Z tego artykułu się dowiesz: Jakie rosyjskie samoloty pojawiły się w pobliżu Japonii?

Do jakiego incydentu w rejonie Japonii doszło w weekend?

Dlaczego relacje Japonii z Chinami pozostają napięte?

Rosyjskim i chińskim bombowcom towarzyszyły cztery eskortujące je chińskie myśliwce J-16. Rosyjsko-chiński patrol pojawił się nad Morzem Japońskim między Okinawą a Wyspami Miyako. Bombowce leciały w stronę Morza Wschodniochińskiego – wynika z przekazywanych przez Tokio informacji.

Rosyjskie bombowce, myśliwce i samolot wczesnego ostrzegania w pobliżu Japonii

Cieśnina Miyako, nad którą przelatywały bombowce, uważana jest za wody międzynarodowe. Chińsko-rosyjski patrol nie naruszył przestrzeni powietrznej Japonii.

Równolegle z pojawieniem się rosyjskich bombowców nad wodami Morza Japońskiego, Japonia wykryła aktywność innych rosyjskich samolotów w rejonie tego akwenu – w tym samolotu wczesnego ostrzegania A-50 i dwóch myśliwców Su-30 – podaje Ministerstwo Obrony Japonii.