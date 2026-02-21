„Kolczasty smok” odkryty w Chinach. Dinozaur sprzed 125 mln lat zaskoczył badaczy

szkielet dinozaura Haolong dongi
Szkielet dinozaura Haolong dongi. Badacze odkryli, że gad sprzed 125 milionów lat posiadał kolce
Haolong dongi należy do iguanodonów (rodziny iguanodontów), roślinożernych dinozaurów, które należą do jednych z najlepiej znanych i najszerzej opisanych. Najnowsza analiza pokazała jednak, że nawet ta grupa wciąż kryje w sobie wiele niespodzianek.
Haolong dongi żył 125 milionów lat temu i jego szkielet pod wieloma względami jest ewenementem – miał tak dobrze zachowaną skórę, że jej struktura komórkowa jest nadal widoczna. – Znalezienie skóry zachowanej na poziomie komórkowym u dinozaura to niezwykłe odkrycie – mówi Pascal Godefroit, paleontolog z Instytutu Nauk Przyrodniczych w Brukseli, jeden ze współautorów badania, którego wyniki ukazały się w lutowym „Nature Ecology & Evolution”. – Daje nam to wgląd w biologię tych zwierząt na poziomie, który nie wydawał nam się możliwy.
Analizy przeprowadzone przez międzynarodowy zespół badaczy wskazują, że dinozaur był pokryty dużymi, zachodzącymi na siebie łuskami zlokalizowanymi wzdłuż ogona. Były one dodatkowo przeplatane skórnymi kolcami różnej wielkości – strukturami nigdy wcześniej nieobserwowanymi u dinozaurów. To właśnie one tak zaskoczyły badaczy.
– „Analizy tomograficzne i histologiczne ujawniły pustą, cylindryczną strukturę złożoną ze zrogowaciałej warstwy rogowej (stratum corneum) leżącą nad wielowarstwowym naskórkiem, z keratynocytami zachowanymi aż do poziomu jąder komórkowych, otaczającą porowatą centralną miazgę skórną” – czytamy w „Nature Ecology & Evolution”.
Według badaczy kolce Haolong dongi różnią się strukturalnie od znanych już wcześniej tzw. protopiór występujących u nieptasich dinozaurów oraz od łuskowatych kolców (które z kolei widzimy u współczesnych łuskonośnych). To sugeruje ich odrębne pochodzenie ewolucyjne. Zdaniem naukowców morfologia i rozmieszczenie kolców wskazują, że w pierwszej kolejności służyły one do odstraszania drapieżników (mówiąc w skrócie, wyposażone w nie zwierzę było trudniejsze do zjedzenia dla większych drapieżników). Być może pełniły też funkcję termoregulacyjną i mechanorecepcyjną (odbiór bodźców mechanicznych takich jak na przykład dotyk).
Nazwa gatunkowa Haolong dongi w języku chińskim oznacza „kolczastego smoka”. Została wybrana na cześć Donga Zhiminga, pioniera badań nad dinozaurami w Chinach i jednego z najbardziej wpływowych paleontologów, zmarłego w 2024 r. Badacze informują, że Haolong dongi zajmuje pozycję bazową w linii rozwojowej prowadzącej do hadrozaurów – słynnych dinozaurów kaczodziobych. Jego unikalna struktura powłokowa podkreśla ewolucyjną kreatywność dinozaurów i wagę ciągłej eksploracji.
– Dwieście lat po nadaniu iguanodonowi nazwy wciąż przepisujemy historię tych kultowych roślinożerców – komentuje Wu Wenhao, współautor badania, naukowiec z Uniwersytetu Jilin w Chinach, który jako pierwszy zaobserwował obecność kolców u Haolong dongi. – Ta skamielina przypomina nam, że eksperymenty natury często pozostawiają po sobie spektakularne ślady – dodaje.
Artykuł poświęcony odkryciu, „Cellular-level preservation of cutaneous spikes in an Early Cretaceous iguanodontian dinosaur” ukazał się w najnowszym, lutowym numerze „Nature Ecology & Evolution”.
