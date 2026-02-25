Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany w statucie partii Sławomira Mentzena wywołały kontrowersje?

Co oznacza nowe uprawnienie prezesa partii i jak wpływa na jej strukturę?

Jakie techniczne problemy doprowadziły do powstania nowego ugrupowania Imperium Kontratakuje?

Jakie są nowe kategorie osób powiązanych z partią według statutu?

Jakie potencjalne zagrożenia dla demokracji zauważają komentatorzy w związku z nowym statutem?

Dlaczego istnieje obawa związana z przejściowymi przepisami dotyczącymi wyboru organów krajowych partii?

Samodzielne przyjmowanie członków partii oraz jednoosobowe wymierzanie im kar dyscyplinarnych, z wykluczeniem włącznie – m.in. takie uprawnienia daje prezesowi statut partii Imperium Kontratakuje. Dzięki nim jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen może sięgnąć w swojej partii po władzę, jakiej nie mają nawet oskarżani o wodzowski styl zarządzania Jarosław Kaczyński i Donald Tusk. A wszystko z powodu niedopatrzenia, mającego miejsce w marcu 2025 r.

Wówczas Nowa Nadzieja, partia Sławomira Mentzena wchodząca obok Ruchu Narodowego w skład Konfederacji, nie złożyła w terminie sprawozdania finansowego za 2024 r. Przepisy są restrykcyjne i przewidują delegalizację ugrupowania nawet w przypadku nieznacznego przekroczenia daty. I rzeczywiście, w listopadzie sąd wykreślił Nową Nadzieję z rejestru partii politycznych. Nowa Nadzieja od orzeczenia się odwołała, jednak, licząc się z przegraną w drugiej instancji, jej działacze przystąpili do rejestracji nowej partii – Imperium Kontratakuje.

Zaskakująca nazwa bierze się stąd, że „Nowa Nadzieja” jest podtytułem pierwszej chronologicznie części „Gwiezdnych wojen”. „Imperium Kontratakuje” to nazwa kolejnego filmu, więc działacze wybrali ją dla żartu. – Potrzebowaliśmy założyć odrębny podmiot. Jego nazwa nie ma większego znaczenia – mówił nam rzecznik Nowej Nadziei, a zarazem prezes Imperium Kontratakuje Wojciech Machulski. – Istnieje rozwiązanie prawne, które może uniemożliwić wykreślenie Nowej Nadziei przy wykorzystaniu Imperium Kontratakuje – dodawał.