnieje związek przyczynowy między promieniowaniem emitowanym przez elektrownie jądrowe a śmiertelnością na nowotwory”.

– Stwierdza ono związek między odległością od elektrowni a śmiertelnością na raka. Jednak związek w żaden sposób nie dowodzi przyczynowości, nawet gdy uwzględnione są niektóre potencjalne czynniki zakłócające, takie jak status społeczno-ekonomiczny, palenie itp. – mówi naukowiec, cytowany przez serwis Science Media Centre. Smith zwraca uwagę, że autorzy nie sprawdzili, jakie dawki promieniowania w istocie docierają do osób mieszkających w okolicach elektrowni.

Czy elektrownia jądrowa w sąsiedztwie skraca życie? Harvard zbadał, naukowcy się spierają

Co więcej, Smith argumentuje, że dawki promieniowania z elektrowni są niższe niż te, które otrzymujemy z naturalnych źródeł – promieniowania kosmicznego, minerałów w glebie czy badań rentgenowskich. Tym bardziej w odległości dziesiątek kilometrów od obiektów jądrowych. Jego zdaniem za zaobserwowaną korelację najprawdopodobniej odpowiadają czynniki, których badanie nie uwzględniło. – Elektrownie atomowe nie są równomiernie rozłożone. Jest to zależne np. od stopnia urbanizacji – mówi. Obliczanie konkretnej liczby nadmiarowych zgonów Smith ocenia więc jako „wysoce spekulatywne i nieodpowiedzialne".