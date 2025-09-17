Rzeczpospolita
Włamanie do Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. Skradziono okazy z rodzimego złota

Z paryskiego Muzeum Historii Naturalnej, złodzieje ukradli złoto o wartości 600 000 euro. To kolejny z serii napadów na instytucje kulturalne

Publikacja: 17.09.2025 18:14

Wielka galeria ewolucji Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu

Foto: Wikimedia Commons, Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Agnieszka Kazimierczuk

Słynące ze szkieletów dinozaurów i taksydermii Narodowe Muzeum Historii Naturalnej w eleganckiej 5. dzielnicy stolicy Francji, posiada również galerię geologiczno-mineralną.

Włamanie zostało wykryte we wtorek rano, 16 września. Według doniesień, intruzi użyli szlifierki kątowej i palnika, aby wtargnąć do nadrzecznego kompleksu, popularnego wśród paryżan i turystów.

„Kradzież dotyczy kilku okazów rodzimego złota z narodowych kolekcji muzeum” – poinformowało biuro prasowe muzeum późnym wieczorem we wtorek.  „Chociaż wartość skradzionych okazów szacuje się na około 600 000 euro w przeliczeniu na cenę surowego złota, mają one jednak niezmierzoną wartość historyczną” – dodano.

Złoto rodzime to stop metali zawierający złoto i srebro w ich naturalnej, nieoczyszczonej postaci.

Krytyczny moment dla francuskich instytucji kultury

Dyrektor muzeum Emmanuel Skoulios powiedział, że włamania dokonał niezwykle profesjonalny zespół,  doskonale świadomy celu i dysponujący profesjonalnym sprzętem”.

Do kradzieży doszło w krytycznym momencie, zwłaszcza dla instytucji kultury, a zwłaszcza muzeów. W ostatnich miesiącach kilka kolekcji publicznych padło ofiarą kradzieży.

Zuchwałe kradzieże we francuskich muzeach

Nie ujawniono szczegółów dotyczących pozostałych kradzieży, ale wiadomo, że na początku tego miesiąca doszło do włamania do Muzeum Narodowego im. Adriena Dubouché w Limoges w środkowej Francji. Złodzieje ukradli dwa naczynia i wazę z chińskiej porcelany, uznane za skarby narodowe, a straty oszacowano na 6,5 ​​miliona euro.

W listopadzie ubiegłego roku czterech mężczyzn uzbrojonych w siekiery i kije baseballowe rozbiło w biały dzień gabloty wystawowe w paryskim muzeum Cognacq-Jay, kradnąc kilka dzieł sztuki z XVIII wieku.

Słynny napad na  Musée d'Art Moderne

Najsłynniejszy napad na muzeum ostatnich czasów miał miejsce w paryskim Musée d'Art Moderne w maju 2010 roku, którego dokonał  Vjeran Tomic, chorwacki włamywacz o pseudonimie „Spider-Man”. Skradzione wówczas  płótna to  Gołąb z groszkiem" Pabla Picassa z okresu kubistycznego, wyceniany na 22 mln euro, scena pastoralna ( La pastorale") Henri Matisse'a,  Drzewo oliwne w pobliżu Estaque" Georgesa Braque'a,  Kobieta z wachlarzem" Amadeo Modiglianiego i  Martwa natura ze świecami" Fernanda Legera

Sprawa ujawniła nadzwyczajne uchybienia w zabezpieczeniach muzeum, w tym fakt, że alarmy z czujnikiem ruchu nie działały przez dwa miesiące, a trzech strażników nie zauważyło włamywacza. W 2017 roku Tomic został skazany na osiem lat więzienia. Wyszedł na wolność w 2022 roku. Obrazów nie odnaleziono do dziś. 

