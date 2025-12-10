Aktualizacja: 10.12.2025 07:04 Publikacja: 10.12.2025 06:02
Bombowiec Tu-95
Foto: PAP/EPA
Rosyjskim i chińskim bombowcom towarzyszyły cztery eskortujące je chińskie myśliwce J-16. Rosyjsko-chiński patrol pojawił się nad Morzem Japońskim między Okinawą a Wyspami Miyako. Bombowce leciały w stronę Morza Wschodniochińskiego – wynika z przekazywanych przez Tokio informacji.
Cieśnina Miyako, nad którą przelatywały bombowce, uważana jest za wody międzynarodowe. Chińsko-rosyjski patrol nie naruszył przestrzeni powietrznej Japonii.
Czytaj więcej
Grupa uderzeniowa chińskiego lotniskowca Liaoning pojawiła się w weekend w pobliżu japońskiej wys...
Równolegle z pojawieniem się rosyjskich bombowców nad wodami Morza Japońskiego, Japonia wykryła aktywność innych rosyjskich samolotów w rejonie tego akwenu – w tym samolotu wczesnego ostrzegania A-50 i dwóch myśliwców Su-30 – podaje Ministerstwo Obrony Japonii.
Minister obrony Japonii Shinjiro Koizumi napisał we wpisie w serwisie X, że rosyjsko-chińskie operacje powietrzne miały być „oczywistym pokazem siły wobec” Japonii, co stanowi „poważny powód do niepokoju w kontekście bezpieczeństwa narodowego”.
Minister dodał, że Japonia poderwała myśliwce i podjęła działania, które miały zapobiec naruszeniu przestrzeni powietrznej kraju.
Rosyjskie agencje informacyjne, donosząc o wspólnym rosyjsko-chińskim patrolu powietrznym w pobliżu Japonii informują, że lot trwał ok. ośmiu godzin, cytując Ministerstwo Obrony Rosji.
We wtorek o obecności siedmiu rosyjskich i dwóch chińskich samolotów wojskowych w swojej strefie identyfikacji obrony przeciwlotniczej (AIDZ) informowała też Korea Południowa.
Rosyjsko-chiński patrol powietrzny pojawił się u wybrzeży Japonii po incydencie, do którego doszło w weekend. Japonia oskarżyła pilotów chińskich myśliwców, że ci kierowali wiązki radarowe w stronę japońskich myśliwców monitorujących ćwiczenia grupy uderzeniowej chińskiego lotniskowca Liaoning na wodach w pobliżu Okinawy. Kierowanie przez myśliwiec wiązki radarowej w stronę innego samolotu może być potraktowane jako zapowiedź ataku, a to z kolei może zmusić „wzięty na cel” samolot do wykonania manewrów unikowych.
MSZ Japonii, w związku z tymi wydarzeniami, wezwał ambasadora Chin, by przekazać mu protest w związku z „groźną” aktywnością chińskiej marynarki wojennej. Tymczasem Chiny oskarżyły Japonię, że to jej piloci podlatywali zbyt blisko do chińskich okrętów, które brały udział w zapowiedzianych wcześniej ćwiczeniach.
Tajwan
Foto: PAP
Stosunki między Chinami a Japonią pozostają bardzo napięte, po wypowiedziach premier Japonii Sanae Takaichi, która w listopadzie, na forum parlamentu stwierdziła, że ewentualna inwazja Chin na Tajwan stanowiłaby „zagrożenie egzystencjalne” dla Japonii, dlatego Tokio mogłoby wówczas zdecydować się na działania militarne.
Czytaj więcej
Prezydent Donald Trump miał zaapelować do premier Japonii Sanae Takaichi, by ta unikała dalszej e...
Chiny odebrały tę wypowiedź jako ingerencję w ich wewnętrzną politykę (Pekin uważa Tajwan za zbuntowaną prowincję i integralną część Państwa Środka) oraz zarzuciły Takaichi powrót do militarystycznej retoryki z czasów poprzedzających inwazję Cesarstwa Japonii na Chiny w latach 30. XX wieku. Pekin żądał od Takaichi, by ta wycofała się ze swoich słów, ale japońska premier – choć zadeklarowała, że nie będzie więcej publicznie wypowiadać się na temat Tajwanu – nie zdecydowała się na taki krok, podkreślając jedynie, że jej wypowiedź jest zgodna z polityką prowadzoną przez wcześniejsze rządy Japonii. W reakcji na słowa Takaichi Chiny zawiesiły m.in. wznowienie eksportu japońskich owoców morza oraz zaapelowały do swoich obywateli, aby unikali odwiedzin w Japonii.
Chiny i Rosja w ostatnich latach intensyfikują współpracę wojskową, czego elementem jest m.in. udział marynarek wojennych obu krajów w ćwiczeniach na wodach Morza Południowochińskiego.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
- Sądzę, że są słabi - mówił w rozmowie z Politico prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do przywódców państw...
SGI od lat rozwija Dolny Mokotów, zachowując spójność stylu i filozofii projektowania. Na Siekierkach powstają apartamenty, w których liczy się proporcja, światło i jakość materiałów. To architektura, która nie potrzebuje dodatków, by przyciągać uwagę.
Rosyjsko-amerykańskie rozmowy wychodzą daleko poza granice wojny w Ukrainie. Władimir Putin chce przekonać Donal...
Japonia wykorzystuje kwestię Tajwanu, terytorium, które było skolonizowane przez Japonię przez pół wieku, gdy do...
Japonia nie zamierza dołączyć do działań UE zmierzających do przekazania Ukrainie tzw. pożyczki reparacyjnej sfi...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski jest poddawany rosnącej presji ze strony administracji USA w kwestii zgod...
W nadchodzących miesiącach powinny się zacząć prace nad systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta za tekstylia. Najwyższa pora: czeka na to zarówno Bruksela, jak i spora część konsumentów.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas