Nicolás Maduro i Cilia Flores doprowadzeni do sądu. Co się tam wydarzy?

Akt oskarżenia został ujawniony kilka godzin po tym, jak prezydent Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone przeprowadziły „zakrojony na szeroką skalę atak” w Wenezueli i pojmały Maduro i jego żonę, a następnie wywiozły ich z kraju.

Reklama Reklama

Prokuratorzy federalni oskarżyli przywódcę Wenezueli Nicolása Maduro, jego żonę Cilię Flores i dorosłego syna Nicolása Ernesto Maduro Guerrę o udział w spisku mającym na celu import kokainy oraz posiadanie broni maszynowej i urządzeń destrukcyjnych. Były wenezuelski przywódca jest dodatkowo oskarżony o spisek narkotykowo-terrorystyczny.

Obecnie Maduro i Flores przebywają w areszcie na Brooklynie w Nowym Jorku, skąd zostaną przewiezieni do budynku sądu federalnego na Manhattanie.

Jak będzie wyglądała pierwsza rozprawa Nicolása Maduro?

W trakcie pierwszego posiedzenia sędzia Alvin K. Hellerstein ma ogłosić oskarżonym zarzuty, przestawić dowody, wysłuchać oświadczeń obu stron i – najprawdopodobniej – zadecydować o utrzymaniu tymczasowego aresztu wobec oskarżonych.