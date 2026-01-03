Donald Trump: USA zatrzymały i wywiozły Nicolása Maduro. Pam Bondi: został oskarżony w Nowym Jorku

Aktualizacja: 03.01.2026 13:54 Publikacja: 03.01.2026 10:31
Prezydent Wenezueli Nicolás Maduro (zdjęcie z listopada 2025 r.)
Foto: EPA/MIGUEL GUTIERREZ
„Stany Zjednoczone przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę operację uderzeniową przeciwko Wenezueli. Jej przywódca, prezydent Nicolás Maduro, został – wraz z żoną – schwytany i wywieziony z kraju. Operację przeprowadzono we współpracy z amerykańskimi organami ścigania” – napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.
Amerykański prezydent dodał, że „szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie”, a konferencja prasowa w tej sprawie odbędzie się w sobotę o godz. 17.00 polskiego czasu w jego rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie.
W telefonicznym wywiadzie dla „New York Times” Donald Trump określił operację w Wenezueli jako „naprawdę genialną”. - Dużo dobrego planowania i mnóstwo wspaniałych żołnierzy i wspaniałych ludzi – powiedział.
Zapytany, czy zwrócił się do Kongresu o zgodę na operację, oraz o to, co czeka Wenezuelę, Trump odpowiedział, że odniesie się do tych pytań podczas konferencji prasowej w Mar-a-Lago.
Czytaj więcej
W nocy z piątku na sobotę, około godziny 2:00 czasu lokalnego, mieszkańcy Caracas usłyszeli serię...
Prokurator generalna USA Pam Bondi poinformowała, że Nicolás Maduro i Cilia Flores zostali oskarżeni w sądzie Południowego Dystryktu Nowego Jorku.
Dodała we wpisie na platformie X: „Wkrótce będą musieli zmierzyć się z całym gniewem amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości na amerykańskiej ziemi, w amerykańskich sądach.
„W imieniu całego Departamentu Sprawiedliwości USA chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi za odwagę, by domagać się odpowiedzialności w imieniu narodu amerykańskiego, a także złożyć serdeczne podziękowania naszym dzielnym żołnierzom, którzy przeprowadzili niesamowitą i niezwykle udaną misję schwytania dwóch domniemanych międzynarodowych handlarzy narkotyków”.
MPam Bondi poinformowała, ze prezydentowi Wenezueli postawiono zarzuty spisku narkotykowo-terrorystycznego, importu kokainy, posiadania karabinów maszynowych i urządzeń niszczących przeciwko Stanom Zjednoczonym.
Wenezuela nie wydała dotąd żadnego komunikatu w sprawie Nicolása Maduro. Źródła związane z wenezuelską opozycją przekazały brytyjskiej stacji Sky News, że ich zdaniem zatrzymanie Nicolás Maduro miało charakter „wynegocjowanego odejścia”.
CBS News twierdzi, że wenezuelski dyktator został pojmany przez Delta Force – elitarną jednostkę specjalną armii USA. Źródła telewizji twierdzą, że Nicolas Maduro wraz z żoną „transportowany jest drogą lotniczą”.
Czytaj więcej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji, od niemal czterech lat prowadzącej wojnę z Ukrainą, wydał...
Wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodríguez potwierdziła, że straciła kontakt z Maduro i jego żoną. - Nie wiemy, gdzie znajduje się Nicolas Maduro i jego żona; żądamy od rządu USA natychmiastowych dowodów na to, że żyją – powiedziała w państwowej telewizji wenezuelskiej.
W swoim przemówieniu minister obrony Wenezueli Vladimir Padrino López stwierdził, że „naród wenezuelski padł ofiarą najbardziej zbrodniczej agresji militarnej ze strony rządu Stanów Zjednoczonych". - Honor, obowiązek i historia wzywają nas (do walki). Nie będziemy negocjować, nie poddamy się. Zwycięstwo jest nasze, bo rozsądek i godność nam towarzyszą! Zwyciężymy! - powiedział.
Władze Wenezueli poinformowały, że „żołnierze i cywile są wśród ofiar ataku USA na Caracas”.
Republikański senator Mike Lee napisał na X.com, że „właśnie rozmawiał przez telefon” z Sekretarzem Stanu USA Marco Rubio. „Poinformował mnie, że Nicolás Maduro został aresztowany przez funkcjonariuszy USA w celu wzięcia udziału w procesie karnym w Stanach Zjednoczonych i że akcja ratunkowa, której byliśmy świadkami dziś wieczorem, miała na celu ochronę i obronę osób wykonujących nakaz aresztowania”. Jak dodał „działanie to prawdopodobnie mieści się w zakresie uprawnień prezydenta wynikających z Artykułu II Konstytucji, które mają chronić personel USA przed rzeczywistym lub nieuchronnym atakiem”.
Dodał, że Marco Rubio „nie przewiduje dalszych działań w Wenezueli”.
Jak poinformowała na platformie X Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji, „UE uważnie monitoruje sytuację” w Wenezueli. „UE wielokrotnie deklarowała, że pan Maduro nie ma legitymacji, oraz broniła pokojowej transformacji. W każdych okolicznościach należy przestrzegać zasad prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych. Apelujemy o powściągliwość” - podkreśliła wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i obronnych UE.
Liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado stwierdziła, że prezydent kraju Nicolas Maduro odejdzie od władzy, niezależnie od tego, czy dojdzie do negocjacji, czy nie.
- Mamy plany i zespoły gotowe, by przejąć kontrolę już pierwszego dnia – powiedziała korespondentowi stacji Sky News.
Stwierdziła, że opozycja nie brała udziału w procesie decyzyjnym USA w sprawie Wenezueli.
Jej rzecznicy odmówili komentarza na temat operacji USA. Machado ostatni raz widziano publicznie w zeszłym miesiącu, gdy po 11 miesiącach ukrywania się wyjechała do Norwegii, gdzie została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla.
W Caracas - jak donosi telewzja SkyNews, powołując się na swoich korespondentów, panują mieszane uczucia. Jeden z rozmówców opisał sytuację jako „trochę dziwną”, dodając, że „ludzie po prostu nie mogą uwierzyć w to, co się dzieje”.
W Caracas – zaznacza w korespondencji z Wenezueli Sky News - „wielu nie spodziewało się, że USA zareagują”. W Caracas – wynika z innych źródeł - gromadzą się też zwolennicy Nicolása Maduro.
Wcześniej władze Wenezueli ogłosiły stan wyjątkowy i postawiły siły bezpieczeństwa w stan pełnej gotowości po nocnych eksplozjach i doniesieniach o atakach na obiekty wojskowe i infrastrukturę w kilku regionach kraju. Rząd w Caracas poinformował, że działania te są odpowiedzią na – jak określono – agresję militarną ze strony Stany Zjednoczone.
Minister obrony Wenezueli Vladimir Padrino stwierdził w oświadczeniu, że siły zbrojne zostały już w pełni rozmieszczone w celu „integralnej obrony kraju”. – Naród wenezuelski stał się celem najbardziej zbrodniczej agresji ze strony rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki – powiedział Padrino.
Jak podała agencja Associated Press, Stany Zjednoczone przeprowadziły w Wenezueli nocną operację. Około godz. 2:00 nad ranem czasu lokalnego (godz. 7:00 w Polsce) w sobotę w stolicy Wenezueli słychać było eksplozje i nisko przelatujące samoloty. Rząd wenezuelski oskarżył o ataki USA. Informację, że atak na Caracas przeprowadziły USA na rozkaz Trumpa, podały media, w tym amerykańska stacja CBS News i agencja Reutera.
Sam atak – podaje AP – trwał niecałe 30 minut, ale nie było jasne, czy będą kolejne akcje, choć Trump w swoim wpisie stwierdził, że ataki zostały przeprowadzone „z powodzeniem”.
Źródła w wenezuelskiej opozycji poinformowały stację Sky News, że uważają, iż schwytanie Nicolasa Maduro było „wynegocjowanym odejściem”.
Czytaj więcej
Władze Wenezueli ogłosiły stan wyjątkowy i postawiły siły bezpieczeństwa w stan pełnej gotowości...
Do ataku doszło w momencie, gdy administracja Trumpa nasiliła presję na Maduro, oskarżanego przez USA o terroryzm narkotykowy. CIA stała za atakiem dronów przeprowadzonym w zeszłym tygodniu na przystań, która prawdopodobnie była wykorzystywana przez wenezuelskie kartele narkotykowe.
Wojsko amerykańskie atakuje łodzie na Morzu Karaibskim i wschodniej części Oceanu Spokojnego od początku września. Według danych ogłoszonych przez administrację Trumpa, do piątku 2 stycznia odnotowano 35 ataków łodziami, a liczba ofiar śmiertelnych wynosi co najmniej 115.
Czytaj więcej
Przywódca Wenezueli Nicolás Maduro w wywiadzie, który wyemitowano 1 stycznia, zadeklarował gotowo...
Trump uzasadniał ataki na łodzie koniecznością powstrzymania przepływu narkotyków do USA i stwierdził, że USA są zaangażowane w „konflikt zbrojny” z kartelami narkotykowymi.
W piątek Wenezuela oświadczyła, że jest otwarta na negocjacje z USA w sprawie porozumienia mającego na celu zwalczanie handlu narkotykami. Maduro powiedział także w nagranym wcześniej wywiadzie, wyemitowanym w czwartek, że USA chcą wymusić zmianę rządu w Wenezueli i uzyskać dostęp do jej ogromnych rezerw ropy naftowej poprzez kampanię nacisków.
Trump od miesięcy groził, że wkrótce nakaże ataki na cele na terytorium Wenezueli po miesiącach ataków na łodzie oskarżone o przewóz narkotyków. Maduro potępił amerykańskie operacje wojskowe jako ledwo zawoalowaną próbę odsunięcia go od władzy.
Jak przypomina agencja AP, Departament Sprawiedliwości USA już w pierwszej kadencji Trumpa zarzucał Maduro, że w rzeczywistości przekształcił Wenezuelę w organizację przestępczą służącą handlarzom narkotyków i grupom terrorystycznym, zaś on sam i jego sojusznicy kradli miliardy dolarów z tego południowoamerykańskiego kraju.
Nicolás Maduro jest prezydentem Wenezueli od 2013 r. Wcześniej był ministrem spraw zagranicznych i wiceprezydentem Wenezueli.
Sytuacja w rejonie Morza Karaibskiego (stan na 1 grudnia)
Foto: PAP
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji, od niemal czterech lat prowadzącej wojnę z Ukrainą, wydało oświadczenie...
Władze Wenezueli ogłosiły stan wyjątkowy i postawiły siły bezpieczeństwa w stan pełnej gotowości po nocnych eksp...
Departament Stanu USA odnowił ostrzeżenie dla obywateli Stanów Zjednoczonych dotyczące zakazu podróży do Rosji....
Rosja przygotowuje niebezpieczną prowokację typu „false flag”, której celem ma być oskarżenie Ukrainy o przeprow...
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dziś budować przewagę konkurencyjną. Technologie otwierają przed biznesem coraz więcej możliwości.
„Jeśli Iran będzie strzelał do pokojowo protestujących i brutalnie ich zabijał, jak ma w zwyczaju, USA przyjdą i...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu. Nie są już tylko dodatkiem do zakupów, ale sposobem na to, by codzienne czynności – takie jak tankowanie, poranna kawa czy myjnia samochodowa – stawały się po prostu bardziej opłacalne. Jednym z najciekawszych przykładów takiego rozwiązania jest program Circle K extra, który z roku na rok zyskuje popularność wśród kierowców w całej Polsce. Co daje jego uczestnictwo? Dlaczego warto dołączyć? I jak w praktyce wygląda korzystanie z karty extra?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas