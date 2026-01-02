Rzeczpospolita
Wydarzenia
Nicolás Maduro deklaruje gotowość do rozmów z USA o walce z przemytem narkotyków

Przywódca Wenezueli Nicolás Maduro w wywiadzie, który wyemitowano 1 stycznia, zadeklarował gotowość do negocjacji z USA w sprawie porozumienia dotyczącego walki z przemytem narkotyków.

Publikacja: 02.01.2026 06:16

Foto: Miraflores Palace/Handout via REUTERS

Artur Bartkiewicz

Deklaracja Maduro pojawiła się po tym, jak pod koniec 2025 roku Donald Trump potwierdził, że USA przeprowadziły atak na terytorium Wenezueli na portowy dok wykorzystywany przez przemytników narkotyków. Według informacji CNN atak ten przeprowadziła Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA). To pierwszy znany przypadek, w którym Amerykanie, prowadzący od 2 września wojnę z narkobiznesem w Ameryce Łacińskiej, zaatakowali cel znajdujący się na terytorium południowoamerykańskiego państwa. We wspomnianym wywiadzie Maduro odmówił komentarza w sprawie tego ataku. Na pytanie w tym temacie stwierdził, że będzie mógł o tym powiedzieć więcej „za kilka dni”. 

Czytaj więcej

Amerykański wojskowy helikopter nad statkiem Centuries
Konflikty zbrojne
Donald Trump zwiększa presję. USA zatrzymały tankowiec Centuries u wybrzeży Wenezueli

Jak Amerykanie zwiększają presję na reżim Nicolása Maduro 

Przywódca Wenezueli we wspomnianym wywiadzie, który przeprowadził hiszpański dziennikarz Ignacio Ramonet po raz kolejny stwierdził, że działania militarne podejmowane przez USA w rejonie Morza Karaibskiego mają na celu doprowadzenie do zmiany władzy w Wenezueli oraz uzyskanie przez USA dostępu do wenezuelskich zasobów ropy. 

Od 2 września armia USA atakuje łodzie mające należeć do przemytników narkotyków na Morzu Karaibskim i, od pewnego czasu, na wschodnim Pacyfiku. Waszyngton oskarża Maduro o wspieranie przemytu narkotyków do USA. Amerykanie twierdzą, że reżim w Caracas de facto kontroluje tzw. Kartel Słońc (Cartel de los Soles), który uczestniczy w tym przemycie (władze w Caracas temu zaprzeczają). USA uznały Cartel de los Soles za organizację terrorystyczną, a za pomoc w ujęciu Maduro Departament Sprawiedliwości USA oferuje 50 mln dolarów – tyle, ile w przeszłości oferowano za pomoc w ujęciu Osamy bin Ladena. 

W ramach zwiększenia presji na reżim Maduro Amerykanie w grudniu zajęli dwa tankowce, które uczestniczyły w transporcie objętej sankcjami wenezuelskiej ropy, a Trump ogłosił blokadę morską Wenezueli obejmującą tankowce, na które nałożono sankcje transportujące wenezuelską ropę. 

Nicolás Maduro: Jeśli USA chcą naszej ropy, mogą u nas inwestować

– Do czego oni dążą? Jest jasne, że chcą narzucać swoją wolę poprzez groźby, zastraszanie i siłę – stwierdził Maduro dodając, że nadszedł czas, by USA i Wenezuela zaczęły „rozmawiać poważnie, posługując się danymi”. 

Ponad 100 ofiar ataków USA na łodzie, które miały brać udział w przemycie narkotyków

Od 2 września 2025 roku USA przeprowadziły 35 ataków na łodzie, które miały brać udział w przemycie narkotyków. W atakach tych zginęło 115 osób – tak wynika z danych przekazywanych przez administrację USA. Amerykańska armia przeprowadza te ataki bez uzyskania na nie zgody Kongresu. 

– Administracja USA wie, ponieważ mówiliśmy wielu jej przedstawicielom, że jeśli chcieliby poważnie rozmawiać na temat porozumienia dotyczącego walki z przemytem narkotyków, jesteśmy gotowi – oświadczył wenezuelski przywódca. – Jeśli chcą ropy, Wenezuela jest gotowa na amerykańskie inwestycje, takie jak Chevronu (koncern naftowy), kiedy tylko tego chcą, gdziekolwiek chcą i jakkolwiek chcą – zadeklarował. 

Wenezuela dysponuje największymi na świecie zasobami ropy naftowej. 

W czasie rozmowy telefonicznej z Maduro przeprowadzonej przed kilkoma tygodniami Trump miał przekazać wenezuelskiemu przywódcy, że oczekuje jego ustąpienia ze stanowiska. AP opisywało w październiku 2025 roku kulisy operacji, w ramach której wywiad USA starał się skłonić pilota Maduro do uprowadzenia samolotu z przywódcą Wenezueli i wylądowania w miejscu, w którym Maduro będzie mógł zostać aresztowany. 

Źródło: rp.pl

