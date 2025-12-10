Rzeczpospolita
Rosyjskie bombowce nad Morzem Japońskim. Tokio poderwało myśliwce

Dwa rosyjskie bombowce strategiczne Tu-95 wspólnie z chińskimi bombowcami H-6 pojawiły się nad Morzem Japońskim. Ministerstwo Obrony Japonii poinformowało, że w związku z pojawieniem się chińsko-rosyjskiego patrolu w pobliżu swojego terytorium Tokio poderwało myśliwce.

Publikacja: 10.12.2025 06:02

Bombowiec Tu-95

Bombowiec Tu-95

Foto: PAP/EPA

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie rosyjskie samoloty pojawiły się w pobliżu Japonii?
  • Do jakiego incydentu w rejonie Japonii doszło w weekend?
  • Dlaczego relacje Japonii z Chinami pozostają napięte?

Rosyjskim i chińskim bombowcom towarzyszyły cztery eskortujące je chińskie myśliwce J-16. Rosyjsko-chiński patrol pojawił się nad Morzem Japońskim między Okinawą a Wyspami Miyako. Bombowce leciały w stronę Morza Wschodniochińskiego – wynika z przekazywanych przez Tokio informacji. 

Rosyjskie bombowce, myśliwce i samolot wczesnego ostrzegania w pobliżu Japonii

Cieśnina Miyako, nad którą przelatywały bombowce, uważana jest za wody międzynarodowe. Chińsko-rosyjski patrol nie naruszył przestrzeni powietrznej Japonii. 

Równolegle z pojawieniem się rosyjskich bombowców nad wodami Morza Japońskiego, Japonia wykryła aktywność innych rosyjskich samolotów w rejonie tego akwenu – w tym samolotu wczesnego ostrzegania A-50 i dwóch myśliwców Su-30 – podaje Ministerstwo Obrony Japonii. 

Minister obrony Japonii Shinjiro Koizumi napisał we wpisie w serwisie X, że rosyjsko-chińskie operacje powietrzne miały być „oczywistym pokazem siły wobec” Japonii, co stanowi „poważny powód do niepokoju w kontekście bezpieczeństwa narodowego”. 

Minister dodał, że Japonia poderwała myśliwce i podjęła działania, które miały zapobiec naruszeniu przestrzeni powietrznej kraju. 

Rosyjskie agencje informacyjne, donosząc o wspólnym rosyjsko-chińskim patrolu powietrznym w pobliżu Japonii informują, że lot trwał ok. ośmiu godzin, cytując Ministerstwo Obrony Rosji.

We wtorek o obecności siedmiu rosyjskich i dwóch chińskich samolotów wojskowych w swojej strefie identyfikacji obrony przeciwlotniczej (AIDZ) informowała też Korea Południowa. 

Rosyjsko-chiński patrol pojawił się w rejonie Japonii po incydencie z udziałem chińskich myśliwców

Rosyjsko-chiński patrol powietrzny pojawił się u wybrzeży Japonii po incydencie, do którego doszło w weekend. Japonia oskarżyła pilotów chińskich myśliwców, że ci kierowali wiązki radarowe w stronę japońskich myśliwców monitorujących ćwiczenia grupy uderzeniowej chińskiego lotniskowca Liaoning na wodach w pobliżu Okinawy. Kierowanie przez myśliwiec wiązki radarowej w stronę innego samolotu może być potraktowane jako zapowiedź ataku, a to z kolei może zmusić „wzięty na cel” samolot do wykonania manewrów unikowych.

MSZ Japonii, w związku z tymi wydarzeniami, wezwał ambasadora Chin, by przekazać mu protest w związku z „groźną” aktywnością chińskiej marynarki wojennej. Tymczasem Chiny oskarżyły Japonię, że to jej piloci podlatywali zbyt blisko do chińskich okrętów, które brały udział w zapowiedzianych wcześniej ćwiczeniach.

Tajwan

Tajwan

Foto: PAP

Stosunki między Chinami a Japonią pozostają bardzo napięte, po wypowiedziach premier Japonii Sanae Takaichi, która w listopadzie, na forum parlamentu stwierdziła, że ewentualna inwazja Chin na Tajwan stanowiłaby „zagrożenie egzystencjalne” dla Japonii, dlatego Tokio mogłoby wówczas zdecydować się na działania militarne.

Chiny odebrały tę wypowiedź jako ingerencję w ich wewnętrzną politykę (Pekin uważa Tajwan za zbuntowaną prowincję i integralną część Państwa Środka) oraz zarzuciły Takaichi powrót do militarystycznej retoryki z czasów poprzedzających inwazję Cesarstwa Japonii na Chiny w latach 30. XX wieku. Pekin żądał od Takaichi, by ta wycofała się ze swoich słów, ale japońska premier – choć zadeklarowała, że nie będzie więcej publicznie wypowiadać się na temat Tajwanu – nie zdecydowała się na taki krok, podkreślając jedynie, że jej wypowiedź jest zgodna z polityką prowadzoną przez wcześniejsze rządy Japonii. W reakcji na słowa Takaichi Chiny zawiesiły m.in. wznowienie eksportu japońskich owoców morza oraz zaapelowały do swoich obywateli, aby unikali odwiedzin w Japonii.

Chiny i Rosja w ostatnich latach intensyfikują współpracę wojskową, czego elementem jest m.in. udział marynarek wojennych obu krajów w ćwiczeniach na wodach Morza Południowochińskiego. 

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Azja Japonia
