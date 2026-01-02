Aktualizacja: 02.01.2026 07:27 Publikacja: 02.01.2026 06:16
Nicolás Maduro
Deklaracja Maduro pojawiła się po tym, jak pod koniec 2025 roku Donald Trump potwierdził, że USA przeprowadziły atak na terytorium Wenezueli na portowy dok wykorzystywany przez przemytników narkotyków. Według informacji CNN atak ten przeprowadziła Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA). To pierwszy znany przypadek, w którym Amerykanie, prowadzący od 2 września wojnę z narkobiznesem w Ameryce Łacińskiej, zaatakowali cel znajdujący się na terytorium południowoamerykańskiego państwa. We wspomnianym wywiadzie Maduro odmówił komentarza w sprawie tego ataku. Na pytanie w tym temacie stwierdził, że będzie mógł o tym powiedzieć więcej „za kilka dni”.
Przywódca Wenezueli we wspomnianym wywiadzie, który przeprowadził hiszpański dziennikarz Ignacio Ramonet po raz kolejny stwierdził, że działania militarne podejmowane przez USA w rejonie Morza Karaibskiego mają na celu doprowadzenie do zmiany władzy w Wenezueli oraz uzyskanie przez USA dostępu do wenezuelskich zasobów ropy.
Od 2 września armia USA atakuje łodzie mające należeć do przemytników narkotyków na Morzu Karaibskim i, od pewnego czasu, na wschodnim Pacyfiku. Waszyngton oskarża Maduro o wspieranie przemytu narkotyków do USA. Amerykanie twierdzą, że reżim w Caracas de facto kontroluje tzw. Kartel Słońc (Cartel de los Soles), który uczestniczy w tym przemycie (władze w Caracas temu zaprzeczają). USA uznały Cartel de los Soles za organizację terrorystyczną, a za pomoc w ujęciu Maduro Departament Sprawiedliwości USA oferuje 50 mln dolarów – tyle, ile w przeszłości oferowano za pomoc w ujęciu Osamy bin Ladena.
W ramach zwiększenia presji na reżim Maduro Amerykanie w grudniu zajęli dwa tankowce, które uczestniczyły w transporcie objętej sankcjami wenezuelskiej ropy, a Trump ogłosił blokadę morską Wenezueli obejmującą tankowce, na które nałożono sankcje transportujące wenezuelską ropę.
– Do czego oni dążą? Jest jasne, że chcą narzucać swoją wolę poprzez groźby, zastraszanie i siłę – stwierdził Maduro dodając, że nadszedł czas, by USA i Wenezuela zaczęły „rozmawiać poważnie, posługując się danymi”.
Od 2 września 2025 roku USA przeprowadziły 35 ataków na łodzie, które miały brać udział w przemycie narkotyków. W atakach tych zginęło 115 osób – tak wynika z danych przekazywanych przez administrację USA. Amerykańska armia przeprowadza te ataki bez uzyskania na nie zgody Kongresu.
– Administracja USA wie, ponieważ mówiliśmy wielu jej przedstawicielom, że jeśli chcieliby poważnie rozmawiać na temat porozumienia dotyczącego walki z przemytem narkotyków, jesteśmy gotowi – oświadczył wenezuelski przywódca. – Jeśli chcą ropy, Wenezuela jest gotowa na amerykańskie inwestycje, takie jak Chevronu (koncern naftowy), kiedy tylko tego chcą, gdziekolwiek chcą i jakkolwiek chcą – zadeklarował.
Wenezuela dysponuje największymi na świecie zasobami ropy naftowej.
W czasie rozmowy telefonicznej z Maduro przeprowadzonej przed kilkoma tygodniami Trump miał przekazać wenezuelskiemu przywódcy, że oczekuje jego ustąpienia ze stanowiska. AP opisywało w październiku 2025 roku kulisy operacji, w ramach której wywiad USA starał się skłonić pilota Maduro do uprowadzenia samolotu z przywódcą Wenezueli i wylądowania w miejscu, w którym Maduro będzie mógł zostać aresztowany.
