USA zostały oskarżone przez wenezuelski rząd o „jawną kradzież” i akt piractwa po tym, jak Amerykanie zajęli tankowiec u wybrzeży Wenezueli. Tankowiec – jak poinformowała prokurator generalna USA Pam Bondi – przewoził objętą sankcjami ropę z Wenezueli i Iranu.
„Przez wiele lat tankowiec (zajęty przez USA – red.) był objęty sankcjami w związku z funkcjonowaniem w ramach nielegalnej siatki transportującej ropę w celu wsparcia zagranicznych organizacji terrorystycznych” – napisała Bondi w serwisie X. Prokurator generalna dodała, że statek został zajęty w wyniku operacji FBI, straży przybrzeżnej USA i przy wsparciu Departamentu Wojny (Obrony).
Wpisowi Bondi towarzyszy 45-sekundowe nagranie, na którym widać, jak do tankowca podlatują dwa śmigłowce, z których następnie na pokład schodzą uzbrojeni żołnierze lub funkcjonariusze.
W wydanym oświadczeniu wenezuelski rząd zapowiedział, że będzie „bronił swojej suwerenności, zasobów naturalnych i godności narodowej z (...) determinacją”. Caracas zapowiada, że potępi zajęcie tankowca na forum organizacji międzynarodowych.
Wcześniej zajęcie tankowca u wybrzeży Wenezueli potwierdził prezydent USA Donald Trump. – Właśnie zajęliśmy tankowiec u wybrzeży Wenezueli, wielki tankowiec, bardzo wielki, nawet jeden z największych, inne rzeczy (też) się dzieją – mówił prezydent USA. Jego administracja wywiera presję na przywódcę Wenezueli, Nicolása Maduro, by ten ustąpił ze stanowiska. Trump miał domagać się tego od Maduro w czasie ich niedawnej rozmowy telefonicznej.
Na pytanie, co USA zrobią z ropą przewożoną przez zajęty tankowiec, Trump odparł: „Myślę, że ją zatrzymamy”.
Zajęty przez USA tankowiec to pierwszy statek przewożący wenezuelską ropę zajęty przez USA od momentu nałożenia na Wenezuelę sankcji w 2019 roku. To również pierwszy związany z Wenezuelą tankowiec, wobec którego administracja USA podjęła działania od momentu rozpoczęcia przez Stany Zjednoczone działań wymierzonych w wenezuelskich przemytników narkotyków na Morzu Karaibskim, które Waszyngton prowadzi od 2 września.
Administracja Trumpa nie podała nazwy zajętej jednostki ani miejsca, w którym doszło do jej przejęcia. Z informacji przekazywanych przez Vanguard Risk Group, firmę zajmującą się zarządzaniem ryzykiem w transporcie morskim, zajęty tankowiec to „Skipper”, jednostka objęta sankcjami USA za udział w transporcie irańskiej ropy. W momencie nałożenia na nią amerykańskich sankcji jednostka nosiła nazwę „Adisa”.
„Skipper” wypłynął z wenezuelskiego portu Jose między 4 a 5 grudnia. Na pokładzie miał ok. 1,8 mln baryłek wenezuelskiej ropy. 200 tys. baryłek ropy przewożonej przez tankowiec miało zostać przekazane, przed zajęciem jednostki przez USA, załodze pływającego pod banderą Panamy tankowca Neptune 6, który zmierzał w stronę Kuby.
Gujana podaje, że „Skipper” bezprawnie pływał pod jej banderą. Z danych PDVSA, wenezuelskiej państwowej spółki naftowej wynika, że tankowiec w latach 2021-2022 przewoził wenezuelską ropę do Azji.
Z sondażu Reuters/Ipsos przeprowadzonego 3-8 grudnia na grupie 4 434 dorosłych obywateli USA wynika, że 48 proc. Amerykanów sprzeciwia się atakom na łodzie należące do przemytników narkotyków przeprowadzanych bez zgody sądu. Za jest 34 proc. respondentów. Wśród wyborców Partii Republikańskiej ataki takie popiera 67 proc. a 19 proc. jest przeciw.
Jednocześnie 45 proc. Amerykanów popiera użycie wojska w celu zmniejszenia napływu narkotyków do USA. Sprzeciwia się temu 36 proc. badanych.
Ceny kontraktów terminowych na ropę wzrosły po doniesieniach o zajęciu. Po wcześniejszym spadku kontrakty na ropę Brent podrożały o 27 centów, czyli 0,4 proc., kończąc notowania na poziomie 62,21 dolara za baryłkę, podczas gdy amerykańska ropa West Texas Intermediate zyskała 21 centów (0,4 proc.), zamykając sesję na poziomie 58,46 dolara za baryłkę.
Wenezuela eksportowała w listopadzie ponad 900 tys. baryłek ropy dziennie. Dotychczas, mimo działań podjętych przeciwko kartelom narkotykowym z Wenezueli, administracja Trumpa nie podejmowała działań zakłócających transport wenezuelskiej ropy.
Zajęcie tankowca otwiera nowy etap w wywieraniu przez USA presji na reżim w Caracas. Od 2 września Amerykanie, którzy skierowali w rejon Morza Karaibskiego najpierw osiem okrętów (w tym okręty desantowe), a potem również grupę uderzeniową lotniskowca USS Gerald Ford (obecnie na pokładach okrętów znajdujących się w tym rejonie znajduje się łącznie 15 tys. żołnierzy USA), przeprowadzają regularne ataki na łodzie, które mają należeć do przemytników narkotyków. W co najmniej 20 takich atakach zginęło co najmniej 87 osób. USA przebazowały również 10 myśliwców F-35 na Portoryko, by wsparły one działania podejmowane przeciwko kartelom.
Siły USA na Morzu Karaibskim (przed skierowaniem w ten rejon grupy uderzeniowej lotniskowca USS Gerald Ford)
Foto: PAP
USA oskarżają Maduro o wspieranie przemytu narkotyków do Stanów Zjednoczonych (czemu władze w Caracas zaprzeczają). Według administracji Trumpa przywódca Wenezueli i jego administracja faktycznie kontrolują tzw. Kartel Słońc (Cartel de los Soles). USA nie wykluczają rozpoczęcia ataków na cele naziemne w Wenezueli – Trump sugerował to ostatnio we wtorek, w czasie przemówienia w Pensylwanii.
