Włamanie do Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. Skradziono okazy z rodzimego złota

Wielka galeria ewolucji Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu
Foto: Wikimedia Commons, Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Słynące ze szkieletów dinozaurów i taksydermii Narodowe Muzeum Historii Naturalnej w eleganckiej 5. dzielnicy stolicy Francji, posiada również galerię geologiczno-mineralną.
Włamanie zostało wykryte we wtorek rano, 16 września. Według doniesień, intruzi użyli szlifierki kątowej i palnika, aby wtargnąć do nadrzecznego kompleksu, popularnego wśród paryżan i turystów.
„Kradzież dotyczy kilku okazów rodzimego złota z narodowych kolekcji muzeum” – poinformowało biuro prasowe muzeum późnym wieczorem we wtorek. „Chociaż wartość skradzionych okazów szacuje się na około 600 000 euro w przeliczeniu na cenę surowego złota, mają one jednak niezmierzoną wartość historyczną” – dodano.
Złoto rodzime to stop metali zawierający złoto i srebro w ich naturalnej, nieoczyszczonej postaci.
Dyrektor muzeum Emmanuel Skoulios powiedział, że włamania dokonał niezwykle profesjonalny zespół, „doskonale świadomy celu i dysponujący profesjonalnym sprzętem”.
Do kradzieży doszło w krytycznym momencie, zwłaszcza dla instytucji kultury, a zwłaszcza muzeów. W ostatnich miesiącach kilka kolekcji publicznych padło ofiarą kradzieży.
Nie ujawniono szczegółów dotyczących pozostałych kradzieży, ale wiadomo, że na początku tego miesiąca doszło do włamania do Muzeum Narodowego im. Adriena Dubouché w Limoges w środkowej Francji. Złodzieje ukradli dwa naczynia i wazę z chińskiej porcelany, uznane za skarby narodowe, a straty oszacowano na 6,5 miliona euro.
W listopadzie ubiegłego roku czterech mężczyzn uzbrojonych w siekiery i kije baseballowe rozbiło w biały dzień gabloty wystawowe w paryskim muzeum Cognacq-Jay, kradnąc kilka dzieł sztuki z XVIII wieku.
Najsłynniejszy napad na muzeum ostatnich czasów miał miejsce w paryskim Musée d'Art Moderne w maju 2010 roku, którego dokonał Vjeran Tomic, chorwacki włamywacz o pseudonimie „Spider-Man”. Skradzione wówczas płótna to „Gołąb z groszkiem" Pabla Picassa z okresu kubistycznego, wyceniany na 22 mln euro, scena pastoralna ( „ La pastorale") Henri Matisse'a, „ Drzewo oliwne w pobliżu Estaque" Georgesa Braque'a, „ Kobieta z wachlarzem" Amadeo Modiglianiego i „Martwa natura ze świecami" Fernanda Legera
Sprawa ujawniła nadzwyczajne uchybienia w zabezpieczeniach muzeum, w tym fakt, że alarmy z czujnikiem ruchu nie działały przez dwa miesiące, a trzech strażników nie zauważyło włamywacza. W 2017 roku Tomic został skazany na osiem lat więzienia. Wyszedł na wolność w 2022 roku. Obrazów nie odnaleziono do dziś.
Źródło: rp.pl
