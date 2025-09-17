Włamanie do Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. Skradziono okazy z rodzimego złota

Słynące ze szkieletów dinozaurów i taksydermii Narodowe Muzeum Historii Naturalnej w eleganckiej 5. dzielnicy stolicy Francji, posiada również galerię geologiczno-mineralną.

Włamanie zostało wykryte we wtorek rano, 16 września. Według doniesień, intruzi użyli szlifierki kątowej i palnika, aby wtargnąć do nadrzecznego kompleksu, popularnego wśród paryżan i turystów.

„Kradzież dotyczy kilku okazów rodzimego złota z narodowych kolekcji muzeum” – poinformowało biuro prasowe muzeum późnym wieczorem we wtorek. „Chociaż wartość skradzionych okazów szacuje się na około 600 000 euro w przeliczeniu na cenę surowego złota, mają one jednak niezmierzoną wartość historyczną” – dodano.

Złoto rodzime to stop metali zawierający złoto i srebro w ich naturalnej, nieoczyszczonej postaci.