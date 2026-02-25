Fidesz Viktora Orbána przegrywa w sondażach z opozycyjną Tiszą Pétera Magyara

Orbán, sprawujący władzę nieprzerwanie od 2010 r., mierzy się z najtrudniejszym wyzwaniem politycznym od lat. Jego partia Fidesz przegrywa w większości niezależnych sondaży z centroprawicowym ugrupowaniem Tisza, kierowanym przez Pétera Magyara.

Najnowszy sondaż ośrodka Median przeprowadzony między 18 a 23 lutego wskazuje, że w nadchodzących wyborach wyniki mogą być odwrotne – Tisza może liczyć na 55 proc. głosów, jeśli wziąć pod uwagę jedynie wyborców, którzy są zdecydowani na to, kogo poprą w wyborach. Stanowi to wzrost o cztery punkty procentowe w porównaniu do badania ze stycznia.

44-letni prawnik i były działacz Fideszu, który odszedł z partii w 2024 r., koncentruje kampanię na rosnących kosztach życia, poprawie jakości usług publicznych i walce z korupcją. Zapowiada również odbudowę relacji z Zachodem oraz wzmocnienie instytucji demokratycznych, które – zdaniem krytyków – zostały osłabione w czasie 16 lat rządów Orbána.

Na notowania Fideszu negatywnie wpłynęły także skandale polityczne, m.in. sprawa ułaskawienia osoby powiązanej z przestępstwem o charakterze pedofilskim, która doprowadziła do dymisji prezydenta i ministra sprawiedliwości.

Wybory na Węgrzech. Kampania strachu i sztuczna inteligencja

W odpowiedzi na rosnące poparcie dla opozycji rząd uruchomił szeroko zakrojoną kampanię medialną. Obejmuje ona billboardy, reklamy w radiu, telewizji i mediach społecznościowych, a także petycję wysłaną do wszystkich pełnoletnich obywateli, ostrzegającą przed „ruiną gospodarczą” w razie dalszego wspierania Ukrainy przez UE.