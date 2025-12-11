Reklama

Oddolna prywatyzacja i zamykanie szpitali to realny scenariusz na kolejne lata

Jeżeli nie zapewnimy źródeł finansowania dla systemu ochrony zdrowia, to ludzie będą musieli płacić z własnej kieszeni 5 tys. zł (za leczenie - red.) w 2040 r., a w 2060 r. – 13 tys. zł według dzisiejszych cen – mówi w podcaście „Rzecz o Zdrowiu” Wojciech Wiśniewski, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Publikacja: 11.12.2025 06:41

Dominika Pietrzyk

171 mld zł – tyle może zabraknąć w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia do 2040 r., jeżeli nie dojdzie do kompleksowej reformy finansowania publicznej opieki zdrowotnej. Deficyt finansowy w ochronie zdrowia rośnie szybciej niż zakładano. To efekt nałożenia się kilku trendów: rosnących kosztów świadczeń, planowania budżetów w zbyt krótkiej perspektywie i coraz większej liczby pacjentów wymagających opieki – wynika z raportu „Luka finansowa systemu ochrony zdrowia – wyzwania długoterminowe”, przygotowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Federację Przedsiębiorców Polskich.

– Do końca roku Narodowy Fundusz Zdrowia, żeby uregulować wszystkie swoje zobowiązania wynikające z umów, świadczeń nielimitowanych i płatności za leki, potrzebuje (dodatkowe – red.) 4-5 mld zł lekko licząc i to wyłącznie w sytuacji, w której podjęta jest decyzja, że nie płacimy za nadwykonania w świadczeniach limitowanych, a przypominam, że ich troszeczkę jest – wskazuje w podcaście „Rzecz o Zdrowiu” Wojciech Wiśniewski. Chodzi o środki potrzebne na uregulowanie zobowiązań NFZ za IV kwartał tego roku. Płatności prawdopodobnie zostaną przesunięte w budżecie Funduszu na 2026 r.

– Te 23 mld zł luki finansowej (w NFZ – red.) w przyszłym roku powiększone o 4-5 mld zł, których nie zmieścimy (w tegorocznym budżecie – red.), to musi znaleźć swoje ujście. Podejrzewam, że pojawią się w najbliższym czasie nowe sposoby, które będą prowadzić do jakiejś spontanicznej, oddolnej restrukturyzacji sektora szpitalnego – zauważa.

Szpital w Lublińcu bankrutuje. Powiat chce go wydzierżawić
Szpital w Lublińcu bankrutuje. Powiat chce go wydzierżawić

– Coś takiego jak prywatyzacja szpitali, coś takiego jak zamykanie szpitali, to się wydarzy, jeżeli nic się nie zmieni – podkreśla Wiśniewski.

Jak dodaje, „mamy spontaniczny proces napędzany jakimiś interesami lokalnymi albo nielokalnymi, który sprawia, że niestety dzieje się to w sposób nieprzewidywalny”, a bez gruntownej reformy „to będzie się odbywać na zasadzie newsów i doniesień medialnych zamiast zaplanowanej polityki państwa”.

Źródło: rp.pl

W latach 2022–2025 koszty udzielania świadczeń zdrowotnych rosły znacznie szybciej niż inflacja.
Miliardy złotych luki w budżecie NFZ. Demografia wykończy system?
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Szczyt Medyczny "Na ratunek ochronie zdrowia" w Pałacu Prezydenckim
Prezydent staje po stronie pracowników ochrony zdrowia
Premier Donald Tusk na Szczycie Medycznym "Bezpieczny Pacjent"
Premier ociepla wizerunek w temacie ochrony zdrowia. Prezydent odpuszcza weto
Lewica chce likwidacji składki zdrowotnej. Proponuje nowy podatek
Lewica chce likwidacji składki zdrowotnej. Proponuje nowy podatek
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Poza kwestią planu oszczędnościowego, uczestnicy Zespołu Trójstronny rozmawiali na tematy, które są
Zespół Trójstronny. Do końca roku zmian ws. podwyżek nie będzie
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
