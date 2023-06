Galaktyka Lucasa, czyli uniwersum „Gwiezdnych wojen”

Na pewno Lucas znalazł też natchnienie w filmach Akiry Kurosawy. Co ciekawe, jedną z głównych ról – mistrza Jedi, Obi-Wana Kenobiego – w roku 1977 miał zagrać Toshiro Mifune, najlepszy aktor Kurosawy, do dziś kojarzony z rolami szlachetnych samurajów. O innych filmowych inspiracjach pisze Chris Taylor: „Nocny nalot” (1955), „Eskadra 633” (1964) czy „Tora! Tora! Tora!” (1970) – „to tytuły, które Lucas nagrywał i ciął, aby tworzyć z nich doskonałe pojedynki powietrzne stanowiące podstawę wszystkich efektów specjalnych »Gwiezdnych wojen« (kręconych zresztą przez tego samego operatora, który pracował przy »Nocnym nalocie«). Jeśli dobrze się przyjrzeć, można dostrzec wpływ wojny na całą sagę. Jest widoczny w jednoosobowych myśliwcach, hełmach i butach rebeliantów, zmodyfikowanych brytyjskich pistoletach maszynowych Sterling u szturmowców, półautomatycznym niemieckim Mauserze C96 Hana Solo czy... wysokim faszyście w czarnej masce gazowej” (chodzi oczywiście o postać Dartha Vadera). Naprawdę z wielu inspiracji poskładał Lucas te gwiezdne puzzle. Sam się nie spodziewał, że wraz z premierą pierwszego filmu tak wiele się zmieni.

Gwiezdna saga

Oryginalny film „Gwiezdne wojny” (jeszcze bez podtytułu „Epizod IV: Nowa nadzieja”, który dodano w 1980 r.) miał premierę 25 maja 1977 r. Ale rok wcześniej wydano adaptację książkową autorstwa Alana Deana Fostera (jako ghostwriter). Zgodnie z wypowiedzą Fostera, udzieloną magazynowi „Empire”, w przypadku gdyby film nie odniósł znaczącego sukcesu, planowano niskobudżetową kontynuację na podstawie jego książki „Spotkanie na Mimban”. „Gwiezdne wojny” okazały się jednak przebojem kinowym, dzięki czemu nakręcono dwa kolejne filmy o uprzednio zaplanowanej fabule: „Gwiezdne wojny. Epizod V: Imperium kontratakuje” (reż. Irvin Kerhner, premiera: 21 maja 1980 r. – nie tylko moim zdaniem to najlepsza z wszystkich zrealizowanych do dziś części) oraz „Gwiezdne wojny. Epizod VI: Powrót Jedi” (reż. Richard Marquand, premiera: 25 maja 1983 r.).

Świat ogarnęło „starwarsowe” szaleństwo. Fani musieli czekać aż do 1993 r. na wiadomość, że powstanie wreszcie trylogia poprzedzająca znane już wydarzenia z części IV–VI. Wszystkie trzy prequele wyreżyserował Lucas i – w największym skrócie – opowiadają one historię ojca Luke’a i Lei, Anakina Skywalkera, późniejszego Lorda Vadera. Kolejno były to: „Mroczne widmo” (premiera: 19 maja 1999 r.), „Atak klonów” (premiera: 16 maja 2002 r.) oraz „Zemsta Sithów” (premiera: 15 maja 2005 r.). Seria zapewniła ogromny sukces kasowy nie tylko Lucasowi, ale wszystkim osobom zaangażowanym w produkcję, a aktorom grającym główne postaci – filmową karierę i nieśmiertelność. Bez wątpienia największy sukces stał się udziałem Harrisona Forda wcielającego się w postać zawadiaki i przemytnika Hana Solo.

Na planie „Nowej nadziei” (1977 r.). Od lewej: Mark Hamill, George Lucas oraz roboty C-3PO (Anthony Daniels) i R2-D2 (Kenny Baker) Archives du 7e Art/Lucasfilm BEW

Filmy obu trylogii zawierają wiele powtarzających się motywów, które je ze sobą scalają. Wystarczy przywołać choćby kilka: w pierwszych częściach obu serii (epizody I oraz IV) mistrz głównego bohatera ginie (Qui-Gon Jinn i Obi-Wan Kenobi); w epizodach II i V główna postać traci prawą dłoń (Anakin i jego syn Luke – to zarazem motyw rodowego piętna); w pierwszych częściach obu trylogii kluczowi bohaterowie (Anakin i Luke) na początku są ukazani nie jako uczniowie Jedi, ale jako zwykli śmiertelnicy, którzy dopiero dostaną szansę na szkolenie; w ostatnich częściach obu trylogii bohaterowie posiadają już ogromne umiejętności posługiwania się Mocą, tyle że Anakin przechodzi na jej ciemną stronę, Luke zaś zostaje rycerzem Jedi; pierwsza scena każdego z filmów przedstawia przelatujący statek kosmiczny: w epizodach I–III jest to jednostka republikańska, w epizodach IV–VI zaś to imperialny Gwiezdny Niszczyciel (do tego motywu nawiązują książki Timothy’ego Zahna, które również zaczynają się taką sceną). Natomiast zdanie: „Dawno, dawno temu w odległej galaktyce...”, rozpoczynające każdy z filmów (również kolejne cykle i filmy z uniwersum), jest jedyną wskazówką co do miejsca i czasu akcji wobec naszej rzeczywistości. Powróćmy zatem z kosmicznych przestworzy na Ziemię.

Trójca święta, czyli stwórca, franczyza i fani

Takiego porównania użył sam George Lucas w 2008 r. w wywiadzie dla „Total Film Magazine”. Powiedział wówczas: „Jestem ojcem naszego filmowego świata »Gwiezdnych wojen« – kinowej rozrywki, filmów pełnometrażowych i seriali telewizyjnych. Zajmuję się organizacją, szkoleniem ludzi. Jestem ojcem, to moja praca. Ale mamy też grupę licencyjną, która zajmuje się grami, zabawkami i całą resztą. Nazywam to synem – a on robi głównie to, co mu się podoba. Mamy też trzecią grupę, ducha świętego, czyli blogerów i fanów. Oni stworzyli swój własny świat. Martwię się o świat ojca. Syn i duch święty mogą iść własną drogą”.