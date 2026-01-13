Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Sławomir Mentzen nazywa partie polityczne tytułami z „Gwiezdnych wojen”?

Jakie są potencjalne konsekwencje prawne używania nazw filmowych sagi przez partie?

W jaki sposób kwestie związane z własnością intelektualną wpływają na działalność polityczną w kontekście nazw?

Jakie wyzwania prawne stoją przed Nową Nadzieją i jej nowo zarejestrowaną partią?

Jakie są argumenty prawne dotyczące ochrony znaków towarowych i ich użycia w polityce?

1977 to był ważny rok dla światowej kinematografii. Wtedy premierę miały „Gwiezdne wojny” George’a Lucasa, które stały się popkulturowym fenomenem. Trzy lata później ukazał się sequel „Imperium kontratakuje”, a do pierwszej części, dla odróżnienia od pozostałych, dopisano podtytuł „Nowa nadzieja”. I okazuje się, że ma to duże związki z polską polityką. Bo Sławomir Mentzen nazywa partie zgodnie z tytułami kosmicznej sagi.

Reklama Reklama

Zaczęło się w 2022 r., gdy partia KORWiN, założona przez Janusza Korwin-Mikkego, w której prezesurę przejął Mentzen, zmieniła nazwę na Nowa Nadzieja. Wówczas Mentzen odcinał się jeszcze od związków z sagą George’a Lucasa, twierdząc, że zbieżność nazwy jest przypadkowa. – Czy Nowa Nadzieja to celowe nawiązanie do „Gwiezdnych wojen”? – spytała go w listopadzie 2022 r. „Rzeczpospolita”. – Nie. Uważam, że Nowa Nadzieja jest bardzo pozytywną nazwą, pod którą każdy może się podpisać. Każdy może mieć nadzieję. Ta nazwa nie jest wyłączająca, każdy może popierać Nową Nadzieję – odparł Mentzen.

Nowa Nadzieja jest dziś jedną z kluczowych partii na polskiej scenie politycznej, bo obok Ruchu Narodowego wchodzi w skład Konfederacji, która ma w sondażach dwucyfrowe poparcie. Zaś nawiązanie nazwą do „Gwiezdnych wojen” wydaje się dziś ewidentne. Powód? 7 stycznia Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował nową partię – Imperium Kontratakuje, w skrócie IK. Formalnie z samym Mentzenem nie jest powiązana, ale z jego środowiskiem już tak. Prezesem partii jest Wojciech Machulski, rzecznik prasowy Nowej Nadziei. A wśród założycieli widnieją też nazwiska innych działaczy Nowej Nadziei: Szymona Śmierciaka i Tomasza Grabaczyka.