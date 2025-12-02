Umieszczonej na koncie Hegsetha na X okładce towarzyszy opis: „Na twoją listę życzeń świątecznych…”. Okładka w warstwie graficznej przypomina okładkę jednej z książeczek z serii opowiadającej o przygodach małego żółwia Franklina, stworzonego przez kanadyjską pisarkę Paulette Bourgeois, która napisała ponad 20 książek o jego przygodach. Franklin stał się też bohaterem serialu produkcji kanadyjsko-francusko-amerykańskiej, który w Polsce był emitowany m.in. w TVP oraz na kanale dla dzieci MiniMini. Okładka, którą umieścił w serwisie X Hegseth, nawiązuje do książeczek dla dzieci przygotowanych na podstawie serialu inspirowanego twórczością Bourgeois.

Żółw Franklin to bohater książek dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Wydawnictwo publikujące książki o nim protestuje po wpisie Hegsetha

W oryginale bajki o Franklinie skierowane są do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Opowiadają o zaufaniu, relacjach z rówieśnikami, a także relacjach z rodzicami. Tymczasem na okładce umieszczonej w serwisie X przez Hegsetha widzimy żółwia Franklina w hełmie, który wychylając się ze śmigłowca wojskowego strzela z bazooki do widocznych pod nim łodzi, na których znajdują się uzbrojeni mężczyźni oraz jakiś ładunek.

Siły USA na Morzu Karaibskim Foto: Infografika PAP

Okładka nawiązuje do działań podejmowanych przez armię USA w rejonie Morza Karaibskiego i Pacyfiku – od 2 września amerykańska armia przeprowadza tam ataki na łodzie, które mają należeć do przemytników narkotyków. Jak dotąd doszło do 19 takich ataków, w których zginęło co najmniej 76 osób. W ostatnich dniach głośno jest – po publikacji „Washington Post” – o ataku z 2 września, gdy armia amerykańska miała przeprowadzić powtórne uderzenie na rozbitków z łodzi, zniszczonej w pierwszym ataku. Atak na nieuzbrojonych rozbitków to – jak wskazują prawnicy – zbrodnia wojenna. Sprawą mają zająć się komisje obrony Izby Reprezentantów i Senatu Kongresu USA.