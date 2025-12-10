W opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla „Politico” Trump nie wykluczył, że może rozszerzyć działania militarne wymierzone w kartele z Ameryki Łacińskiej. Prezydent USA nie wykluczył, że może wysłać amerykańskich żołnierzy do Wenezueli w ramach działań wymierzonych w przywódcę tego kraju Nicolása Maduro, którego Waszyngton oskarża o udział w przemycie narkotyków do USA (Waszyngton twierdzi, że reżim Maduro faktycznie kontroluje tzw. Kartel Słońc - Cartel de los Soles - który zajmuje się przerzutem narkotyków do Stanów Zjednoczonych).

- Nie chcę tego przesądzać lub wykluczać. Nie mówię o tym – stwierdził Trump w kontekście ewentualnego wysłania żołnierzy do Wenezueli. - Nie chcę mówić o strategii wojskowej – dodał. Jednocześnie Trump przyznał, że może zdecydować się na działania militarne przeciwko celom związanym z kartelami narkotykowymi w innych krajach – w tym w Kolumbii i Meksyku. - Oczywiście, mogę - odparł pytany o taką ewentualność.

USA prowadzą ataki na łodzie, które mają należeć do przemytników narkotyków od 2 września. Początkowo uderzenia te koncentrowały się na Morzy Karaibskim, ale obecnie Amerykanie atakują również łodzie mające należeć do przemytników na Pacyfiku. Działania te budzą kontrowersje – amerykańska armia atakuje łodzie na wodach międzynarodowych, nie przedstawiając dowodów, że przewożą one narkotyki, ani że osoby na ich pokładzie są uzbrojone i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla USA, co usprawiedliwiałoby użycie przeciwko nim armii. Administracja Donalda Trumpa nie zwróciła się do Kongresu o zgodę, na takie ataki.

Kontrowersyjny atak na łódź przemytników z 2 września. Czy armia USA świadomie dobijała rozbitków?

Najpoważniejsze kontrowersje wzbudza atak przeprowadzony 11 września – jak ujawnił „Washington Post” siły USA zaatakowały wówczas dwukrotnie łódź, po tym jak nie wszystkie osoby na jej pokładzie zginęły w pierwszym ataku. Według „Washington Post” do drugiego ataku doszło, ponieważ Hegseth miał wydać polecenie, by nikt z osób znajdujących się na pokładzie nie ocalał. - Ostrzelanie łodzi, a potem dobijanie tych rozbitków, to już jest przestępstwo do kwadratu, zbrodnia międzynarodowa. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości - mówił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” dr Piotr Milik z Akademii Sztuki Wojennej. Hegseth zaprzeczył, jakoby wydał polecenie drugiego ataku, twierdził też, że nie wiedział, iż po pierwszym nie wszystkie osoby, które znajdowały się na pokładzie łodzi zginęły. Jednocześnie przekonywał, że decyzja o ponownym uderzeniu na łódź była uzasadniona.