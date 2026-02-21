„Kolczasty smok” odkryty w Chinach. Dinozaur sprzed 125 mln lat zaskoczył badaczy

Haolong dongi należy do iguanodonów (rodziny iguanodontów), roślinożernych dinozaurów, które należą do jednych z najlepiej znanych i najszerzej opisanych. Najnowsza analiza pokazała jednak, że nawet ta grupa wciąż kryje w sobie wiele niespodzianek.

Odnaleźliśmy komórki dinozaura sprzed 125 milionów lat

Haolong dongi żył 125 milionów lat temu i jego szkielet pod wieloma względami jest ewenementem – miał tak dobrze zachowaną skórę, że jej struktura komórkowa jest nadal widoczna. – Znalezienie skóry zachowanej na poziomie komórkowym u dinozaura to niezwykłe odkrycie – mówi Pascal Godefroit, paleontolog z Instytutu Nauk Przyrodniczych w Brukseli, jeden ze współautorów badania, którego wyniki ukazały się w lutowym „Nature Ecology & Evolution”. – Daje nam to wgląd w biologię tych zwierząt na poziomie, który nie wydawał nam się możliwy.

Co zaskoczyło badaczy u nowo odkrytego dinozaura?

Analizy przeprowadzone przez międzynarodowy zespół badaczy wskazują, że dinozaur był pokryty dużymi, zachodzącymi na siebie łuskami zlokalizowanymi wzdłuż ogona. Były one dodatkowo przeplatane skórnymi kolcami różnej wielkości – strukturami nigdy wcześniej nieobserwowanymi u dinozaurów. To właśnie one tak zaskoczyły badaczy.

– „Analizy tomograficzne i histologiczne ujawniły pustą, cylindryczną strukturę złożoną ze zrogowaciałej warstwy rogowej (stratum corneum) leżącą nad wielowarstwowym naskórkiem, z keratynocytami zachowanymi aż do poziomu jąder komórkowych, otaczającą porowatą centralną miazgę skórną” – czytamy w „Nature Ecology & Evolution”.