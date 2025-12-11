W wydanym oświadczeniu wenezuelski rząd zapowiedział, że będzie „bronił swojej suwerenności, zasobów naturalnych i godności narodowej z (...) determinacją”. Caracas zapowiada, że potępi zajęcie tankowca na forum organizacji międzynarodowych.

Wcześniej zajęcie tankowca u wybrzeży Wenezueli potwierdził prezydent USA Donald Trump. – Właśnie zajęliśmy tankowiec u wybrzeży Wenezueli, wielki tankowiec, bardzo wielki, nawet jeden z największych, inne rzeczy (też) się dzieją – mówił prezydent USA. Jego administracja wywiera presję na przywódcę Wenezueli, Nicolása Maduro, by ten ustąpił ze stanowiska. Trump miał domagać się tego od Maduro w czasie ich niedawnej rozmowy telefonicznej.

Na pytanie, co USA zrobią z ropą przewożoną przez zajęty tankowiec, Trump odparł: „Myślę, że ją zatrzymamy”.

Zajęty przez USA tankowiec to „Skipper”? Miał przewozić 1,8 mln baryłek ropy

Zajęty przez USA tankowiec to pierwszy statek przewożący wenezuelską ropę zajęty przez USA od momentu nałożenia na Wenezuelę sankcji w 2019 roku. To również pierwszy związany z Wenezuelą tankowiec, wobec którego administracja USA podjęła działania od momentu rozpoczęcia przez Stany Zjednoczone działań wymierzonych w wenezuelskich przemytników narkotyków na Morzu Karaibskim, które Waszyngton prowadzi od 2 września.

Administracja Trumpa nie podała nazwy zajętej jednostki ani miejsca, w którym doszło do jej przejęcia. Z informacji przekazywanych przez Vanguard Risk Group, firmę zajmującą się zarządzaniem ryzykiem w transporcie morskim, zajęty tankowiec to „Skipper”, jednostka objęta sankcjami USA za udział w transporcie irańskiej ropy. W momencie nałożenia na nią amerykańskich sankcji jednostka nosiła nazwę „Adisa”.