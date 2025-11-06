Widzimy – i myślę, że wielu polityków na najwyższych szczeblach również to dostrzega – że zdrowie jest istotnym zasobem, o który musimy dbać – wskazuje Andrzej Ryś, dyrektor ds. zdrowia publicznego i dyrektor ds. systemów opieki zdrowotnej, produktów medycznych i innowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) w latach 2006–2025.

Jak tłumaczy, ważne jest, żeby współpraca międzynarodowa w zakresie zdrowia opierała się na rzeczywistej współpracy i wymianie wiedzy. – Potrzebujemy informacji, między innymi o patogenach, które się rozprzestrzeniają. Pandemia pokazała, że w dobie nowoczesnych środków transportu ludzie przemieszczają się bardzo szybko z jednego krańca świata na drugi, co sprawia, że wirusy i inne patogeny również mogą się rozprzestrzeniać znacznie szybciej – zauważa. Jak dodaje, współpraca międzynarodowa jest niezbędna również przy tworzeniu nowych rozwiązań terapeutycznych i szczepionek.

Andrzej Ryś podkreśla też fakt intersektorowości zdrowia. Jak wskazuje, zdrowie to znacznie więcej niż tylko pacjent, lekarz i szpital. To także środowisko, o które musimy dbać oraz żywność, którą produkujemy i spożywamy. Inna kwestia dotyczy zaś dezinformacji.