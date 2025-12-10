USA miałyby zacieśnić relacje przede wszystkim z rządami i ruchami prawicowymi w Austrii, na Węgrzech, we Włoszech i w Polsce, a nawet wspierać środowiska polityczne i intelektualne dążące do „przywrócenia tradycyjnych europejskich sposobów życia”, pod warunkiem, że pozostają proamerykańskie. W praktyce oznaczałoby to próbę politycznego „odciągania” tych państw od głównego nurtu UE.

Nowy blok mocarstw – koncepcja C5

Strategia idzie dalej niż wcześniejsze sugestie Trumpa dotyczące powrotu Rosji do G8 czy rozszerzenia grupy o Chiny. W wersji nieopublikowanej pojawia się pomysł powołania zupełnie nowego forum współpracy globalnej, nazwanego C5. W jego skład miałyby wejść: Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Indie i Japonia.

Format miałby działać podobnie do G7, ale bez ograniczeń związanych z ustrojem politycznym członków. Pierwszym tematem prac tego gremium miałoby być bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie – ze szczególnym naciskiem na normalizację stosunków między Izraelem a Arabią Saudyjską.

Nowa strategia USA. Hegemonia niemożliwa do utrzymania

W pełnej wersji planu pojawia się otwarta ocena, że amerykańska hegemonia była błędem i nie mogła zostać utrzymana. Po zimnej wojnie elity polityki zagranicznej przekonały się, że USA powinny utrzymywać globalną dominację, jednak praktyka dowiodła, że nie było to możliwe.

Według nowej strategii Stany Zjednoczone powinny angażować się w sprawy innych państw wyłącznie wtedy, gdy działania te „bezpośrednio zagrażają interesom USA”. Oznacza to m.in. formalne wycofanie się z dotychczasowej roli gwaranta bezpieczeństwa w Europie, ale również odcięcie się od prób „zarządzania światem”, które – według autorów dokumentu – doprowadziły do niepowodzeń ostatnich dekad.