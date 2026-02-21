Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

„Kolczasty smok” odkryty w Chinach. Dinozaur sprzed 125 mln lat zaskoczył badaczy

Badacze odkryli, że młody dinozaur, którego szkielet znaleziono w chińskiej prowincji Liaoning, pokryty był kolcami. Ich zdaniem jego wyrostki stanowiły unikalną innowację ewolucyjną, nigdy dotąd nieobserwowaną u dinozaurów. Dinozaura nazwano Haolong dongi, co po chińsku oznacza „kolczasty smok”. Naukowcy podkreślają, że dzięki odkryciu dowiedzieliśmy się, iż złożoność skóry dinozaurów jest o wiele większa, niż sobie do tej pory wyobrażaliśmy.

Publikacja: 21.02.2026 06:00

Szkielet dinozaura Haolong dongi. Badacze odkryli, że gad sprzed 125 milionów lat posiadał kolce

szkielet dinozaura Haolong dongi

Szkielet dinozaura Haolong dongi. Badacze odkryli, że gad sprzed 125 milionów lat posiadał kolce

Foto: Thierry Hubin, Instytut Nauk Przyrodniczych w Brukseli

Maria Krzos

Haolong dongi należy do iguanodonów (rodziny iguanodontów), roślinożernych dinozaurów, które należą do jednych z najlepiej znanych i najszerzej opisanych. Najnowsza analiza pokazała jednak, że nawet ta grupa wciąż kryje w sobie wiele niespodzianek.

Czytaj więcej

Okazało się, że ceratopsy (grupa dinozaurów, do której należy słynny triceratops) licznie występował
Nauka
Wielka pomyłka paleontologów? Nowe ustalenia dotyczące dinozaurów

Odnaleźliśmy komórki dinozaura sprzed 125 milionów lat

Haolong dongi żył 125 milionów lat temu i jego szkielet pod wieloma względami jest ewenementem – miał tak dobrze zachowaną skórę, że jej struktura komórkowa jest nadal widoczna. – Znalezienie skóry zachowanej na poziomie komórkowym u dinozaura to niezwykłe odkrycie – mówi Pascal Godefroit, paleontolog z Instytutu Nauk Przyrodniczych w Brukseli, jeden ze współautorów badania, którego wyniki ukazały się w lutowym „Nature Ecology & Evolution”. – Daje nam to wgląd w biologię tych zwierząt na poziomie, który nie wydawał nam się możliwy.

Co zaskoczyło badaczy u nowo odkrytego dinozaura?

Analizy przeprowadzone przez międzynarodowy zespół badaczy wskazują, że dinozaur był pokryty dużymi, zachodzącymi na siebie łuskami zlokalizowanymi wzdłuż ogona. Były one dodatkowo przeplatane skórnymi kolcami różnej wielkości – strukturami nigdy wcześniej nieobserwowanymi u dinozaurów. To właśnie one tak zaskoczyły badaczy.

– „Analizy tomograficzne i histologiczne ujawniły pustą, cylindryczną strukturę złożoną ze zrogowaciałej warstwy rogowej (stratum corneum) leżącą nad wielowarstwowym naskórkiem, z keratynocytami zachowanymi aż do poziomu jąder komórkowych, otaczającą porowatą centralną miazgę skórną” – czytamy w „Nature Ecology & Evolution”.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Wielka galeria ewolucji Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu
Przestępczość
Włamanie do Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. Skradziono okazy z rodzimego złota

Jaką funkcję pełniły kolce u dinozaura Haolong dongi?

Według badaczy kolce Haolong dongi różnią się strukturalnie od znanych już wcześniej tzw. protopiór występujących u nieptasich dinozaurów oraz od łuskowatych kolców (które z kolei widzimy u współczesnych łuskonośnych). To sugeruje ich odrębne pochodzenie ewolucyjne. Zdaniem naukowców morfologia i rozmieszczenie kolców wskazują, że w pierwszej kolejności służyły one do odstraszania drapieżników (mówiąc w skrócie, wyposażone w nie zwierzę było trudniejsze do zjedzenia dla większych drapieżników). Być może pełniły też funkcję termoregulacyjną i mechanorecepcyjną (odbiór bodźców mechanicznych takich jak na przykład dotyk).

„Kolczasty smok” nazwany na cześć chińskiego badacza

Nazwa gatunkowa Haolong dongi w języku chińskim oznacza „kolczastego smoka”. Została wybrana na cześć Donga Zhiminga, pioniera badań nad dinozaurami w Chinach i jednego z najbardziej wpływowych paleontologów, zmarłego w 2024 r. Badacze informują, że Haolong dongi zajmuje pozycję bazową w linii rozwojowej prowadzącej do hadrozaurów – słynnych dinozaurów kaczodziobych. Jego unikalna struktura powłokowa podkreśla ewolucyjną kreatywność dinozaurów i wagę ciągłej eksploracji.

– Dwieście lat po nadaniu iguanodonowi nazwy wciąż przepisujemy historię tych kultowych roślinożerców – komentuje Wu Wenhao, współautor badania, naukowiec z Uniwersytetu Jilin w Chinach, który jako pierwszy zaobserwował obecność kolców u Haolong dongi. – Ta skamielina przypomina nam, że eksperymenty natury często pozostawiają po sobie spektakularne ślady – dodaje.

Artykuł poświęcony odkryciu, „Cellular-level preservation of cutaneous spikes in an Early Cretaceous iguanodontian dinosaur” ukazał się w najnowszym, lutowym numerze „Nature Ecology & Evolution”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Chiny Badania naukowe dinozaur
Okazało się, że ceratopsy (grupa dinozaurów, do której należy słynny triceratops) licznie występował
Nauka
Wielka pomyłka paleontologów? Nowe ustalenia dotyczące dinozaurów
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Kiedy konie lepiej się uczą? Badacze odkryli czynnik, który ważny jest też u ludzi
Zdrowie
Kiedy konie lepiej się uczą? Badacze odkryli czynnik, który ważny jest też u ludzi
Pierwszy w historii rekin zarejestrowany w wodach Oceanu Południowego
Ekologia
Rekin z głębin Antarktyki w oku kamery. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy
Zespół BOAS u psów. Naukowcy z Cambridge sprawdzili rasy, które dotąd pomijano
Nauka
Zespół BOAS u psów. Naukowcy z Cambridge sprawdzili rasy, które dotąd pomijano
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Materiał Promocyjny
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama