„Zdrowie to znacznie więcej niż pacjent, lekarz i szpital”

Koncepcja Unii Zdrowia, zarysowana pod koniec 2020 r., w pewnym sensie nabiera dziś realnych kształtów – mówi w podcaście „Rzecz o Zdrowiu” Andrzej Ryś, były wysoki urzędnik Komisji Europejskiej.

Publikacja: 06.11.2025 08:00

Dominika Pietrzyk

Widzimy – i myślę, że wielu polityków na najwyższych szczeblach również to dostrzega że zdrowie jest istotnym zasobem, o który musimy dbać – wskazuje Andrzej Ryś, dyrektor ds. zdrowia publicznego i dyrektor ds. systemów opieki zdrowotnej, produktów medycznych i innowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) w latach 2006–2025.

Szacuje się, że nawet do ok. 650 tys. Polaków posiada jedną z tzw. chorób otępiennych
Nauka
5000 kroków dziennie może spowolnić postępy choroby Alzheimera. Nowe wyniki badań

Jak tłumaczy, ważne jest, żeby współpraca międzynarodowa w zakresie zdrowia opierała się na rzeczywistej współpracy i wymianie wiedzy. – Potrzebujemy informacji, między innymi o patogenach, które się rozprzestrzeniają. Pandemia pokazała, że w dobie nowoczesnych środków transportu ludzie przemieszczają się bardzo szybko z jednego krańca świata na drugi, co sprawia, że wirusy i inne patogeny również mogą się rozprzestrzeniać znacznie szybciej – zauważa. Jak dodaje, współpraca międzynarodowa jest niezbędna również przy tworzeniu nowych rozwiązań terapeutycznych i szczepionek.

Ważna dyskusja o zdrowiu. Na scenie: Adam Jarubas i Dominika Pietrzyk z „Rzeczpospo- litej”
Forum Ekonomiczne
Unia wobec wyzwań zdrowotnych

Andrzej Ryś podkreśla też fakt intersektorowości zdrowia. Jak wskazuje, zdrowie to znacznie więcej niż tylko pacjent, lekarz i szpital. To także środowisko, o które musimy dbać oraz żywność, którą produkujemy i spożywamy. Inna kwestia dotyczy zaś dezinformacji.

– Przed nami niewątpliwie stoi wiele wyzwań. Siła Unii Europejskiej będzie polegała na tym, że potrafimy dalej współpracować, wzajemnie się szanować i wspólnie rozwijać nasze „wspólne gospodarstwo”. Unia Europejska to w pewnym sensie jedna wspólna firma – musimy chronić nasze polskie interesy, ale jednocześnie doceniać to, co mamy, i wnosić swój wkład w ten wspólny proces.

Unia Europejska (UE) Zdrowie pandemia szpitale

